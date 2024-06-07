Разрешение на стройку гостиницы «Турист» на площади Маркса продлили до конца 2025 года

Мэрия Новосибирска продлила срок строительства 50-летней гостиницы «Турист». Изменения в разрешение на строительство до 31 декабря 2025 года внесли на этой неделе.
Согласно документу, завершить строительство гостиницы планируют в конце 2025 года, в документе, опубликованном ранее срок завершения был 23 июня этого года. Тогда в компании рассказали НГС, что реконструкцию хотели закончить в декабре 2024 года, а открыть — в первом квартале 2025 года. Еще раньше работы собирались закончить к началу 2023 года. НГС направил запрос в компанию «Турсиб-Б», которая занимается реконструкцией.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Турсиб-Б» основана 27 июля 2012 года. Уставный капитал — 34 260 000 рублей. Генеральный директор — Валерий Михайлович Кокорин. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, а также деятельностью в области архитектуры. По данным на конец 2023 года, выручка составила 112,9 миллиона рублей, чистая прибыль составила — 10,2 миллиона рублей.
Строительство гостиницы началось еще в 1968 году, но уже к началу 80-х годов объект был заморожен. В начале 2000-х к нему пристроили торговый центр, но дальше ситуация так и не двинулась. Изменения начали происходить в 2018 году, тогда НГС побывал в здании. Как выглядел «Турист» в начале февраля прошлого года — смотрите в материале.
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