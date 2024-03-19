Глава Минобрнауки России приехал на новосибирскую стройку — видео объекта за 47 миллиардов

По данным Минобрнауки, СКИФ выйдет на техническую готовность в декабре 2024 года. Излучение синхротрона позволяет проводить как фундаментальные, так и прикладные исследования. С его помощью можно изучать действие лекарств, новые материалы, исторические артефакты, различные устройства и многое другое. Комплекс из 34 зданий возводят на территории в 30 гектар, общая площадь строительства — 86,8 тысячи квадратных метров. Диаметр кольцевого здания основного накопителя электронов (источник синхротронного излучения) — 240 метров, этот объект не имеет аналогов в мире.