В Новосибирске требуют арестовать второго фигуранта по делу «Дискуса» — председателя ЖСК

По данным сервиса «Контур.Фокус», Олег Басалаев — действующий председатель правления и соучредитель нескольких ПЖСК из группы компаний «Дискус». В большинстве случаев он выведен из правления и состава учредителей строительных кооперативов.



Сегодня Олег Басалаев является председателем правления ПЖСК «Дискус-149», «Дискус-161», «Дискус-162» и др. Кроме того, он — директор и соучредитель компании «Смартбонус», которая занимается «вспомогательными услугами для бизнеса». По итогам 2022 года компания получила выручку в 44,6 миллиона рублей, прибыль — 6 миллионов рублей.