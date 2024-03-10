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СрочноНовосибирский манул обзавелся снежной шубкой
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Манул обзавелся снежной шубкой в Новосибирском зоопарке — видео кота, возмущенного непогодой

Зеленогорску пришлось отряхиваться

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Дикий кот не в восторге от вернувшейся зимы

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Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка остался недоволен снегопадами, которые пришли в город. Из-за них дикий кот обзавелся снежной шубкой.

Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

Зеленогорск был очень недоволен снегом на шерстке и несколько минут сидел, оглядывался. Затем решил принять более активные действия и стряхнул все лишнее. Ему удалось сделать это очень быстро.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Ранее манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка так старательно поточил коготки, что его решили снять на видео и подложить мелодию игры на фортепиано. В итоге получился очень забавный ролик, который опубликовали на прошлой неделе.

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