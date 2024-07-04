«Есть богатые люди, а есть богатое государство»: как новосибирцы на улицах отреагировали на новый статус России

Новосибирцы поделились мнением: богатые ли они Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения — к таким относят государства, в которых валовой национальный доход превышает 13 845 долларов на человека. Корреспонденты НГС прогулялись по улицам Новосибирска, пообщались с жителями и узнали, чувствуют ли они богатство страны и считают ли богатыми себя.



Валовой национальный доход (ВНД) — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, которые произвели в течение года на территории государства, то есть ВВП, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами. То есть это не говорит о реальных доходах, которые россияне зарабатывают.

Новосибирцы по-разному ответили на вопросы о богатстве Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

«Богаты отдельные люди в стране»: Валерия, 31 год, мама в декрете

Валерия считает себя небогатым человеком Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











На вопрос о том, считает ли она себя богатой, молодая мама из Новосибирска ответила, что, скорее, нет.



— Богатые люди — они что делают? Они отдыхают, не работают, живут на пассивный заработок, ни в чём себе не отказывают: квартиры, машины, какие-то развлечения, даже в городе. Я не ощущаю, что я себе ни в чём не отказываю. А в стране богатые — это отдельные ее люди, — уверена сибирячка.

«Много способов саморазвития»: Александра, 18 лет, студентка

Студентка Александра уверена: Россия — страна возможностей Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Студентка из Новосибирска Александра считает, что Россия — страна богатая, но частично. И объясняет это улучшениями в городе.



— На моей улице недавно положили новый асфальт — очень красивые дороги сделали, построили улочки со скамейками. А еще, мне кажется, в России очень много способов саморазвития, и любой человек может создать что-то свое, какой-то бизнес, и развиваться. Даже подростки и студенты могут как-то зарабатывать. Считаю, что Россия всё-таки такая страна, с возможностями, — считает девушка.

«Слава богу, всё хорошо пока»: Александр, пенсионер и бизнесмен

Пенсионер Александр признался, что хорошо живет Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Хорошо себя чувствует и считает себя богатым человеком майор милиции на пенсии и бизнесмен Александр. Мужчина отметил, что у него достойная пенсия и доход.



— Во-первых, у меня пенсия хорошая. Во-вторых, у меня бизнес свой, недвижимость. И слава богу, всё хорошо пока. Я бывший госавтоинспектор, майор милиции, у меня сегодня, кстати, профессиональный праздник, — улыбается мужчина.

«Ну наконец-то!»: Анна, 46 лет, кинезиолог

Анна считает, что в России всё улучшается Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Кинезиолог, или специалист по оздоровительным практикам Анна отметила, что последние 10 лет замечает в городе и стране позитивные изменения, поэтому считает, что живет в богатом государстве.



— Ну наконец-то! — с восторгом воскликнула женщина, услышав, что Россия — богатая страна. — Выхожу и вижу вот эту красоту. 10 лет назад не было же так удобно, хорошо. На электричке сегодня за год первый раз проехалась, и тот ужас вспомнила в старых. Сегодня были классные вагоны с USB-портами, с сидушечками мягкими. Я считаю, что мы прям действительно богато живем.

«Общество очень расслоенное»: Светлана, пенсионерка

Светлана на пенсии и богачкой себя не считает Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Пенсионерка Светлана себя богатой не считает.



— Я не сказала бы категорично, чтобы прям окончательно и бесповоротно богатая. Наверное, нет. Думаю, что у нас общество очень расслоенное, — отметила женщина.



«По жизни всё богато»: Петр, 65 лет, тракторист

Тракторист Петр доволен своим уровнем богатства и страны Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Уверен, что Россия ­— богатая страна, а он — богатый человек, и тракторист Петр, которого мы застали в Первомайском сквере за работой на технике.



— По жизни, вон, всё богато, всё хорошо, всё красиво, — коротко пояснил сибиряк.

Программисту Антону тоже живется неплохо Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











В принципе богатым человеком себя считает и программист Антон. Мужчине 45 лет.



«О чём вы?»: Сергей, 36 лет, инженер

Инженер Сергей убежден: хорошо живут люди только в центральной России Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Инженер Сергей сначала согласился, что Россию можно считать богатой страной, а затем рассмеялся.



— Нет, конечно, ну какие люди богатые, о чём вы? Люди богаты только в центральных городах столицы, а так на уровне выживания, — отметил он.

«Бабкам на хлеб не хватает»: Владимир, 39 лет, сотрудник безопасности нефтяной компании

Владимир считает, что в России много нищих людей Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











С ним согласен и сотрудник безопасности Владимир.



— Есть богатые люди, а есть богатое государство. Если брать по статистике на душу населения, то один пельмени ест, а другой — тесто от пельменей или воду от него хлебает, — объяснил он. — Я про себя не могу сказать, мы с девушкой нормально получаем, нормально живем, денег хватает. Но посмотреть — бабка возле магазина стоит, которой на булку хлеба не хватает. Как минимум надо от этого отталкиваться, как люди живут.



Владимир уверен, что в стране высочайшая инфляция, кроме того, растут налоги.



— У нас с 1 июля цены повысились на всё на 20% и более, хотя по статистике на 7%. В магазин зайдите и посмотрите: сейчас если бабкам на хлеб не хватает, то я думаю, уже среднему классу скоро хватать не будет, — заключил сибиряк.



Ранее НГС писал о том, какие вещи нужно выбросить из дома. Оказалось, они притягивают бедность.

