В Новосибирске ввели в эксплуатацию 33 долгостроя в микрорайоне «Просторный»

В Новосибирске после вмешательства прокуратуры ввели в эксплуатацию 33 дома в микрорайоне «Просторный» Кировского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Проведена работа по вводу в эксплуатацию завершенных домов в микрорайоне «Просторный». После внесения прокурором города представления мэру города подписаны разрешения на ввод 33 объектов жилищного строительства в эксплуатацию, восстановлены жилищные права более 3700 граждан, — пояснили в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».
В ведомстве уточнили, что, также идет работа по вводу в эксплуатацию домов в микрорайоне «Плющихинский» Октябрьского района.
Строительством домов занималась компания «Дискус». Ранее ее владельца, бизнесмена Алексея Джулая обвинили в особо крупном мошенничестве. По версии силовиков, с 2016 года застройщик привлекал средства инвесторов на возведение жилых домов, сроки сдачи объектов в эксплуатацию вышли, но они не были построены. В прокуратуре уточнили, что речь идет о 33 многоквартирных домах в «Простроном» и 20 домах в «Плющихинском» микрорайонов.
17 апреля в Центральном районном суде Новосибирска прошло заседание по делу. Главе ГК «Дискус» избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий и освободили в зале суда.
Ранее стало известно, что в Новосибирске планируют закончить старейший долгострой на улице Ивлева, 160 с помощью инвестиционного проекта. После сдачи дома квартиры получат 97 дольщиков. Работы на объекте не могут завершить около 30 лет.