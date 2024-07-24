Просьба ректора НГУ, четвертый мост и будущее Толмачево: как Мишустин два дня проверял Новосибирск — перед визитом починили дороги

Делегация чиновников из Москвы во главе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным проверяла Новосибирск два дня. Главному гостю показали обновленный аэропорт Толмачево и рассказали о его дальнейшем развитии, прокатили по неожиданно обновленным дорогам Академгородка, провели экскурсию по Технопарку и новым корпусам СУНЦ НГУ. Журналисты НГС два дня провели с Михаилом Мишустиным, который не заметил (или не озвучил) проблем с четвертым мостом, похвалил регион и оставил послание для учеников научного центра. Читайте в материале, как глава правительства проверял город, который в канун визита заполнили силовики, и что у него попросил ректор НГУ (спойлер: просьба осталась без ответа).
Толмачево и встреча с Травниковым
Прошлый визит Михаила Мишустина в 2021 году оказался удачным, тогда губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил у правительства деньги на строительство объектов для чемпионата по хоккею (его, правда отменили). Сам же Мишустин порадовал новостью о том, что выделят деньги на возведение целого ряда объектов на территории учебного городка, в том числе новых корпусов СУНЦ НГУ. Их то и приехал оценить премьер-министр в этот раз. Июльский визит показался не таким насыщенным, да и дополнительных средств у правительства России губернатор на этот раз не просил.
Приезд гостей из Москвы не оказался неожиданным, о нем заговорили еще в начале июля. Тогда же начался ажиотаж: дорожники резко бросились чинить дороги и косить траву в Академгородке, а старый корпус НГУ и вовсе завесили фальшфасадом со стороны новых корпусов научного центра. Все два дня, пока чиновник инспектировал Новосибирск, вдоль дорог и на мостах с путепроводами, по которым должен был проехать премьер-министр, дежурили сотрудники ГАИ и Росгвардии.
Первым делом по прилету Мишустин осмотрел новый терминал Толмачево, экскурсию проводил директор аэропорта Евгений Янкилевич. Они пообщались о развитии маршрутных сетей, о том, что наш аэропорт — трансферный и благодаря новому терминалу принимает больше пассажиров, а значит летать по стране становится удобнее, потому что Новосибирск находится фактически в центре России.
— Мы активно развиваемся, сейчас работаем над комплексом взлетно-посадочной полосы-2. Построены новые перроны, выделено федеральное финансирование второго этапа, поэтому строится рулежная дорожка, которая повысит в несколько раз пропускную способность этой полосы, — пояснил Янкилевич. — Рассчитываем получить финансирование на третий этап.
Рассказал директор аэропорта и о том, что холдинг «Новапорт» готов вложить до 80% собственных средств на реконструкцию ВПП-1, остальные 20% планируют получить у государства. Предлагается провести все по модели концессии: реконструировать полосу на деньги инвестора, а после часть суммы вернуть из бюджета. Мишустин согласился, что у пассажиров должна быть возможность летать с минимальными пересадками, а лучше и вовсе напрямую, похвалил Толмачево и всех поблагодарил, но о средствах ничего не сказал.
Кстати, ряд анонимных телеграм-каналов сегодня, 24 июня, сообщил, что Янкилевич уезжает из Новосибирска, чтобы возглавить уже сам «Новапорт». Эту информацию НГС пока официально никто не подтвердил, сам Евгений Янкилевич на телефонный звонок не ответил.
Попрощавшись с директором аэропорта Михаил Мишустин отправился на встречу с губернатором Новосибирской области, кабинет для переговоров организовали там же в Толмачево. Андрей Травников пришел заранее, томительно ожидая столичного начальника: рассматривал стены, журналистов, поправлял пиджак, перекладывал документы.
Примерно через пять минут вышел и сам Мишустин, они пожали друг другу руки и сели за стол переговоров. Председатель Правительства начал с хвалебных речей о регионе, подключился и Андрей Травников. Он заявил, что в этом году запустят рабочее движение по четвертому мосту с одного берега на другой, а в следующем в эксплуатацию введут развязки и съезды. Объект, отметил губернатор, в высокой степени готовности, Мишустин согласился. О проблемах, с которыми столкнулся Новосибирск из-за переноса сроков сдачи и споров о финансировании с концессионером, группой ВИС, собеседники не говорили.
Тайное послание и просьба ректора НГУ
На следующей день Михаил Мишустин приехал проверить Технопарк, новые корпусы СУНЦ НГУ, на которые три года назад выделяли средства, и пообщаться с молодыми учеными. Все по старинке: территорию научного центра окружили силовики, выставили и металлические ограждения, по всему маршруту расставили сотрудников ГАИ, а фурам запретили проезжать по трассе из Бердска.
Для журналистов заранее провели экскурсию по маршруту Мишустина без него самого, подпустили к премьер-министру только кремлевский пул СМИ, остальные сидели в кабинете возле специальной колонки, куда выводили звук.
Учебный и досуговый центры действительно впечатляют, общежития и вовсе построили на европейский манер. Внутри учебного корпуса появились специализированные классы биологии, химии, физики, в досуговом центре открыли актовый зал с атриумом, спортивный зал с беговой дорожкой на втором этаже, собственный планетарий и автоматизированную библиотеку — сдать книги можно с помощью специальной полки, которая сама считывает объект.
Сотрудников СУНЦа заранее расставили по точкам специально для Михаила Мишустина, они показывали, как проводят опыты, реанимируют человека, играют в бадминтон. Кабинеты также заполнили людьми, чтобы в здании не было так пусто. Ощущение, что попадаешь в театр, который начинает представление, как только появляется главный зритель.
Как только один из организаторов мероприятия закричала: «Шеф приехал» — все тут же разошлись по своим местам. Сопровождал Мишустина в этот раз министр науки и высшего образования Валерий Фальков, он приехал в СУНЦ примерно за час до премьер-министра.
Кортеж Мишустина заехал на территорию, председателю правительства открыли дверь, тут же вручили букет цветов для директора СУНЦ НГУ Людмилы Некрасовой, и всю компанию окружили охранники. Первым делом премьер-министр прогулялся по досуговому центру, где даже оставил надпись для будущих учеников:
— Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и в науку.
Немного посмотрел Мишустин и фильм в планетарии, позже побывал в учебном центре. На прогулку с премьер-министром пустили лишь несколько журналистов, корреспондент НГС увидела его только на встрече с ректором НГУ Михаилом Федоруком. Он рассказал главе о том, что вторую очередь введут в эксплуатацию в 2025 году и даже пожаловался на нехватку общежитий для студентов.
— Чего нам не хватает — это комфортных новых мест проживания студентов. У нас сейчас дефицит примерно в две тысячи мест. Пять тысяч студентов проживают в кампусе. Хотелось бы, чтобы все наши студенты проживали здесь, — посетовал Федорук.
Мишустин, не раздумывая ответил, что в этом могло бы помочь областное правительство, губернатор вышел вперед и отчитался, что регион активно помогает и отлично взаимодействует с университетом.
Завершил свою поездку в Новосибирск высокопоставленный чиновник встречей с молодыми учеными, которые тут же спросили у него про льготы и повышение зарплаты. Мишустин сообщил, что НГУ вошел в пилотную программу по повышению оплаты труда преподавателей фундаментальных наук. До конца года на реализацию федерального проекта будет выделено 1,5 миллиарда рублей.
Других просьб от ученых не поступило, либо если они и были, то прозвучали не при журналистах: после трех вопросов СМИ попросили удалиться, а звук из кабинета отключили. Мишустин пообщался с учеными какое-то время, а после уехал из НГУ.
По данным НГС, поездку Мишустина по городам России связывают с развитием аэропортов, к 2030 году по поручению президента должны реконструировать 75 аэропортов. Из Новосибирска премьер-министр улетел в Горно-Алтайск, там ему покажут проект развития аэропорта, которым владеет группа «Сбер».
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