Мишустин оставил послание в Новосибирске — что написал председатель правительства на стене научного центра

Михаил Мишустин оставил послание на стене нового досугового центра Специализированного учебно-научного центра НГУ во время визита в Новосибирск. Кадры опубликовали в официальном телеграм-канале правительства России.
Во время визита в Академгородок Михаил Мишустин посетил новые корпусы СУНЦ НГУ, в холле досугового центра он оставил памятную надпись ученикам.
— Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и в науку, — написал председатель правительства РФ.
На стене, где оставил надпись Мишустин расположено уникальное панно, которое отражает историю создания физико-математической школы, рядом с ним — место для записей. Всего таких панно два в корпусе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Новосибирск накануне. Во вторник премьер-министр побывал в реконструированном аэропорту Толмачёво и встретился с губернатором Андреем Травниковым. Новосибирцы в свою очередь посоветовали ему посетить и другие места в городе.
После Новосибирска у Мишустина запланирована поездка в Горно-Алтайск, там ему покажут проект развития аэропорта.
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