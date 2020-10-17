В заброшенном аэропорту Новосибирска показали, как умирает провинция

За время проживания в Закавряжино участники проекта регулярно выбирались в соседние деревни Сузунского района. Посещали как полупустые, например, Харьковку, где живут всего 43 человека, так заезжали и в совсем брошенные, как деревня Крючки.



— Самое главное — хотелось обратить внимание на то, что происходит там. Пока ты не там, ты не видишь и не знаешь про то, как умирают деревни. Друг за другом, одна за другой… Всё время возникало ощущение, что про людей там немножко забыли: мол, вы там выживайте, как выживаете. И реально люди там выживают. Выживают, как могут. И все там говорят об одном и том же: что их бросили, — заметил Сергей Дроздов.

