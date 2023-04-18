Империя под ударом: какие последствия могут быть у дела против известного застройщика Алексея Джулая

Несколько часов 17 апреля в Центральном районном суде избирали меру пресечения для задержанного на минувших выходных Алексея Джулая. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве при строительстве домов, которые не введены в эксплуатацию в нарушение сроков. Сам застройщик уверяет, что это случилось из-за бюрократических проволочек. В его защиту выступили пайщики домов — более того, они боятся, что без бессменного руководителя строительного гиганта все рухнет. Насколько это вероятно, журналист НГС Лиза Пичугина узнала у экспертов.
Днем 17 апреля для задержанного на выходных по делу о мошенничестве владельца группы «Дискус» Алексея Джулая избрали меру пресечения. Инвесторы не введенных домов «Дискуса» просили суд не применять к застройщику самую строгую меру в виде заключения под стражу: большая часть инженерной и дорожной инфраструктуры в «Плющихинском» и «Просторном» принадлежит его компаниям, а довести до конца стройку оставшиеся «без головы» компании не смогут, уверены они.
— Считаем, что участие Джулая в исполнении работ организацией является решающим, арест усугубит сложившуюся ситуацию на стройке, — объясняют в ходатайстве инвесторы. Под документом подписались более 70 человек.
Неизвестно, была ли рассмотрена просьба инвесторов — судья принял решение закрыть заседание. Позицию самого Джулая можно было услышать лишь через закрытую дверь.
— Я прошу мне дать возможность закончить строительство. Прошу избрать мне меру пресечения, которая позволит ввести в эксплуатацию 55 домов, — заявил обвиняемый во время процесса.
Прокурор требование СК не поддержал, предложив меру пресечения в виде запрета определенных действий — такое решение в итоге и принял суд. Алексей Джулай останется на свободе, но не сможет общаться с потерпевшими, свидетелями и другими фигурантами уголовного дела.
Империя Джулая
Согласно базе данных «Контур.Фокуса», Алексей Джулай связан с 31 действующей компанией, еще 59 уже ликвидированы (в основном уже выполнившие свою функцию ПЖСК), 2 находятся в процессе ликвидации. Большая часть компаний прямо связана с группой «Дискус» и микрорайонами «Плющихинский» и «Просторный»: это и проектная компания, и строительная, и производитель стройматериалов (в том числе отдельный — в Иркутске), и производитель дверей и окон, и управляющая компания, и даже интернет-провайдер.
Алексей Джулай в них выступает, как правило, и единственным учредителем, и директором. Его компаниям принадлежат, как подчеркивали инвесторы недостроенных домов, дороги и инженерные коммуникации, которые город не принял на баланс.
Неудивительно, что арест такой важной в этой строительной империи фигуры беспокоит его пайщиков и жителей. Журналист НГС направила запрос в «Дискус» с просьбой пояснить позицию и действия группы в ближайшее время, но пока юристы компании ответ не сформулировали.
— Избранная судом мера пресечения в виде запрета определенных действий мною и моими защитниками обжаловаться не будет. В настоящее время я буду прилагать все усилия, чтобы ввести [в эксплуатацию] 55 домов, о которых я говорил, — заявил после суда сам Алексей Джулай.
— Мы можем смотреть на опыт других предприятий, это не первый собственник, который может оказаться под мерой пресечения, — отметила управляющий партнер юридической компании «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева. — Да, наверное, какие-то трудности это может вызвать, но есть законные механизмы передачи управления, назначения нового руководителя. В большинстве случаев все удается организовать, и предприятия продолжают работать.
По мнению Ирины Гребневой, в такой большой структуре, как «Дискус», есть топ-менеджмент, который, в частности, обладает правом подписи при необходимости. И сейчас многое будет зависеть от усилий команды компании и от того, насколько сам Алексей Джулай оценивал возможность подобных рисков.
— Новосибирск знает застройщиков, которые, находясь в розыске, вполне что-то достраивают и даже новое запускают, — согласился с ней руководитель юридической компании «Экви» Кирилл Кузнецов.
Запятая в деле
Кирилл Кузнецов считает, что опасения о том, что без Алексея Джулая все рухнет, в то же время могут быть вполне обоснованны. Его империя может не выдержать такого удара и сложиться как карточный домик, предположил он.
— Переживания по поводу интернет-провайдера — самое мелкое из всего, что может быть. Судя по всему, сложившаяся ситуация у Джулая больше не позволяет ему быть неприкасаемым, — рассуждает юрист.
Инженерные сети и обслуживающие организации, с которыми связан комфорт десятков тысяч новосибирцев, вряд ли станут бесхозными — этот вопрос решат если не юридически, то политически. Но обманутые пайщики могут оказаться для города и региона катастрофой. Возможно, этот фактор в том числе сыграл важную роль в решении об избрании меры пресечения для Алексея Джулая: его просто нельзя отправлять в СИЗО.
55 домов «Дискуса» сравнимы по масштабам с несколькими годами серых схем продажи новостроек в конце
Ситуацию усложняет еще и то, что, как и в случае со скандальными долгостроями в «Новомарусино», в проекты Алексея Джулая вложилась новосибирская мэрия. По данным «Контур.Фокус», входящая в его группу компания «ТО-М» за 2022 год заключила 44 контракта на поставку квартир для переселенцев из аварийного жилья. Общая сумма контрактов составляет 520 миллионов рублей.
Гонения строителей
Дело «Дискуса» стало еще одним звеном в цепи разбирательств с новосибирскими застройщиками, но, пожалуй, самым крупным из них. В прошлом году по обвинению в мошенничестве с муниципальной землей попал под домашний арест депутат заксобрания и владелец компании «Энергомонтаж» (еще одного крупного застройщика) Иван Сидоренко.
Некоторые уголовные дела против застройщиков, впрочем, через какое-то время закрывают, не найдя состава преступления: в марте сняли обвинения с застройщика «Флотилии», гендиректора ГК «Дом-Строй» Владимира Наумова.