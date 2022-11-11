Недавно отремонтированный тротуар на Карла Маркса в Новосибирске превратили в стоянку
Машины оставляют вдоль домов на проспекте
На недавно отремонтированном тротуаре на проспекте Карла Маркса в Новосибирске автомобилисты устроили стихийную парковку. Как заметил читатель НГС, машины оставляют на тротуаре вдоль проспекта Карла Маркса и около общежитий НГТУ НЭТИ.
В пресс-службе университета сообщили, что тротуар находится в ведении муниципалитета. На данный момент решается вопрос с администрацией Новосибирска об ограничении парковки.
— Рассматривается возможность установки запрещающих знаков. Для студентов и сотрудников НГТУ НЭТИ предусмотрена возможность парковки на территории студенческого городка и кампуса университета при условии получения ими специального пропуска, — отметили в пресс-службе.
Ремонт тротуара от площади Лыщинского до площади Карла Маркса завершили в октябре. Здесь появилась дорожка для передвижения на велосипедах и самокатах из красного асфальта, а для пешеходов дорожку выложили из брусчатки.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, как будут решать проблему со стихийной парковкой на тротуаре вдоль проспекта.
Проспект Карла Маркса начали ремонтировать в июле этого года, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что тротуары и асфальт выложат к 1 сентября, но посмотрите, как тротуар выглядел в октябре.