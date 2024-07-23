«Всё какое-то заброшенное»: в Новосибирск приехал премьер-министр — горожане подсказали ему, где стоит побывать

Многие новосибирцы уверены, что оперным театром можно гордиться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск 23 июля прилетает председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В плане поездки — собственно, новый аэропорт, встреча с губернатором и учёными Академгородка. НГС решил спросить у горожан, что они посоветовали бы посмотреть премьер-министру в городе, кроме (или вместо) Академгородка. Мнения новосибирцев хоть и отличаются друг от друга, но во многом совпали. Результаты опроса публикуем в нашем материале.



Новосибирцы в целом считают свой город достойным внимания, но не обошлось без минусов Источник: Антон Дигаев, Сергей Уланов / NGS.RU

«По европейски сделано»

Виталий считает недостроенную станцию метро «Спортивная» проблемой Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Молодой новосибирец Виталий считает местами, достойными посещения председателем Правительства РФ, Заельцовский парк и набережную. А вот обратить внимание Мишустину Виталий посоветовал на до сих пор не достроенную станцию метро и новый мост.



— Пример гордости? Наверное, Заельцовский парк хорошо сделали сейчас, набережная хорошая. Дороги только доделать, и вторая проблема — это, наверное, метро. И новый мост, — отметил Виталий.

Галина Александровна опасается вида деревьев на Красном проспекте Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Пенсионерку Галину Александровну удручает состояние бульвара на Красном проспекте.



— Во-первых, у нас лицо города — бульвар в центре Красного проспекта и, конечно, он требует ремонта. Потому что березы старые остались, их не убрали. Это немножко пугает, — заметила она.

При этом, как и Виталий, Галина Александровна хвалит новосибирскую набережную. Смущает ее только строительный городок нового моста.

— Стоянка нужна на набережной около моста железнодорожного, но пока идет строительство четвертого моста, наверное, никуда не деться, — рассуждает она. — И, конечно, новый ЛДС — это удивительно по-европейски сделано. Все вокруг освоено, огромнейшая территория и для детей, и для катания, и для прогулок, и есть где посидеть. Все сделано очень здорово.

Анастасии нравится архитектура в центре города Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Анастасия показала бы Михаилу Мишустину архитектуру в центре города: например, здание оперного театра. Обратить внимание она бы посоветовала на мосты, которые все не могут отремонтировать.



— Два моста у нас ремонтируются, можно их показать, — иронизирует сибирячка.

Эрнеста раздражают пробки и мосты Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Эрнест считает, что все плюсы и минусы в жизни города можно оценить, прогулявшись по центральным улицам.



— Центр города говорит обо всем. Минусы для меня как для автолюбителя — дороги и стройки мостов, которые уже длятся вечность. Из положительного — архитектура, красота. Оперный театр, театры, набережная. Можно съездить в Академгородок, куда Мишустин и приезжает, там можно природой насладиться, — сказал Эрнест.

Молодым родителям некомфортно ходить по тротуарам города с коляской Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Молодые родители Тимофей и Ксения недовольны тротуарами в центре города — по ним тяжело гулять с детьми в колясках.



— Ну вот пусть посмотрит пешеходные дорожки для граждан на Урицкого, от начала до конца улицы пройдется — мы еле дошли, говорит пара. — А из положительного — как дома отремонтировали в центре. Красивые фасады. Еще бы благоустройство доделали, и было бы классно.



«Мозолит глаза Первомайский сквер»

Максим недоволен Первомайским сквером, который слишком долго ремонтируют Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Жителя центра Максима пугает Первомайский сквер, но в целом он в восторге от города.



— У нас много, что можно посмотреть. Наш знаменитый оперный театр красивый, есть предприятия хорошие, да и город очень красивый, молодой. Есть хорошие места. А Первомайский сквер, который находится в центре города, глаза маленько мозолит, — считает сибиряк.

Сибирячка Полина считает, что жилые кварталы в Новосибирске находятся не в лучшем состоянии Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Полина считает достойными гордости набережную и зоопарк. Также девушка отметила Новосибирский планетарий, санаторий «Сибиряк» в Бердске, «Гринвуд» и «Мира-парк». А вот жилые районы, дороги и тротуары ей не нравятся.



— На жилые районы, на дороги и ямы повсеместно стоило бы обратить внимание, на пробки. А еще у нас не очень красиво — вчера гуляла от вокзала до центра по Вокзальной магистрали, и там ужасные дорога, асфальт. Почему нет площадок, мощений, магазинчиков, все какое-то заброшенное? Задумалась о том, что раньше было интереснее и красивее, — заключила Полина.

Дмитрий затруднился назвать негативные объекты в городе Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Сибиряку Дмитрию нравятся улицы города в центре — мужчина уверен, что красивых мест тут немало.



— Набережная, оперный театр, Центральный парк. Да и вообще в Тихом центре очень много хороших мест, где можно походить, погулять, посмотреть что-то. А вот мест, на которые стоит обратить внимание, даже не знаю, не подскажу, — поделился мнением местный житель.



Ранее НГС проводил опорос о том, считают ли новосибирцы себя жителями богатой страны. Многие отметили, что государство у нас богатое, а люди нет.

