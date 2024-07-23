Михаил Мишустин и два министра прибывают в Новосибирск — онлайн-трансляция из аэропорта Толмачево

Председатель Правительства Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск на два дня. Сегодня, 23 июля, он проверит ход реконструкции Толмачева. Журналисты уже приехали в аэропорт, НГС в режиме онлайн следит за тем, чем занимается Мишустин в городе.
На встрече Михаилу Мишустину расскажут о реконструкции аэропорта Толмачево. По данным регионального правительства, после запуска нового терминала увеличилось число рейсов.
23 июля в Новосибирске заметили усиление ГАИ и Росгвардии, также по Димитровскому мосту проехал кортеж с мигалками. Сегодня в город прибывает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Журналисты НГС на пути в Толмачево увидели многочисленные патрули на участке от Димитровского моста. В основном это были машины ГАИ, но встречались и автомобили Росгвардии.
На сайте Правительства Российской Федерации указано: Мишустин прилетит в Новосибирск на два дня, рабочая поездка продлится с 23 по 24 июля.
— Михаил Мишустин ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачево имени А. И. Покрышкина, встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, а также побеседует с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета на площадке специализированного учебно-научного центра вуза, — сообщает правительство.
Вместе с председателем правительства в город прилетят министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр транспорта Роман Старовойт.