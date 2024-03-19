Глава Минобрнауки России приехал на новосибирскую стройку — видео объекта за 47 миллиардов

Глава министерства образования России Валерий Фальков приехал в Новосибирскую область и посмотрел на стройку СКИФа за 47 миллиардов рублей. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале министерства.
По данным Минобрнауки, СКИФ выйдет на техническую готовность в декабре 2024 года. Излучение синхротрона позволяет проводить как фундаментальные, так и прикладные исследования. С его помощью можно изучать действие лекарств, новые материалы, исторические артефакты, различные устройства и многое другое. Комплекс из 34 зданий возводят на территории в 30 гектар, общая площадь строительства — 86,8 тысячи квадратных метров. Диаметр кольцевого здания основного накопителя электронов (источник синхротронного излучения) — 240 метров, этот объект не имеет аналогов в мире.
— Синхротрон — уникальный объект по всем своим характеристикам, который даст конкурентные преимущества в первую очередь российским ученым, тем, кто занимается исследованиями в самых разных областях. СКИФ — это современнейшая инфраструктура, спроектированная и построенная, а само оборудование — изготовленное не просто в России, а в большинстве своем здесь, в Новосибирске. И этим надо гордиться, — во время визит заявил Валерий Фальков.
В декабре должны завершить основные строительные работы, «создание источника синхротронного излучения поколения 4+», в 2025 году уже начнутся экспериментальные работы на источнике.
Глава министерства образования России также провел встречу с полномочным представителем президента в СФО Анатолием Серышевым, они обсудили перспективы развития научно-образовательного комплекса Сибири, внимание уделили и созданию современных кампусов в Новосибирской и Томской областях. Например, сейчас завершают первую очередь возведения зданий для НГУ.
В январе НГС посмотрел на стройку СКИФа с высоты.