Пробка 9 километров: огромный затор образовался на дороге из Бердска в Новосибирск — пугающее видео

Такой огромной пробки на этом участке давно не было Источник: читатель НГС











На дороге из Бердска в Новосибирск образовалась огромная пробка — водители сняли ее на видео.



— В сторону Академгородка начиная с Бердска до поворота на Новый поселок огромная пробка. Весь грузовой транспорт, габаритные машины не пускают, они полностью стоят на обочине и на левой полосе. Машины проезжают, но медленно, — прислал видео читатель НГС.

Источник: читатель НГС

На карте 2ГИС видно также, что движение затруднено из-за ДТП. Длина пробки — более 9 километров.

Водители недовольны пробкой Источник: 2ГИС











Ранее НГС рассказывал о другой сложной пробке: вечером 21 июля на Димитровском мосту собрался затор в две стороны.