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«Росатом» выдал разрешение на строительство «СКИФ» под Новосибирском. Цена проекта — 37 млрд рублей

Заказчиком и застройщиком проекта является Институт катализа

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Так должен выглядеть «СКИФ» по окончании строительства

Так должен выглядеть «СКИФ» по окончании строительства

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В среду, 12 января, государственная корпорация «Росатом» выдала разрешение на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», который должен появиться в наукограде Кольцово около Новосибирска. Начальная стоимость проекта оценивается в 37 миллиардов рублей.

— Поскольку наш объект — особенный, то разрешение на строительство мы должны были получать именно в «Росатоме». Благодаря оперативному рассмотрению документации мы получили разрешение в самом конце декабря. Сейчас мы приступили к подготовке основного контракта с генеральным подрядчиком строительства — АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». На данный момент на строительной площадке «СКИФ» выполняются подготовительные работы, которые должны завершиться в марте 2022 года, — цитирует пресс-служба слова директора Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова.

Сообщается, что уже сейчас идет работа по изготовлению оборудования для кольцевого источника фотонов. Его изготовление, сборку, постановку и пусконаладку осуществляет Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

Зарождение проекта СКИФ случилось в 2018 году по поручению Владимира Путина. Он приезжал в Новосибирск в феврале и на совете по науке и образованию поддержал идею сибирских ученых о создании мощного источника синхротронного излучения. В конце августа, когда подготовительные работы на строительной площадке только начались, НГС попытался разобраться в том, что из себя представляет источник самого мощного в мире синхротронного излучения, что там будут изучать, а также почему проект может подорожать.

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КольцовоСКИФстроительство«Росатом»
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