Застройщика «Плющихинского» Алексея Джулая допросили по уголовному делу — он может быть задержан

В Новосибирске после допроса задержали владельца компании-застройщика «Дискус» Алексея Джулая, об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Депутата и бизнесмена подозревают в мошенничестве.
— Допрос проходит в Следственном комитете, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ — на 48 часов. Оперативное сопровождение ведет УЭБиПК ГУ МВД по Новосибирской области. Обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») предъявят в ближайшее время, затем будет суд по мере пресечения, — сообщил источник НГС в правоохранительных органах.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службы СК по Новосибирской области и прокуратуры по Новосибирской области. В ведомствах сообщили, что у них нет информации о задержании. НГС также обратился в пресс-службу «Дискуса», чтобы получить комментарий о ситуации. На момент публикации ответ компании не поступил.
ГК «Дискус» — застройщика двух крупнейших новосибирских жилмассивов: «Плющихинского» и «Просторного». Согласно информации «Контур.Фокус», в ГК «Дискус» входит несколько десятков компаний, которые имеют в своем названии слово «Дискус». Владельцем или директором 85 юридических лиц и руководителем 25 из них является депутат горсовета Алексей Джулай. Он входит в депутатское объединение «Единой России», возглавляет Новосибирскую областную федерацию дзюдо.
О возбуждении уголовного дела о хищении средств новосибирцев, которые вложились в строительство домов, стало известно в начале апреля. Вчера, 15 апреля, прокуратура постановила мэрии признать акты присоединения домов «Дискуса» к воде и теплу.