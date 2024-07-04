НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

штиль.

 742мм 98%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,95
EUR 94,58

ТЕМА ДНЯ

Адвокат попал под суд за общение с журналистами

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Проблемы с самолётами S7
12 юных выпускниц
Жалобы на зарплаты в метро
Бизнес на кубиках
Афиша на июль
Как продали кладбище
«Пригожин теперь как Цой»
НГС в Telegram
Экономика Кризис-2024 опрос «Есть богатые люди, а есть богатое государство»: как новосибирцы на улицах отреагировали на новый статус России

«Есть богатые люди, а есть богатое государство»: как новосибирцы на улицах отреагировали на новый статус России

Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения

334
2 комментария
Новосибирцы поделились мнением: богатые ли они

Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения — к таким относят государства, в которых валовой национальный доход превышает 13 845 долларов на человека. Корреспонденты НГС прогулялись по улицам Новосибирска, пообщались с жителями и узнали, чувствуют ли они богатство страны и считают ли богатыми себя.

Валовой национальный доход (ВНД) — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, которые произвели в течение года на территории государства, то есть ВВП, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами. То есть это не говорит о реальных доходах, которые россияне зарабатывают.

Новосибирцы по-разному ответили на вопросы о богатстве

«Богаты отдельные люди в стране»: Валерия, 31 год, мама в декрете

Валерия считает себя небогатым человеком

На вопрос о том, считает ли она себя богатой, молодая мама из Новосибирска ответила, что, скорее, нет.

— Богатые люди — они что делают? Они отдыхают, не работают, живут на пассивный заработок, ни в чём себе не отказывают: квартиры, машины, какие-то развлечения, даже в городе. Я не ощущаю, что я себе ни в чём не отказываю. А в стране богатые — это отдельные ее люди, — уверена сибирячка.

«Много способов саморазвития»: Александра, 18 лет, студентка

Студентка Александра уверена: Россия — страна возможностей

Студентка из Новосибирска Александра считает, что Россия — страна богатая, но частично. И объясняет это улучшениями в городе.

— На моей улице недавно положили новый асфальт — очень красивые дороги сделали, построили улочки со скамейками. А еще, мне кажется, в России очень много способов саморазвития, и любой человек может создать что-то свое, какой-то бизнес, и развиваться. Даже подростки и студенты могут как-то зарабатывать. Считаю, что Россия всё-таки такая страна, с возможностями, — считает девушка.

«Слава богу, всё хорошо пока»: Александр, пенсионер и бизнесмен

Пенсионер Александр признался, что хорошо живет

Хорошо себя чувствует и считает себя богатым человеком майор милиции на пенсии и бизнесмен Александр. Мужчина отметил, что у него достойная пенсия и доход.

— Во-первых, у меня пенсия хорошая. Во-вторых, у меня бизнес свой, недвижимость. И слава богу, всё хорошо пока. Я бывший госавтоинспектор, майор милиции, у меня сегодня, кстати, профессиональный праздник, — улыбается мужчина.

«Ну наконец-то!»: Анна, 46 лет, кинезиолог

Анна считает, что в России всё улучшается

Кинезиолог, или специалист по оздоровительным практикам Анна отметила, что последние 10 лет замечает в городе и стране позитивные изменения, поэтому считает, что живет в богатом государстве.

— Ну наконец-то! — с восторгом воскликнула женщина, услышав, что Россия — богатая страна. — Выхожу и вижу вот эту красоту. 10 лет назад не было же так удобно, хорошо. На электричке сегодня за год первый раз проехалась, и тот ужас вспомнила в старых. Сегодня были классные вагоны с USB-портами, с сидушечками мягкими. Я считаю, что мы прям действительно богато живем.

«Общество очень расслоенное»: Светлана, пенсионерка

Светлана на пенсии и богачкой себя не считает

Пенсионерка Светлана себя богатой не считает.

— Я не сказала бы категорично, чтобы прям окончательно и бесповоротно богатая. Наверное, нет. Думаю, что у нас общество очень расслоенное, — отметила женщина.

«По жизни всё богато»: Петр, 65 лет, тракторист

Тракторист Петр доволен своим уровнем богатства и страны

Уверен, что Россия ­— богатая страна, а он — богатый человек, и тракторист Петр, которого мы застали в Первомайском сквере за работой на технике.

— По жизни, вон, всё богато, всё хорошо, всё красиво, — коротко пояснил сибиряк.

Программисту Антону тоже живется неплохо

В принципе богатым человеком себя считает и программист Антон. Мужчине 45 лет.

«О чём вы?»: Сергей, 36 лет, инженер

Инженер Сергей убежден: хорошо живут люди только в центральной России

Инженер Сергей сначала согласился, что Россию можно считать богатой страной, а затем рассмеялся.

— Нет, конечно, ну какие люди богатые, о чём вы? Люди богаты только в центральных городах столицы, а так на уровне выживания, — отметил он.

«Бабкам на хлеб не хватает»: Владимир, 39 лет, сотрудник безопасности нефтяной компании

Владимир считает, что в России много нищих людей

С ним согласен и сотрудник безопасности Владимир.

— Есть богатые люди, а есть богатое государство. Если брать по статистике на душу населения, то один пельмени ест, а другой — тесто от пельменей или воду от него хлебает, — объяснил он. — Я про себя не могу сказать, мы с девушкой нормально получаем, нормально живем, денег хватает. Но посмотреть — бабка возле магазина стоит, которой на булку хлеба не хватает. Как минимум надо от этого отталкиваться, как люди живут.

Владимир уверен, что в стране высочайшая инфляция, кроме того, растут налоги.

— У нас с 1 июля цены повысились на всё на 20% и более, хотя по статистике на 7%. В магазин зайдите и посмотрите: сейчас если бабкам на хлеб не хватает, то я думаю, уже среднему классу скоро хватать не будет, — заключил сибиряк.

Ранее НГС писал о том, какие вещи нужно выбросить из дома. Оказалось, они притягивают бедность.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками

ПО ТЕМЕ
Деньги Богатство Новосибирцы Опрос Всемирный банк
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
То ли еще будет
4 июля 2024, 09:04
Это кого посчитали, Миллера? Сетчина?
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
4 июля 2024, 09:04
Сам являясь богатым человеком (ЧОП в собственности) считаю, что бедные сами виноваты в своей бедности.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Юра,  45

Свет Лана,  60

Алексей Ерёмин,  64

yurakazancev54,  51

Евген83,  40

Viktoriya,  27

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление