Как с высоты выглядит стройка на 47 миллиардов — фото из Новосибирска

В Новосибирске строящийся СКИФ сняли с высоты. На объекте ведется активная работа и уже в конце этого года масштабный проект должен быть завершен.

В декабре 2023 года завершились работы по созданию оснований, включая фундаменты, всех зданий и сооружений комплекса, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦКП «СКИФ»