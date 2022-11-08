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Тема дняЗакончат старейший долгострой - ему более 30 лет
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Стоит более 30 лет: старейший долгострой Новосибирска обещают закончить — кто это сделает

Предполагается, что объект сдадут в 2023 году

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На достройку потратят 63 миллиона рублей

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В Новосибирске планируют закончить старейший долгострой на улице Ивлева, 160 с помощью инвестиционного проекта. После сдачи дома квартиры получат 97 дольщиков. Работы на объекте не могут завершить около 30 лет.

— История долгостроя по ул. Ивлева, 160 длится более 30 лет. Своих квартир от застройщика — ЖСК «Стройинвестор» — дожидаются 97 дольщиков. Дом достраивается с применением различных мер поддержки правительства Новосибирской области — были выделены субсидии на благоустройство прилегающей территории, теперь окончательно вопрос будет решен благодаря реализации масштабного инвестпроекта. Планируется, что в конце 2023 года объект будет введен в эксплуатацию, — цитирует министра строительства НСО Алексея Колмакова пресс-служба правительства НСО.

По данным правительства Новосибирской области, 7 ноября губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта. Инициатор — специализированный застройщик «Сибирь-Развитие». Компания обязана направить не менее 63 миллионов рублей на достройку дома на Ивлева. В собственность дольщиков передадут не менее 800 квадратных метров жилых помещений.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания СЗ «Сибирь-Развитие» была основана в 2012 году. Ее учредитель — ООО УК «Концерн Сибирь», которое принадлежит Валерию Червову, депутату Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Единая Россия». По данным сайта компании, концерн занимался строительством микрорайона «Радуга Сибири» в Ленинском районе. В 2021 году выручка СЗ «Сибирь-Развитие» составила 289,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 64 миллиона рублей.

Согласно закону, «Сибирь-Развитие» получила без торгов участок на улице Забалуева для строительства многоквартирных домов.

Ранее НГС рассказывал о том, как живут люди в доме на Тульской, 80, который не могли достроить 14 лет. Читайте, с какими проблемами столкнулись жильцы после сдачи дома и заселения.

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