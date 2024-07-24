Проверит развитие аэропорта: Михаил Мишустин полетит в Горно-Алтайск после Новосибирска

По данным НГС, Михаил Мишустин вылетит в Республику Алтай Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направится в Горно-Алтайск после визита в Новосибирск 23 и 24 июля. Об этом сообщила корреспондент НГС с мероприятия с участием премьер-министра в Академгородке.



По данным НГС, Михаил Мишустин проверит разработку проекта по развитию местного аэропорта. Пресс-секретарь правительства Республики Алтай не ответил на сообщение корреспондента НГС с просьбой подтвердить планы премьер-министра.

Последний раз председатель правительства посещал Республику Алтай в июле прошлого года. Тогда Михаил Мишустин осмотрел курорт «Манжерок» и провёл совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства в регионе, сообщалось на сайте правительства региона.

Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит АФК «Система» и Сбербанку. Они выкупили актив у компании «Сибмост». Аэропорт не работал на протяжении 20 лет и возобновил работу после реконструкции в декабре 2011 года. С 2018 года пассажиропоток аэропорта вырос более чем в пять раз.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Новосибирск накануне. Во вторник премьер-министр побывал в реконструированном аэропорту Толмачёво и встретился с губернатором Андреем Травниковым.



Накануне жители Новосибирска подсказали Михаилу Мишустину, где ему стоит побывать в городе. Все новости о визите премьер-министра в Новосибирск НГС собрал в одном месте.

