СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 81.65
eur 89.37
Тема дняЗаплатил долги, чтобы вернуть Land Cruiser
Все новости
Все новости

В Новосибирске ввели в эксплуатацию 33 долгостроя в микрорайоне «Просторный»

Туда заселятся больше 3700 человек

312

Также продолжается работа по вводу в эксплуатацию домов в микрорайоне «Плющихинский»

Поделиться

В Новосибирске после вмешательства прокуратуры ввели в эксплуатацию 33 дома в микрорайоне «Просторный» Кировского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Проведена работа по вводу в эксплуатацию завершенных домов в микрорайоне «Просторный». После внесения прокурором города представления мэру города подписаны разрешения на ввод 33 объектов жилищного строительства в эксплуатацию, восстановлены жилищные права более 3700 граждан, — пояснили в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».

В ведомстве уточнили, что, также идет работа по вводу в эксплуатацию домов в микрорайоне «Плющихинский» Октябрьского района.

Строительством домов занималась компания «Дискус». Ранее ее владельца, бизнесмена Алексея Джулая обвинили в особо крупном мошенничестве. По версии силовиков, с 2016 года застройщик привлекал средства инвесторов на возведение жилых домов, сроки сдачи объектов в эксплуатацию вышли, но они не были построены. В прокуратуре уточнили, что речь идет о 33 многоквартирных домах в «Простроном» и 20 домах в «Плющихинском» микрорайонов.

17 апреля в Центральном районном суде Новосибирска прошло заседание по делу. Главе ГК «Дискус» избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий и освободили в зале суда.

Ранее стало известно, что в Новосибирске планируют закончить старейший долгострой на улице Ивлева, 160 с помощью инвестиционного проекта. После сдачи дома квартиры получат 97 дольщиков. Работы на объекте не могут завершить около 30 лет.

По теме

ДолгостроиДомаНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter