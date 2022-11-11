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Недавно отремонтированный тротуар на Карла Маркса в Новосибирске превратили в стоянку

Машины оставляют вдоль домов на проспекте

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Машины оставляют на тротуаре вдоль домов

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На недавно отремонтированном тротуаре на проспекте Карла Маркса в Новосибирске автомобилисты устроили стихийную парковку. Как заметил читатель НГС, машины оставляют на тротуаре вдоль проспекта Карла Маркса и около общежитий НГТУ НЭТИ.

В пресс-службе университета сообщили, что тротуар находится в ведении муниципалитета. На данный момент решается вопрос с администрацией Новосибирска об ограничении парковки.

— Рассматривается возможность установки запрещающих знаков. Для студентов и сотрудников НГТУ НЭТИ предусмотрена возможность парковки на территории студенческого городка и кампуса университета при условии получения ими специального пропуска, — отметили в пресс-службе.

Тротуар принадлежит муниципалитету

Тротуар принадлежит муниципалитету

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Ремонт тротуара от площади Лыщинского до площади Карла Маркса завершили в октябре. Здесь появилась дорожка для передвижения на велосипедах и самокатах из красного асфальта, а для пешеходов дорожку выложили из брусчатки.

Стихийная парковка на тротуаре встречается вдоль всего проспекта

Стихийная парковка на тротуаре встречается вдоль всего проспекта

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НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, как будут решать проблему со стихийной парковкой на тротуаре вдоль проспекта.

Проспект Карла Маркса начали ремонтировать в июле этого года, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что тротуары и асфальт выложат к 1 сентября, но посмотрите, как тротуар выглядел в октябре.

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Карла МарксаПарковкаТротуарРемонт
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