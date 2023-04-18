Империя под ударом: какие последствия могут быть у дела против известного застройщика Алексея Джулая

Днем 17 апреля для задержанного на выходных по делу о мошенничестве владельца группы «Дискус» Алексея Джулая избрали меру пресечения. Инвесторы не введенных домов «Дискуса» просили суд не применять к застройщику самую строгую меру в виде заключения под стражу: большая часть инженерной и дорожной инфраструктуры в «Плющихинском» и «Просторном» принадлежит его компаниям, а довести до конца стройку оставшиеся «без головы» компании не смогут, уверены они.



— Считаем, что участие Джулая в исполнении работ организацией является решающим, арест усугубит сложившуюся ситуацию на стройке, — объясняют в ходатайстве инвесторы. Под документом подписались более 70 человек.

