Мишустин оставил послание в Новосибирске — что написал председатель правительства на стене научного центра

Сегодня председатель правительства посетил Академгородок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Михаил Мишустин оставил послание на стене нового досугового центра Специализированного учебно-научного центра НГУ во время визита в Новосибирск. Кадры опубликовали в официальном телеграм-канале правительства России.



Во время визита в Академгородок Михаил Мишустин посетил новые корпусы СУНЦ НГУ, в холле досугового центра он оставил памятную надпись ученикам.

— Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и в науку, — написал председатель правительства РФ.

Источник: телеграм канал "Правительство России"

На стене, где оставил надпись Мишустин расположено уникальное панно, которое отражает историю создания физико-математической школы, рядом с ним — место для записей. Всего таких панно два в корпусе.



Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Новосибирск накануне. Во вторник премьер-министр побывал в реконструированном аэропорту Толмачёво и встретился с губернатором Андреем Травниковым. Новосибирцы в свою очередь посоветовали ему посетить и другие места в городе.



После Новосибирска у Мишустина запланирована поездка в Горно-Алтайск, там ему покажут проект развития аэропорта.

Все новости о визите премьер-министра в Новосибирск НГС собрал в одном месте.

