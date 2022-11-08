Стоит более 30 лет: старейший долгострой Новосибирска обещают закончить — кто это сделает

В Новосибирске планируют закончить старейший долгострой на улице Ивлева, 160 с помощью инвестиционного проекта. После сдачи дома квартиры получат 97 дольщиков. Работы на объекте не могут завершить около 30 лет.



— История долгостроя по ул. Ивлева, 160 длится более 30 лет. Своих квартир от застройщика — ЖСК «Стройинвестор» — дожидаются 97 дольщиков. Дом достраивается с применением различных мер поддержки правительства Новосибирской области — были выделены субсидии на благоустройство прилегающей территории, теперь окончательно вопрос будет решен благодаря реализации масштабного инвестпроекта. Планируется, что в конце 2023 года объект будет введен в эксплуатацию, — цитирует министра строительства НСО Алексея Колмакова пресс-служба правительства НСО.

