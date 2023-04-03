История двух долгостроев на Плющихе переросла в уголовное дело — СКР проверяет застройщика

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве двух многоквартирных домов на Плющихинском жилмассиве. На причастность к хищению средств дольщиков в особо крупном размере проверяют должностных лиц группы компаний «Дискус», которая является застройщиком.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области, речь о возведении домов в Октябрьском районе. Силовики сообщили, что с 2016 года коммерческая организация и созданные ею два строительных кооператива привлекают денежные средства граждан, срок сдачи домов в эксплуатацию истек, но они до сих пор не достроены. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что в деле фигурирует ГК «Дискус», которая возводила дома на жилмассиве «Плющихинский»: один планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, второй — в первом квартале
Согласно информации «Контур.Фокус», в ГК «Дискус» входит несколько десятков компаний, которые имеют в своем названии слово «Дискус». Среди них — строительные компании, торговые, рыболовные, архитектурные, фирмы по созданию дверей и окон, специализирующиеся на производстве бетона. Есть и управляющие, и ресурсоснабжающие компании, даже свой провайдер для микрорайонов, построенных ГК «Дискус». Владельцем или директором 85 юридических лиц и руководителем 25 из них является депутат горсовета Алексей Джулай. Он входит в депутатское объединение «Единой России», возглавляет Новосибирскую областную федерацию дзюдо.
Утром 3 апреля сотрудники прокуратуры провели встречу с дольщиками домов на «Плющихинском», в рамках которой «были приняты обращения пострадавших граждан».
В пресс-службе ГК «Дискус» отметили, что комментарий по ситуации предоставят позже.
В начале марта на девелопера Сергея Степанова завели уголовное дело из-за долгостроя на удице Добролюбова. По версии следователей, бизнесмен причастен к хищению 84 миллионов рублей дольщиков.