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Михаил Мишустин сегодня прилетит в Новосибирск

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Политика Визит Мишустина в Новосибирск Посмотрит новый аэропорт и посетит НГУ: Михаил Мишустин сегодня прилетит в Новосибирск

Посмотрит новый аэропорт и посетит НГУ: Михаил Мишустин сегодня прилетит в Новосибирск

Рабочая поездка продлится два дня

5 806
84 комментария
Мишустин также встретится с губернатором Новосибирской области

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск сегодня, 23 июля. Рабочая поездка продлится два дня.

— Михаил Мишустин ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачёво имени А. И. Покрышкина, встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, а также побеседует с молодыми учёными и преподавателями Новосибирского государственного университета на площадке специализированного учебно-научного центра вуза, — сообщается на сайте правительства РФ.

Вместе с председателем правительства в Новосибирск также приедет Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и Министр транспорта Роман Старовойт.

В прошлый раз Михаил Мишустин прилетал в Новосибирск три года назад, тогда он побывал в Толмачево, где ему показали новый почтовый хаб, и в НГУ. Валерий Фальков побывал в регионе в марте, тогда он посмотрел на стройку СКИФа.

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Комментарии
84
эксбад
23 июля 2024, 09:28
Пусть его по всему городу покатают.. БЕЗ мигалок и спецмашин..по кольцу Ада, по мостам, просто по городу.. Чтобы оценил качество нашей жизни.. Да, и сквер Первомайский пусть не забудут показать))
ПРО
23 июля 2024, 09:16
К приезду Мишустина откроют ст.метро Спортивная и 4 мост?
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