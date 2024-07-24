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Дороги и транспорт Пробка 9 километров: огромный затор образовался на дороге из Бердска в Новосибирск — пугающее видео

Пробка 9 километров: огромный затор образовался на дороге из Бердска в Новосибирск — пугающее видео

Грузовики стоят на одной из полос

7 748
63 комментария
Такой огромной пробки на этом участке давно не было

На дороге из Бердска в Новосибирск образовалась огромная пробка — водители сняли ее на видео.

— В сторону Академгородка начиная с Бердска до поворота на Новый поселок огромная пробка. Весь грузовой транспорт, габаритные машины не пускают, они полностью стоят на обочине и на левой полосе. Машины проезжают, но медленно, — прислал видео читатель НГС.

На карте 2ГИС видно также, что движение затруднено из-за ДТП. Длина пробки — более 9 километров.

Водители недовольны пробкой

Ранее НГС рассказывал о другой сложной пробке: вечером 21 июля на Димитровском мосту собрался затор в две стороны.

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Комментарии
63
Антонин Новый
24 июля 2024, 13:24
Просьба отнестись с пониманием.
солдат
24 июля 2024, 13:41
Приехал Мишустин и начались прогибы ... на людей просто плевать ... зато потом будут извиняться и просить понимания ... если будут ...пока высокое начальство будет ездить туда куда везут - толка в стране не будет ...
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