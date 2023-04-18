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В Новосибирске требуют арестовать второго фигуранта по делу «Дискуса» — председателя ЖСК

Накануне суд отпустил владельца группы компаний Алексея Джулая

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Судьбу Олега Басалаева на ближайшие месяцы решит Центральный суд

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В Центральном суде Новосибирска проходит заседание об избрании меры пресечения председателю потребительских жилищно-строительных кооперативов (ПЖСК) из группы компаний «Дискус» Олегу Басалаеву. Следователи обвиняют его в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и требуют отправить в СИЗО на время расследования.

— Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Басалаева О. В., — сообщили в суде.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Олег Басалаев — действующий председатель правления и соучредитель нескольких ПЖСК из группы компаний «Дискус». В большинстве случаев он выведен из правления и состава учредителей строительных кооперативов.

Сегодня Олег Басалаев является председателем правления ПЖСК «Дискус-149», «Дискус-161», «Дискус-162» и др. Кроме того, он — директор и соучредитель компании «Смартбонус», которая занимается «вспомогательными услугами для бизнеса». По итогам 2022 года компания получила выручку в 44,6 миллиона рублей, прибыль — 6 миллионов рублей.

Также Басалаев является гендиректором свердловской компании «Строй Ресурс», которая была зарегистрирована в 2023 году и пока не имеет финансовой отчетности.

Обвинение связано с делом ГК «Дискус», которое сегодня расследуют в отделе по особо важным делам регионального управления Следственного комитета. 3 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищения денег у новосибирцев. По версии силовиков, с 2016 года застройщик активно привлекает средства инвесторов на возведение жилых домов, сроки сдачи объектов в эксплуатацию вышли, но они до сих пор не построены.

Накануне прокуратура Новосибирской области сообщила, что речь идет о 33 многоквартирных домах в микрорайоне «Просторный» и 20 домах в «Плющихинском».

Следователи требовали заключить под стражу владельца ГК «Дискус» Алексея Джулая, но 17 апреля суд наложил на него ограничение определенных действий: ему запрещено общаться с фигурантами дела. Сам предприниматель заявил, что деньги пайщиков он не похищал и сделает всё, чтобы достроить «55 домов».

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