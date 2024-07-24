Просьба ректора НГУ, четвертый мост и будущее Толмачево: как Мишустин два дня проверял Новосибирск — перед визитом починили дороги

Премьер-министр остановился в Новосибирске на два дня, он успел побывать в Толмачево и Академгородке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Делегация чиновников из Москвы во главе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным проверяла Новосибирск два дня. Главному гостю показали обновленный аэропорт Толмачево и рассказали о его дальнейшем развитии, прокатили по неожиданно обновленным дорогам Академгородка, провели экскурсию по Технопарку и новым корпусам СУНЦ НГУ. Журналисты НГС два дня провели с Михаилом Мишустиным, который не заметил (или не озвучил) проблем с четвертым мостом, похвалил регион и оставил послание для учеников научного центра. Читайте в материале, как глава правительства проверял город, который в канун визита заполнили силовики, и что у него попросил ректор НГУ (спойлер: просьба осталась без ответа).



Толмачево и встреча с Травниковым

Прошлый визит Михаила Мишустина в 2021 году оказался удачным, тогда губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил у правительства деньги на строительство объектов для чемпионата по хоккею (его, правда отменили). Сам же Мишустин порадовал новостью о том, что выделят деньги на возведение целого ряда объектов на территории учебного городка, в том числе новых корпусов СУНЦ НГУ. Их то и приехал оценить премьер-министр в этот раз. Июльский визит показался не таким насыщенным, да и дополнительных средств у правительства России губернатор на этот раз не просил.

Приезд гостей из Москвы не оказался неожиданным, о нем заговорили еще в начале июля. Тогда же начался ажиотаж: дорожники резко бросились чинить дороги и косить траву в Академгородке, а старый корпус НГУ и вовсе завесили фальшфасадом со стороны новых корпусов научного центра. Все два дня, пока чиновник инспектировал Новосибирск, вдоль дорог и на мостах с путепроводами, по которым должен был проехать премьер-министр, дежурили сотрудники ГАИ и Росгвардии.

Посмотрите на недавно уложенные асфальт возле Технопарка, такой появился на нескольких улицах, по котором потом проехал кортеж Мишустина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Первым делом по прилету Мишустин осмотрел новый терминал Толмачево, экскурсию проводил директор аэропорта Евгений Янкилевич. Они пообщались о развитии маршрутных сетей, о том, что наш аэропорт — трансферный и благодаря новому терминалу принимает больше пассажиров, а значит летать по стране становится удобнее, потому что Новосибирск находится фактически в центре России.



— Мы активно развиваемся, сейчас работаем над комплексом взлетно-посадочной полосы-2. Построены новые перроны, выделено федеральное финансирование второго этапа, поэтому строится рулежная дорожка, которая повысит в несколько раз пропускную способность этой полосы, — пояснил Янкилевич. — Рассчитываем получить финансирование на третий этап.

Премьер-министр искренне похвалил новый терминал Толмачево, сообщив, что аэропорт увеличивает с каждым годом пассажиропоток на миллионы человек и это не может не радовать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Рассказал директор аэропорта и о том, что холдинг «Новапорт» готов вложить до 80% собственных средств на реконструкцию ВПП-1, остальные 20% планируют получить у государства. Предлагается провести все по модели концессии: реконструировать полосу на деньги инвестора, а после часть суммы вернуть из бюджета. Мишустин согласился, что у пассажиров должна быть возможность летать с минимальными пересадками, а лучше и вовсе напрямую, похвалил Толмачево и всех поблагодарил, но о средствах ничего не сказал.



Кстати, ряд анонимных телеграм-каналов сегодня, 24 июня, сообщил, что Янкилевич уезжает из Новосибирска, чтобы возглавить уже сам «Новапорт». Эту информацию НГС пока официально никто не подтвердил, сам Евгений Янкилевич на телефонный звонок не ответил.

Попрощавшись с директором аэропорта Михаил Мишустин отправился на встречу с губернатором Новосибирской области, кабинет для переговоров организовали там же в Толмачево. Андрей Травников пришел заранее, томительно ожидая столичного начальника: рассматривал стены, журналистов, поправлял пиджак, перекладывал документы.

Андрей Травников несколько минут ждал, пока придет премьер-министр, три года назад ему даже пришлось выйти из кабинета, потому что ожидание было длительным, в этот раз все прошло быстрее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Примерно через пять минут вышел и сам Мишустин, они пожали друг другу руки и сели за стол переговоров. Председатель Правительства начал с хвалебных речей о регионе, подключился и Андрей Травников. Он заявил, что в этом году запустят рабочее движение по четвертому мосту с одного берега на другой, а в следующем в эксплуатацию введут развязки и съезды. Объект, отметил губернатор, в высокой степени готовности, Мишустин согласился. О проблемах, с которыми столкнулся Новосибирск из-за переноса сроков сдачи и споров о финансировании с концессионером, группой ВИС, собеседники не говорили.

Тайное послание и просьба ректора НГУ

Проблемы региона Мишустин с Травниковым не обсуждали, не просил губернатор и средств от правительства России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На следующей день Михаил Мишустин приехал проверить Технопарк, новые корпусы СУНЦ НГУ, на которые три года назад выделяли средства, и пообщаться с молодыми учеными. Все по старинке: территорию научного центра окружили силовики, выставили и металлические ограждения, по всему маршруту расставили сотрудников ГАИ, а фурам запретили проезжать по трассе из Бердска.



Территорию научного центра оградили, на проездах появились силовики, а часть здания старого корпуса НГУ закрыли фальшфасадом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для журналистов заранее провели экскурсию по маршруту Мишустина без него самого, подпустили к премьер-министру только кремлевский пул СМИ, остальные сидели в кабинете возле специальной колонки, куда выводили звук.

Учебный и досуговый центры действительно впечатляют, общежития и вовсе построили на европейский манер. Внутри учебного корпуса появились специализированные классы биологии, химии, физики, в досуговом центре открыли актовый зал с атриумом, спортивный зал с беговой дорожкой на втором этаже, собственный планетарий и автоматизированную библиотеку — сдать книги можно с помощью специальной полки, которая сама считывает объект.

Для Михаила Мишустина устроили показательную тренировку, обратите внимание, что на верху расположена беговая дорожка, так решили сэкономить место и чтобы бегуны не мешали тем, кто занимается игровыми видами спорта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сотрудников СУНЦа заранее расставили по точкам специально для Михаила Мишустина, они показывали, как проводят опыты, реанимируют человека, играют в бадминтон. Кабинеты также заполнили людьми, чтобы в здании не было так пусто. Ощущение, что попадаешь в театр, который начинает представление, как только появляется главный зритель.

По кабинетам рассадили сотрудников СУНЦа, говорят, сейчас идет подготовка к летней школе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В учебном корпусе появились специализированные классы, конкретно этот — для химиков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В актовом зале в это время репетировали песню, всех участников попросили выложить телефоны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как только один из организаторов мероприятия закричала: «Шеф приехал» — все тут же разошлись по своим местам. Сопровождал Мишустина в этот раз министр науки и высшего образования Валерий Фальков, он приехал в СУНЦ примерно за час до премьер-министра.

Кортеж Мишустина заехал на территорию, председателю правительства открыли дверь, тут же вручили букет цветов для директора СУНЦ НГУ Людмилы Некрасовой, и всю компанию окружили охранники. Первым делом премьер-министр прогулялся по досуговому центру, где даже оставил надпись для будущих учеников:



— Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и в науку.



Мишустин вместе с Фальковым и ректором НГУ Михаилом Федоруком оценили актовый зал, посмотреть на него можно как раз со второго этажа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Посмотрел Михаил Мишустин и фильм в планетарии, очевидно, премьер-министр остался доволен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Немного посмотрел Мишустин и фильм в планетарии, позже побывал в учебном центре. На прогулку с премьер-министром пустили лишь несколько журналистов, корреспондент НГС увидела его только на встрече с ректором НГУ Михаилом Федоруком. Он рассказал главе о том, что вторую очередь введут в эксплуатацию в 2025 году и даже пожаловался на нехватку общежитий для студентов.



— Чего нам не хватает — это комфортных новых мест проживания студентов. У нас сейчас дефицит примерно в две тысячи мест. Пять тысяч студентов проживают в кампусе. Хотелось бы, чтобы все наши студенты проживали здесь, — посетовал Федорук.

Мишустин, не раздумывая ответил, что в этом могло бы помочь областное правительство, губернатор вышел вперед и отчитался, что регион активно помогает и отлично взаимодействует с университетом.



Чиновник не ответил, выделит ли правительство средства для строительства новых общежитий, отметив, что помогать должен регион Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Завершил свою поездку в Новосибирск высокопоставленный чиновник встречей с молодыми учеными, которые тут же спросили у него про льготы и повышение зарплаты. Мишустин сообщил, что НГУ вошел в пилотную программу по повышению оплаты труда преподавателей фундаментальных наук. До конца года на реализацию федерального проекта будет выделено 1,5 миллиарда рублей.

Других просьб от ученых не поступило, либо если они и были, то прозвучали не при журналистах: после трех вопросов СМИ попросили удалиться, а звук из кабинета отключили. Мишустин пообщался с учеными какое-то время, а после уехал из НГУ.

Послушать все вопросы, которые задавали ученые Мишустину, журналистам не дали, в большинстве специалисты интересовались мерами поддержки и зарплатами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По данным НГС, поездку Мишустина по городам России связывают с развитием аэропортов, к 2030 году по поручению президента должны реконструировать 75 аэропортов. Из Новосибирска премьер-министр улетел в Горно-Алтайск, там ему покажут проект развития аэропорта, которым владеет группа «Сбер».

