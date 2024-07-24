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Политика Визит Мишустина в Новосибирск Мишустин оставил послание в Новосибирске — что написал председатель правительства на стене научного центра

Мишустин оставил послание в Новосибирске — что написал председатель правительства на стене научного центра

Глава правительства приезжал в город с рабочим визитом на два дня

262
3 комментария
Сегодня председатель правительства посетил Академгородок

Михаил Мишустин оставил послание на стене нового досугового центра Специализированного учебно-научного центра НГУ во время визита в Новосибирск. Кадры опубликовали в официальном телеграм-канале правительства России.

Во время визита в Академгородок Михаил Мишустин посетил новые корпусы СУНЦ НГУ, в холле досугового центра он оставил памятную надпись ученикам.

— Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и в науку, — написал председатель правительства РФ.

На стене, где оставил надпись Мишустин расположено уникальное панно, которое отражает историю создания физико-математической школы, рядом с ним — место для записей. Всего таких панно два в корпусе.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Новосибирск накануне. Во вторник премьер-министр побывал в реконструированном аэропорту Толмачёво и встретился с губернатором Андреем Травниковым. Новосибирцы в свою очередь посоветовали ему посетить и другие места в городе.

После Новосибирска у Мишустина запланирована поездка в Горно-Алтайск, там ему покажут проект развития аэропорта.

Все новости о визите премьер-министра в Новосибирск НГС собрал в одном месте.

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ПО ТЕМЕ
Михаил Мишустин Председатель правительства СУНЦ НГУ Новый корпус Академгородок
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Комментарии
3
224274911
24 июля 2024, 15:07
Здесь был Миша.
Гость
24 июля 2024, 15:07
А должен был написать: Пусть даже через сто веков я вернусь в страну не дураков, а гениев.
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