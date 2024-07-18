НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +22

1 м/c,

сев.

 738мм 99%
Подробнее
2 Пробки
USD 87,88
EUR 96,10

СРОЧНО

Рейс из Владивостока задержали почти на сутки

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Хищение 62 млн из бюджета
Июльфест в Новосибирске
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
Пожар на рынке
Как понизить холестерин едой
Федералы скупают Новосибирск
НГС в Telegram
Город В Новосибирске отремонтируют знаменитый «Дом с часами» за 2,8 миллиона рублей

В Новосибирске отремонтируют знаменитый «Дом с часами» за 2,8 миллиона рублей

Все работы необходимо выполнить за 45 дней

296
4 комментария
«Дом с часами» был построен в 1933 году

В Новосибирске ищут подрядчика на проведение противоаварийных работ в знаменитом «Доме с часами». Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. Само здание находится по адресу Красный проспект, 11 и является объектом культурного наследия. Подрядчику необходимо выполнить несколько видов работ: провести инъекции в трещины в здании с помощью полимерцементного раствора, заделать сколы и выбоины, отремонтировать железобетонные козырьки бетоном, сделать стяжку плит.

Кроме того, подрядчику предстоит отремонтировать кладку угловой «башни» на западном фасаде здания, где и находятся известные часы. Все работы должны быть выполнены компанией, которая имеет допуск к работам на объектах культурного наследия России.

Срок выполнения работ — 45 дней со дня заключения контракта. Максимальная цена закупки — 2,8 миллионов рублей.

Информация о проведении торгов опубликована 17 июля, срок окончания приема заявок — 25 июля.

Ранее в новосибирском Заксобрании решили обновить рабочие места для депутатов. На это готовы потратить 4 миллиона рублей,

В октябре 2021 года НГС побывал в легендарном доме — посмотрите наш фоторепортаж из него.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мэрия Новосибирска Дом с часами Капитальный ремонт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
18 июля 2024, 23:12
Легендарные часы после недавнего ремонта за 3 млн рублей и после этих мероприятий будут погоду показывать(
Гость
18 июля 2024, 23:16
Эти часы чащее ремонтируют чем они ходят. Судя по техническому заданию они более полгода не будут ходить.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,47

Ирина ,25

Serg,47

Галина,40

Виталий,26

Людмила,58

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление