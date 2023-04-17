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Уголовное дело "Дискуса"

Застройщика Алексея Джулая освободили в зале суда: прокурор не поддержал следователя

СК хотел отправить бизнесмена в СИЗО, но суд отказал в удовлетворении ходатайства

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Обвиняемый в мошенничестве застройщик просил не отправлять его под арест, чтобы дать возможность сдать дома

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Бизнесмена Алексея Джулая освободили в зале Центрального районного суда, передал журналист НГС Павел Тиунов с места событий. Главе ГК «Дискус» избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По словам одного из адвокатов Джулая Андрея Жукова, следователь СК просил, чтобы суд отправил главу группы компаний «Дискус» в СИЗО на время предварительного следствия. Гособвинитель пришел к выводу, что необходимости в такой строгой мере пресечения нет, и ходатайствовал о запрете определенных действий. Суд согласился с позицией прокурора, теперь Джулаю нельзя будет общаться со свидетелями и потерпевшими.

Алексея Джулая обвиняют в особо крупном мошенничестве, по данным следствия, он похитил средства дольщиков при строительстве двух домов на Плющихинском жилмассиве. Застройщик, по официальной информации, собирал деньги будущих жильцов домов еще с 2016 года, но вплоть до 3 апреля 2023-го, когда СК возбудил уголовное дело, некоторые многоэтажки не были сданы в эксплуатацию. Сам Джулай объяснял это проблемами с мэрией города.

За заседанием по избранию Алексею Джулаю меры пресечения мы следили в режиме реального времени. А всё, что касается уголовного дела «Дискуса», можно найти здесь.

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