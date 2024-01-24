Как с высоты выглядит стройка на 47 миллиардов — фото из Новосибирска

В Новосибирске строящийся СКИФ сняли с высоты. На объекте ведется активная работа и уже в конце этого года масштабный проект должен быть завершен.
В декабре 2023 года завершились работы по созданию оснований, включая фундаменты, всех зданий и сооружений комплекса, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦКП «СКИФ»
Смотрим на фото, что происходит на стройке ценой в 47 миллиардов рублей.
Толщина основания для здания накопителя — 12 метров. Это было сделано, чтобы исключить любые вибрации.
— Сейчас на ключевых объектах ЦКП «СКИФ» — инжекторе, накопителе, в отдельных зданиях экспериментальных станций — идет армирование и монтаж опалубки колонн и стен, бетонирование стен и перекрытий. В четырех зданиях комплекса начата внутренняя отделка. На остальных объектах также ведутся активные строительные работы, — отметили в ЦКП «СКИФ».
Ежедневно на площадке трудятся около 900 строителей. В январе 2024 года к работам подключились 90 представителей студенческих отрядов из 6 регионов России.
Параллельно строительству зданий идет создание оборудования ускорительного комплекса. Степень готовности оборудования инжекционного комплекса (линейный ускоритель и бустерный синхротрон) составляет 97%, оборудования основного накопителя — 73,9%.
По плану монтаж оборудования инжекционного комплекса в здании начнется в мае 2024 года, оборудования основного накопителя в здании — в июле 2024 года.
Параллельно идет создание оборудования 6 экспериментальных станций ЦКП «СКИФ» первой очереди. Определены интеграторы для всех станций, они уже представили эскизные проекты экспериментальных станций.
По ряду станций завершается выдача конструкторской документации, идет закупка материалов и комплектующих, начато изготовление и тестирование функциональных характеристик прототипов отдельных систем и узлов.
Завершение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по всем объектам ЦКП «СКИФ» (ускорительно-накопительный комплекс и станции первой очереди) намечено на конец декабря 2024 года.
В августе 2021 года в Новосибирске началось строительство одного из самых масштабных научных проектов — центра коллективного пользования СКИФ. На поле под Новосибирском планируют строить первый в мире источник синхротронного излучения поколения 4+. На центр выделили 47 миллиардов рублей. Что делают в новосибирском Кольцово, и что там можно будет изучать? НГС узнал детали разработки.