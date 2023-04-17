Суд выберет меру пресечения главе ГК «Дискус» Алексею Джулаю

Следователи вышли в суд с требованием избрать владельцу ГК «Дискус» Алексею Джулаю меру пресечения на время расследования дела о мошенничестве.
Заседание состоится сегодня, 17 апреля, в Центральном районном суде, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
3 апреля стало известно, что силовики возбудили уголовное дело о хищении денег новосибирских дольщиков, которые вложились в строительство двух домов в «Плющихинском» жилмассиве. По версии следователей, с 2016 года застройщик привлекает средства инвесторов, сроки сдачи объектов в эксплуатацию вышли, но дома до сих пор не построены. В деле, возбужденном по
О задержании владельца группы компаний застройщика, депутата Совета депутатов Новосибирска Алексея Джулая стало известно накануне. По словам источника НГС, предпринимателя доставили в Следственный комитет на допрос. Бизнесмена задержали на 48 часов в порядке