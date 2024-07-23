Посмотрит новый аэропорт и посетит НГУ: Михаил Мишустин сегодня прилетит в Новосибирск

Мишустин также встретится с губернатором Новосибирской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск сегодня, 23 июля. Рабочая поездка продлится два дня.



— Михаил Мишустин ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачёво имени А. И. Покрышкина, встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, а также побеседует с молодыми учёными и преподавателями Новосибирского государственного университета на площадке специализированного учебно-научного центра вуза, — сообщается на сайте правительства РФ.

Вместе с председателем правительства в Новосибирск также приедет Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и Министр транспорта Роман Старовойт.

В прошлый раз Михаил Мишустин прилетал в Новосибирск три года назад, тогда он побывал в Толмачево, где ему показали новый почтовый хаб, и в НГУ. Валерий Фальков побывал в регионе в марте, тогда он посмотрел на стройку СКИФа.