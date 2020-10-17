В заброшенном аэропорту Новосибирска показали, как умирает провинция

В заброшенном аэропорту Новосибирска показали «Деревню»
Новосибирский театр «Понедельник выходной» представил пронзительный проект о вымирающей провинции — «Деревня». Первый показ состоялся вечером в пятницу, 16 октября, на территории здания закрытого городского аэропорта «Северный». Корреспондент НГС Илья Калинин побывал на премьере и рассказал, почему «Деревню» пропустить нельзя.
Стационарный театр «Понедельник выходной» перестал существовать в первую волну коронавируса. Театр находился в цокольном этаже гостиницы «Николь» и существовал на заработанные от спектаклей деньги. А после того, как весной культурно-развлекательные заведения закрылись на карантин, платить за аренду стало нечем.
— Арендодатели нам навстречу не пошли, сказали, что и они за всё платят: за аренду земли и остальное. И никаких уступок, льгот они не могут нам предоставить. Но их тоже можно понять… Поэтому мы были вынуждены, отпраздновав 23 марта наше второе день рождения, через неделю всё свернуть, разобрать и уехать, — рассказала директор театра Ксения Вербкина.
youtube.com / Camera. Action. Theatre
Идея выбраться куда-нибудь группой творческих людей, провести некий совместный проект, а потом по итогам создать спектакль, появилась у худрука театра Сергея Дроздова давно.
— А потом случилась пандемия. И я подумал: почему бы не поехать в собственную деревню [Закавряжино Сузунского района, откуда я родом,] и не попробовать всё это воплотить там. Только я решил, что театра будет мало, а надо сделать ещё выставку и снять кино, — рассказал худрук театра.
Восемь человек весь август жили в деревенском доме родителей Сергея Дроздова, трудились и занимались делами, которыми ежедневно занят обычный сельский житель. Помимо актёров театра, в «сельскую эмиграцию» отправились художник Маргарита Воронова, композитор современной музыки Андрей Шумилов и кинорежиссёр Игорь Ожерельев.
Часть денег — около 50 тысяч рублей — собрали на проживание в деревне с помощью благотворительных пожертвований, остальные вложили из собственных сбережений. С реализацией проекта на территории городского аэропорта помогло региональное министерство культуры.
За время проживания в Закавряжино участники проекта регулярно выбирались в соседние деревни Сузунского района. Посещали как полупустые, например, Харьковку, где живут всего 43 человека, так заезжали и в совсем брошенные, как деревня Крючки.
— Самое главное — хотелось обратить внимание на то, что происходит там. Пока ты не там, ты не видишь и не знаешь про то, как умирают деревни. Друг за другом, одна за другой… Всё время возникало ощущение, что про людей там немножко забыли: мол, вы там выживайте, как выживаете. И реально люди там выживают. Выживают, как могут. И все там говорят об одном и том же: что их бросили, — заметил Сергей Дроздов.
В полупустой Харьковке, рассказал Сергей Дроздов, они столкнулись с пейзажем, напоминающим фильм ужасов «Сайлент Хилл»: немногочисленные жилые дворы чередовались с десятками мрачных и заброшенных домов. Откуда-то появившийся почтальон завершал мрачную и сюрреалистическую картину.
— Идёт почтальон и бросает листовки на выборы, которые будут в сентябре, в пустой дом. Мы спрашиваем, мол, дом же заброшенный, вы зачем в него бросаете? А почтальон: «Ну, есть же почтовый ящик, значит, нужно положить. Так положено». И это так странно! Столько денег тратится на типографию, чтобы всё это печатать и так продвигать, а помочь реальным людям, которые вот сейчас здесь выживают — ни-ни, — удивленно разводит руками руководитель театра.
В результате самоизоляции в деревне родилась выставка из фотографий и картин, документальный фильм о сельской жизни, реалити-шоу на Ютубе, его выкладывали параллельно, несколько музыкальных композиций, как самостоятельных, так и для фильма со спектаклем, два шутливых клипа и собственно сам спектакль.
Самым пронзительным в проекте получилось театральное действие. Текст актёров состоял из реальных рассуждений самых реальных сельчан. Живые, а местами и жесткие монологи были про жизнь и смерть, про прошлое и настоящее, про любовь и равнодушие… Словно кусочек честной деревенской жизни ворвался в пыльную городскую обыденность и чудом удержался на импровизированном пшеничном поле из медных колосьев.
— Это всё интервью, которые мы взяли. Мы не вымарали ни одного слова, не изменили ни одной буквы, ни одной запятой. Мы используем их ровно так, как нам рассказывали. Иногда даже сохраняя интонации. Между нами — вкрапления пластических композиций, которые, как мне кажется, и создают драматургию: от какой-то встречи с деревней до её разрушения… Но в конце, как мне кажется, я всё же постарался оставить какой-то свет. Мои родители тоже живут в такой же умирающей деревне, и мне не очень хочется думать, что это всё умрёт. Я думаю, как-то всё выживет… Но она тоже сокращается сильно: люди просто уезжают пачками, — заметил Сергей Дроздов.
Весь проект «Деревня» — выставка, фильм, театральная постановка и небольшая вечеринка под современную музыку Андрея Шумилова и с работающим баром — длится порядка трёх часов. Сначала в театре рассчитывали провести 12 показов, но из-за надвигающегося карантина оставили только три: первый состоялся в пятницу 16-го, второй пройдёт сегодня — в субботу 17 октября, а третий — завтра, в воскресенье, 18 октября. Проект начинается в здании городского аэропорта «Северный» в 19:00. Билеты пока ещё можно приобрести на сайте театра «Понедельник выходной».
Театральная жизнь в Новосибирске, судя по всему, опять начинает сворачиваться. НГС рассказал о временном карантине, который ввели в «Красном факеле» с 12 октября: все спектакли здесь приостановили до 25 октября. В театре среди сотрудников и артистов выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией. А в начале октября случилась вспышка коронавируса в оперном театре.