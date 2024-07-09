«Мы к этому готовы»: в Новосибирске ждут премьер-министра Михаила Мишустина — с чем может быть связан его визит

Визит федерального чиновника возможен в конце июля Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Новосибирске обсуждают возможность визита премьер-министра России Михаила Мишустина. О том, что чиновник может посетить город, редакции НГС сообщил первый замглавы администрации Советского района Сергей Жиров.



Сергей Жиров опроверг данные о том, что представители администрации района обсуждали этот вопрос на аппаратном совещании, уточнив, что такое не в их компетенции. Вместе с тем он заявил, что визит действительно возможен.



— Я сказал, что предполагается такое мероприятие, оно возможно. Поэтому мы это используем ради того, чтобы привести, скажем так, в более высокий уровень порядок в районе. И не только все, что зависит от нас, но и от хозяйствующих субъектов, — сообщил чиновник.



По словам Сергея Жирова, визит премьер-министра возможен, но еще не подтвержден. Поездка Михаила Мишустина предполагается в конце июля и может быть связана с несколькими значимыми объектами Новосибирска.



— Первое — у нас идет строительство кампуса мирового уровня при НГУ. Городская клиническая больница, которая сейчас реконструируется, выставочный центр, — сказал представитель администрации. — Я думаю, что тут не только единая цель. Это в комплексе, я думаю, что Мишустин может приехать и посмотреть. Не только Мишустин, может и другие руководители.



В пресс-службе правительства Новосибирской области не смогли прокомментировать информацию о визите Михаила Мишустина. НГС обратился в пресс-службу правительства России с просьбой подтвердить данные о возможной поездке премьер-министра, но его представители не подтвердили и не опровергли информацию.



— Информация о датах рабочих поездок председателя правительства публикуется в специальном разделе «Анонсы» на официальном сайте правительства Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос НГС.

