«Росатом» выдал разрешение на строительство «СКИФ» под Новосибирском. Цена проекта — 37 млрд рублей

В среду, 12 января, государственная корпорация «Росатом» выдала разрешение на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», который должен появиться в наукограде Кольцово около Новосибирска. Начальная стоимость проекта оценивается в 37 миллиардов рублей.

— Поскольку наш объект — особенный, то разрешение на строительство мы должны были получать именно в «Росатоме». Благодаря оперативному рассмотрению документации мы получили разрешение в самом конце декабря. Сейчас мы приступили к подготовке основного контракта с генеральным подрядчиком строительства — АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». На данный момент на строительной площадке «СКИФ» выполняются подготовительные работы, которые должны завершиться в марте 2022 года, — цитирует пресс-служба слова директора Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова.