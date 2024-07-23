НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

зап.

 744мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,78
EUR 95,76

СРОЧНО

Кортеж с мигалками проехал по Димитровскому мосту

Подорожали авто с пробегом
Работа в Новосибирске
Получила диплом вуза КНР
Новосибирск ведет соцсети
Сколько стоит отпуск в Румынии
Июльфест в Новосибирске
Ушел от следствия на СВО
Разоблачили мифы об имплантах
Реконструкция завода в центре
НГС в Telegram
Город Визит Мишустина в Новосибирск опрос «Всё какое-то заброшенное»: в Новосибирск приехал премьер-министр — горожане подсказали ему, где стоит побывать

«Всё какое-то заброшенное»: в Новосибирск приехал премьер-министр — горожане подсказали ему, где стоит побывать

Новосибирцы стыдятся городских улиц и благоустройства, но нашли, чем можно похвастаться

411
6 комментариев
Многие новосибирцы уверены, что оперным театром можно гордиться

В Новосибирск 23 июля прилетает председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В плане поездки — собственно, новый аэропорт, встреча с губернатором и учёными Академгородка. НГС решил спросить у горожан, что они посоветовали бы посмотреть премьер-министру в городе, кроме (или вместо) Академгородка. Мнения новосибирцев хоть и отличаются друг от друга, но во многом совпали. Результаты опроса публикуем в нашем материале.

Новосибирцы в целом считают свой город достойным внимания, но не обошлось без минусов

«По европейски сделано»

Виталий считает недостроенную станцию метро «Спортивная» проблемой

Молодой новосибирец Виталий считает местами, достойными посещения председателем Правительства РФ, Заельцовский парк и набережную. А вот обратить внимание Мишустину Виталий посоветовал на до сих пор не достроенную станцию метро и новый мост.

— Пример гордости? Наверное, Заельцовский парк хорошо сделали сейчас, набережная хорошая. Дороги только доделать, и вторая проблема — это, наверное, метро. И новый мост, — отметил Виталий.

Галина Александровна опасается вида деревьев на Красном проспекте

Пенсионерку Галину Александровну удручает состояние бульвара на Красном проспекте.

— Во-первых, у нас лицо города — бульвар в центре Красного проспекта и, конечно, он требует ремонта. Потому что березы старые остались, их не убрали. Это немножко пугает, — заметила она.

При этом, как и Виталий, Галина Александровна хвалит новосибирскую набережную. Смущает ее только строительный городок нового моста.

— Стоянка нужна на набережной около моста железнодорожного, но пока идет строительство четвертого моста, наверное, никуда не деться, — рассуждает она. — И, конечно, новый ЛДС — это удивительно по-европейски сделано. Все вокруг освоено, огромнейшая территория и для детей, и для катания, и для прогулок, и есть где посидеть. Все сделано очень здорово.

Анастасии нравится архитектура в центре города

Анастасия показала бы Михаилу Мишустину архитектуру в центре города: например, здание оперного театра. Обратить внимание она бы посоветовала на мосты, которые все не могут отремонтировать.

— Два моста у нас ремонтируются, можно их показать, — иронизирует сибирячка.

Эрнеста раздражают пробки и мосты

Эрнест считает, что все плюсы и минусы в жизни города можно оценить, прогулявшись по центральным улицам.

— Центр города говорит обо всем. Минусы для меня как для автолюбителя — дороги и стройки мостов, которые уже длятся вечность. Из положительного — архитектура, красота. Оперный театр, театры, набережная. Можно съездить в Академгородок, куда Мишустин и приезжает, там можно природой насладиться, — сказал Эрнест.

Молодым родителям некомфортно ходить по тротуарам города с коляской

Молодые родители Тимофей и Ксения недовольны тротуарами в центре города — по ним тяжело гулять с детьми в колясках.

— Ну вот пусть посмотрит пешеходные дорожки для граждан на Урицкого, от начала до конца улицы пройдется — мы еле дошли, говорит пара. — А из положительного — как дома отремонтировали в центре. Красивые фасады. Еще бы благоустройство доделали, и было бы классно.

«Мозолит глаза Первомайский сквер»

Максим недоволен Первомайским сквером, который слишком долго ремонтируют

Жителя центра Максима пугает Первомайский сквер, но в целом он в восторге от города.

— У нас много, что можно посмотреть. Наш знаменитый оперный театр красивый, есть предприятия хорошие, да и город очень красивый, молодой. Есть хорошие места. А Первомайский сквер, который находится в центре города, глаза маленько мозолит, — считает сибиряк.

Сибирячка Полина считает, что жилые кварталы в Новосибирске находятся не в лучшем состоянии

Полина считает достойными гордости набережную и зоопарк. Также девушка отметила Новосибирский планетарий, санаторий «Сибиряк» в Бердске, «Гринвуд» и «Мира-парк». А вот жилые районы, дороги и тротуары ей не нравятся.

— На жилые районы, на дороги и ямы повсеместно стоило бы обратить внимание, на пробки. А еще у нас не очень красиво — вчера гуляла от вокзала до центра по Вокзальной магистрали, и там ужасные дорога, асфальт. Почему нет площадок, мощений, магазинчиков, все какое-то заброшенное? Задумалась о том, что раньше было интереснее и красивее, — заключила Полина.

Дмитрий затруднился назвать негативные объекты в городе

Сибиряку Дмитрию нравятся улицы города в центре — мужчина уверен, что красивых мест тут немало.

— Набережная, оперный театр, Центральный парк. Да и вообще в Тихом центре очень много хороших мест, где можно походить, погулять, посмотреть что-то. А вот мест, на которые стоит обратить внимание, даже не знаю, не подскажу, — поделился мнением местный житель.

Ранее НГС проводил опорос о том, считают ли новосибирцы себя жителями богатой страны. Многие отметили, что государство у нас богатое, а люди нет.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Город Опрос Улица Центр Метро Пробки Мосты Мишустин
Лайк
LIKE39
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Пьер Дун Лахтинский
23 июля 2024, 16:36
А вот мест, на которые стоит обратить внимание, даже не знаю, не подскажу, — поделился мнением местный житель.... наверное, просто не такой он уж и местный...вот и не знает ничего...
Kekh1
23 июля 2024, 16:34
ну и прекрасно
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Рекомендуем
Знакомства

Алла,54

Jullia,34

Оксана,48

Слава,50

Лилия,37

Анюта,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление