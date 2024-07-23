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Кортеж с мигалками проехал по Димитровскому мосту

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Политика Визит Мишустина в Новосибирск онлайн-трансляция Михаил Мишустин и два министра прибывают в Новосибирск — онлайн-трансляция из аэропорта Толмачево

Михаил Мишустин и два министра прибывают в Новосибирск — онлайн-трансляция из аэропорта Толмачево

Следим в режиме онлайн, как главы правительства РФ осматривают город

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33 комментария

Председатель Правительства Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск на два дня. Сегодня, 23 июля, он проверит ход реконструкции Толмачева. Журналисты уже приехали в аэропорт, НГС в режиме онлайн следит за тем, чем занимается Мишустин в городе.

Вы увидели кортеж на улицах города, столкнулись с ограничениями из-за приезда делегации из Правительства? Присылайте свои фотографии, видео и рассказы редакции НГС.
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Павел Пешков
Количество рейсов в день 

На встрече Михаилу Мишустину расскажут о реконструкции аэропорта Толмачево. По данным регионального правительства, после запуска нового терминала увеличилось число рейсов.

Количество пассажиров в год 
Реконструкция аэропорта 
Павел Пешков
Экипаж ГАИ у аэропорта

23 июля в Новосибирске заметили усиление ГАИ и Росгвардии, также по Димитровскому мосту проехал кортеж с мигалками. Сегодня в город прибывает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Журналисты НГС на пути в Толмачево увидели многочисленные патрули на участке от Димитровского моста. В основном это были машины ГАИ, но встречались и автомобили Росгвардии.

Елизавета Горячева

На сайте Правительства Российской Федерации указано: Мишустин прилетит в Новосибирск на два дня, рабочая поездка продлится с 23 по 24 июля.

— Михаил Мишустин ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачево имени А. И. Покрышкина, встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, а также побеседует с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета на площадке специализированного учебно-научного центра вуза, — сообщает правительство.

Вместе с председателем правительства в город прилетят министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр транспорта Роман Старовойт.

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Михаил Мишустин Рабочая поездка Толмачево Аэропорт Толмачево Реконструкция Председатель правительства
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