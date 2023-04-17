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Тема дняБизнесмен нарушает домашний арест
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Суд выберет меру пресечения главе ГК «Дискус» Алексею Джулаю

Заседание состоится в Центральном суде

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Алексей Джулай является депутатом Совета депутатов Новосибирска

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Следователи вышли в суд с требованием избрать владельцу ГК «Дискус» Алексею Джулаю меру пресечения на время расследования дела о мошенничестве.

Заседание состоится сегодня, 17 апреля, в Центральном районном суде, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

3 апреля стало известно, что силовики возбудили уголовное дело о хищении денег новосибирских дольщиков, которые вложились в строительство двух домов в «Плющихинском» жилмассиве. По версии следователей, с 2016 года застройщик привлекает средства инвесторов, сроки сдачи объектов в эксплуатацию вышли, но дома до сих пор не построены. В деле, возбужденном по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», фигурирует ГК «Дискус».

О задержании владельца группы компаний застройщика, депутата Совета депутатов Новосибирска Алексея Джулая стало известно накануне. По словам источника НГС, предпринимателя доставили в Следственный комитет на допрос. Бизнесмена задержали на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ.

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