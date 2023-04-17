Застройщика Алексея Джулая освободили в зале суда: прокурор не поддержал следователя

По словам одного из адвокатов Джулая Андрея Жукова, следователь СК просил, чтобы суд отправил главу группы компаний «Дискус» в СИЗО на время предварительного следствия. Гособвинитель пришел к выводу, что необходимости в такой строгой мере пресечения нет, и ходатайствовал о запрете определенных действий. Суд согласился с позицией прокурора, теперь Джулаю нельзя будет общаться со свидетелями и потерпевшими.