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Политика Впереди масштабная и непростая работа: новосибирские политики высказались о назначении Максима Кудрявцева мэром

Впереди масштабная и непростая работа: новосибирские политики высказались о назначении Максима Кудрявцева мэром

От избранного мэра ждут решения принципиальных изменений в подходе к управлению мегаполисом

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Максим Кудрявцев официально вступит в должность 26 апреля

Политики Новосибирской области высказались по поводу назначения Максима Кудрявцева на пост мэра Новосибирска. Его избрали на сессии Горсовета 16 апреля.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что считает, что Кудрявцев обладает всеми необходимыми компетенциям для исполнения обязанностей на должности мэра.

Глава региона напомнил, что Кудрявцев в качестве вице-губернатора зарекомендовал себя как эффективный управленец, а его опыт послужит хорошей основой для решения задач на новом посту.

— Впереди — масштабная, непростая и очень важная работа. Уверен, Максим Георгиевич справится с возложенной на него ответственностью, Новосибирск получит достойное развитие и накопившиеся в городе проблемы будут постепенно решаться, — говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Депутат Государственной Думы от Новосибирской области Виктор Игнатов заявил, что жители Новосибирска связывают большие надежды с новым мэром. Сам город должен укрепить лидерство в роли третьего города страны не только по численности населения, но и по качеству городской среды.

Игнатов отметил, что Кудрявцев победил убедительно и получил большой мандат на доверие со стороны депутатского корпуса Новосибирска. Парламентарий отметил выступление избранного мэра, в котором тот отметил ключевые городские проблемы — изношенность систем ЖКХ, экология, транспорт, благоустройство зеленых зон.

— До сих пор ситуация в городе менялась в лучшую сторону слишком медленно. Очень надеюсь, что вам удастся принципиально изменить подходы к управлению мегаполисом. Мы, новосибирцы — ваши единомышленники, готовы оказывать поддержку новому мэру в этой непростой работе, — заявил Виктор Игнатов.

Глава Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев указал, что Кудрявцев сообщал о готовности работать со всеми партиями и фракциями в Горсовете, и ориентироваться на принципы, и интересы жителей Новосибирска.

— Помогать, вникать во все вопросы, формировать профессиональную команду. Двигаться для того, чтобы город Новосибирск развивался на высоте. Чтобы у нас было все еще уютней, любимей, — заявил Дмитрий Асанцев.

Максим Кудрявцев на выборах мэра Новосибирска получил 40 голосов депутатов. Его соперник Игорь Украинцев получил три голоса. Максим Георгиевич Кудрявцев — депутат Госдумы с 2016 года по 2021 год и бывший топ-менеджер «Ростелекома».

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Максим Кудрявцев Виктор Игнатов Андрей Травников Дмитрий Асанцев
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