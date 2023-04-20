В Новосибирске ввели в эксплуатацию 33 долгостроя в микрорайоне «Просторный»

В Новосибирске после вмешательства прокуратуры ввели в эксплуатацию 33 дома в микрорайоне «Просторный» Кировского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Проведена работа по вводу в эксплуатацию завершенных домов в микрорайоне «Просторный». После внесения прокурором города представления мэру города подписаны разрешения на ввод 33 объектов жилищного строительства в эксплуатацию, восстановлены жилищные права более 3700 граждан, — пояснили в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».