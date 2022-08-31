«Должно получиться хорошо»: тротуары на проспекте Маркса не будут готовы к 1 сентября — когда их отремонтируют

Ремонт тротуаров на проспекте Карла Маркса собираются завершить 30 сентября 2022 года и отставаний по графику нет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что тротуары и асфальт выложат к 1 сентября. Как пояснили в пресс-службе мэрии, он имел в виду не весь участок.

— Сообщение мэра относительно завершения ремонта тротуаров к 1 сентября касалось участков тротуара, расположенных вдоль учебных заведений, а именно Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК). По состоянию на 30 августа 2022 работы по обустройству тротуара перед зданием СибУПК завершены, перед НГТУ — в стадии завершения, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.