«Дом с часами» не успеют отремонтировать к чемпионату по хоккею

Планы отремонтировать «Дом с часами» к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею оказались под угрозой срыва — об этом сообщила журналистам начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.



— Мы мечтали к чемпионату успеть и отпроектировать, и отремонтировать, но неразумно это предполагать. Можно приложить к этому максимальные усилия, но я сомневаюсь, что это получится, — объяснила Елена Медведева. — У механизма капремонта многоквартирных домов своя последовательность решений, свое законодательство — жилищное, свои процедуры, которые должны быть выполнены. Законодательного механизма сдвинуть приоритет [в сторону домов-памятников] и снять деньги с остальных домов нет.

