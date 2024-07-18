В Новосибирске отремонтируют знаменитый «Дом с часами» за 2,8 миллиона рублей

«Дом с часами» был построен в 1933 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ищут подрядчика на проведение противоаварийных работ в знаменитом «Доме с часами». Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. Само здание находится по адресу Красный проспект, 11 и является объектом культурного наследия. Подрядчику необходимо выполнить несколько видов работ: провести инъекции в трещины в здании с помощью полимерцементного раствора, заделать сколы и выбоины, отремонтировать железобетонные козырьки бетоном, сделать стяжку плит.



Кроме того, подрядчику предстоит отремонтировать кладку угловой «башни» на западном фасаде здания, где и находятся известные часы. Все работы должны быть выполнены компанией, которая имеет допуск к работам на объектах культурного наследия России.



Срок выполнения работ — 45 дней со дня заключения контракта. Максимальная цена закупки — 2,8 миллионов рублей.



Информация о проведении торгов опубликована 17 июля, срок окончания приема заявок — 25 июля.



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