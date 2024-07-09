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Город «Мы к этому готовы»: в Новосибирске ждут премьер-министра Михаила Мишустина — с чем может быть связан его визит

«Мы к этому готовы»: в Новосибирске ждут премьер-министра Михаила Мишустина — с чем может быть связан его визит

Из-за ожиданий в Советском районе активизировали работы по благоустройству

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21 комментарий
Визит федерального чиновника возможен в конце июля

В Новосибирске обсуждают возможность визита премьер-министра России Михаила Мишустина. О том, что чиновник может посетить город, редакции НГС сообщил первый замглавы администрации Советского района Сергей Жиров.

Сергей Жиров опроверг данные о том, что представители администрации района обсуждали этот вопрос на аппаратном совещании, уточнив, что такое не в их компетенции. Вместе с тем он заявил, что визит действительно возможен.

— Я сказал, что предполагается такое мероприятие, оно возможно. Поэтому мы это используем ради того, чтобы привести, скажем так, в более высокий уровень порядок в районе. И не только все, что зависит от нас, но и от хозяйствующих субъектов, — сообщил чиновник.

По словам Сергея Жирова, визит премьер-министра возможен, но еще не подтвержден. Поездка Михаила Мишустина предполагается в конце июля и может быть связана с несколькими значимыми объектами Новосибирска.

— Первое — у нас идет строительство кампуса мирового уровня при НГУ. Городская клиническая больница, которая сейчас реконструируется, выставочный центр, — сказал представитель администрации. — Я думаю, что тут не только единая цель. Это в комплексе, я думаю, что Мишустин может приехать и посмотреть. Не только Мишустин, может и другие руководители.

В пресс-службе правительства Новосибирской области не смогли прокомментировать информацию о визите Михаила Мишустина. НГС обратился в пресс-службу правительства России с просьбой подтвердить данные о возможной поездке премьер-министра, но его представители не подтвердили и не опровергли информацию.

— Информация о датах рабочих поездок председателя правительства публикуется в специальном разделе «Анонсы» на официальном сайте правительства Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос НГС.

В марте в Новосибирскую область приехал глава министерства образования России Валерий Фальков. Он был на строительной площадке СКИФа.

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Михаил Мишустин Правительство России Новосибирск Академгородок
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Комментарии
24
user_unknown
9 июля 2024, 22:31
Можно попросить премьер-министра поездиь вообще по всем районам города? Хотя бы, пусть скажет, что по всем районам пойдёт гулять. Очень хотелось бы весь город хорошенько подчистить, от пыли на улице появляться неприятно.
Муссон
9 июля 2024, 22:36
Покатайте по мостам, туда сюда, может еще кого посадят)))
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