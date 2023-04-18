В Новосибирске требуют арестовать второго фигуранта по делу «Дискуса» — председателя ЖСК

В Центральном суде Новосибирска проходит заседание об избрании меры пресечения председателю потребительских жилищно-строительных кооперативов (ПЖСК) из группы компаний «Дискус» Олегу Басалаеву. Следователи обвиняют его в особо крупном мошенничестве (
— Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Басалаева
По данным сервиса «Контур.Фокус», Олег Басалаев — действующий председатель правления и соучредитель нескольких ПЖСК из группы компаний «Дискус». В большинстве случаев он выведен из правления и состава учредителей строительных кооперативов.
Сегодня Олег Басалаев является председателем правления ПЖСК «Дискус-149», «Дискус-161», «Дискус-162» и др. Кроме того, он — директор и соучредитель компании «Смартбонус», которая занимается «вспомогательными услугами для бизнеса». По итогам 2022 года компания получила выручку в 44,6 миллиона рублей, прибыль —
Также Басалаев является гендиректором свердловской компании «Строй Ресурс», которая была зарегистрирована в 2023 году и пока не имеет финансовой отчетности.
Обвинение связано с делом ГК «Дискус», которое сегодня расследуют в отделе по особо важным делам регионального управления Следственного комитета.
Накануне прокуратура Новосибирской области сообщила, что речь идет о 33 многоквартирных домах в микрорайоне «Просторный» и 20 домах в «Плющихинском».
Следователи требовали заключить под стражу владельца ГК «Дискус» Алексея Джулая, но