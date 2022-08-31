«Должно получиться хорошо»: тротуары на проспекте Маркса не будут готовы к 1 сентября — когда их отремонтируют
Пока завершена только часть работ
Ремонт тротуаров на проспекте Карла Маркса собираются завершить 30 сентября 2022 года и отставаний по графику нет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что тротуары и асфальт выложат к 1 сентября. Как пояснили в пресс-службе мэрии, он имел в виду не весь участок.
— Сообщение мэра относительно завершения ремонта тротуаров к 1 сентября касалось участков тротуара, расположенных вдоль учебных заведений, а именно Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК). По состоянию на 30 августа 2022 работы по обустройству тротуара перед зданием СибУПК завершены, перед НГТУ — в стадии завершения, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Жители города возмущаются состоянием тротуаров на проспекте Карла Маркса. 29 августа фотокорреспондент НГС снял состояние ремонта. Сегодня, 31 августа, в прямом эфире «Вести Новосибирск» мэр города Анатолий Локоть прокомментировал состояние ремонта на проспекте.
— Несмотря на то, что чемпионат (молодежный чемпионат мира по хоккею. — Прим. ред.) отменили, мы планы не скорректировали, — заявил Анатолий Локоть. — Тротуары, пешеходная зона на проспекте Маркса вся будет выложена плиткой, более того, там будет выделена полоса для велосипедов и для самокатов, ширина позволяет это сделать, должно получиться хорошо.
Ремонт тротуаров на проспекте Карла Маркса начался в конце июля. Общая протяженность дорожного объекта — около двух километров. Ремонт проводит подрядчик «Дорсиб плюс». Компания выиграла конкурс на 260 миллионов.
Ремонтом тротуаров занимается компания ООО «Дорсиб плюс». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания принадлежит Ивану и Евгению Дингесам. По данным за 2021 год, чистая прибыль составила 75,9 миллиона. «Дорсиб» входит в топ крупнейших подрядчиков Новосибирска.
Недавно жители сообщили НГС, что на станции «Студенческая» протекает потолок. В мэрии Новосибирска опровергли связь протечек с ремонтом на проспекте Карла Маркса.