Манул обзавелся снежной шубкой в Новосибирском зоопарке — видео кота, возмущенного непогодой

Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка остался недоволен снегопадами, которые пришли в город. Из-за них дикий кот обзавелся снежной шубкой.
Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.
Зеленогорск был очень недоволен снегом на шерстке и несколько минут сидел, оглядывался. Затем решил принять более активные действия и стряхнул все лишнее. Ему удалось сделать это очень быстро.
Ранее манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка так старательно поточил коготки, что его решили снять на видео и подложить мелодию игры на фортепиано. В итоге получился очень забавный ролик, который опубликовали на прошлой неделе.