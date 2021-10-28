«Дом с часами» не успеют отремонтировать к чемпионату по хоккею

Проектирование ремонта «Дома с часами» перенесли на 2022 год
Планы отремонтировать «Дом с часами» к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею оказались под угрозой срыва — об этом сообщила журналистам начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.
— Мы мечтали к чемпионату успеть и отпроектировать, и отремонтировать, но неразумно это предполагать. Можно приложить к этому максимальные усилия, но я сомневаюсь, что это получится, — объяснила Елена Медведева. — У механизма капремонта многоквартирных домов своя последовательность решений, свое законодательство — жилищное, свои процедуры, которые должны быть выполнены. Законодательного механизма сдвинуть приоритет [в сторону домов-памятников] и снять деньги с остальных домов нет.
Проектирование комплексного ремонта дома-памятника планировали на 2021 год, но в течение года сняли половину бюджетного финансирования, хотя проект в целом поддержали правительство области и губернатор. На оставшиеся средства и время выполнить запланированные работы было невозможно.
— На разработку комплексного проекта реставрации с учетом инженерных сетей, по нашим расчетам, требуется 11 с лишним миллионов рублей, — рассказала Елена Медведева. — Это здание составляет одну из изюминок Красного проспекта. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы хоть какие-то средства поступили на проектирование, чтобы облегчить ситуацию для собственников этого здания, чтобы они потом, воспользовавшись этим проектом, подготовленным за счет средств регионального бюджета, могли выполнять ремонтные работы через Фонд реформирования ЖКХ.
Общий перечень работ и их стоимость пока не определены, но начальник Госинспекции отметила, что ряду элементов здания уделят особое внимание: это места общего пользования, башня с часами, лестницы и проходы к ним.
В октябре НГС побывал в легендарном доме — посмотрите наш фоторепортаж из него.