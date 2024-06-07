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Город Разрешение на стройку гостиницы «Турист» на площади Маркса продлили до конца 2025 года

Разрешение на стройку гостиницы «Турист» на площади Маркса продлили до конца 2025 года

Ранее сообщалось, что завершить реконструкцию 50-летнего долгостроя хотят в начале следующего года

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Срок завершения строительства несколько раз переносили

Мэрия Новосибирска продлила срок строительства 50-летней гостиницы «Турист». Изменения в разрешение на строительство до 31 декабря 2025 года внесли на этой неделе.

Согласно документу, завершить строительство гостиницы планируют в конце 2025 года, в документе, опубликованном ранее срок завершения был 23 июня этого года. Тогда в компании рассказали НГС, что реконструкцию хотели закончить в декабре 2024 года, а открыть — в первом квартале 2025 года. Еще раньше работы собирались закончить к началу 2023 года. НГС направил запрос в компанию «Турсиб-Б», которая занимается реконструкцией.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Турсиб-Б» основана 27 июля 2012 года. Уставный капитал — 34 260 000 рублей. Генеральный директор — Валерий Михайлович Кокорин. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, а также деятельностью в области архитектуры. По данным на конец 2023 года, выручка составила 112,9 миллиона рублей, чистая прибыль составила — 10,2 миллиона рублей.

Строительство гостиницы началось еще в 1968 году, но уже к началу 80-х годов объект был заморожен. В начале 2000-х к нему пристроили торговый центр, но дальше ситуация так и не двинулась. Изменения начали происходить в 2018 году, тогда НГС побывал в здании. Как выглядел «Турист» в начале февраля прошлого года — смотрите в материале.

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