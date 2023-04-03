История двух долгостроев на Плющихе переросла в уголовное дело — СКР проверяет застройщика

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области, речь о возведении домов в Октябрьском районе. Силовики сообщили, что с 2016 года коммерческая организация и созданные ею два строительных кооператива привлекают денежные средства граждан, срок сдачи домов в эксплуатацию истек, но они до сих пор не достроены. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).