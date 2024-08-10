Все совпадения случайны: в доме на Вокзальной магистрали внезапно начался ремонт — его связывают с застройщиком ЦУМа

Застройщик предлагает жителям соседних домов благоустроить территорию и отремонтировать здания взамен за молчание на публичных слушаниях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Группа «Расцветай» продолжает активничать в центре Новосибирска, навязывая соседям благоустройство территорий и ремонт домов взамен на молчание при перезонировании территории ЦУМа. Застройщик планирует построить высотки, но по условиям Минстроя должен получить согласие жителей соседних домов. Неожиданно на этой неделе в подъезде дома на улице Вокзальная магистраль, 11/1 начался ремонт: рабочие уже демонтировали плитку и сняли штукатурку. НГС пообщался с соседями «Расцветая» и узнал, насколько правомерна инициатива застройщика.

Ремонт по бартеру

В подъезде дома на улице Вокзальной, 11/1, который соседствует с участком «Расцветая», начали ремонт. Рабочие демонтировали плитку, очистили стены и вывозят строительный мусор, сгружая мешки в кузов грузовика. Именно эти виды работ были указаны в примере документа, который показывал представитель «Расцветая» на встрече с жителями в конце июля.

Строительством на месте ЦУМа будет заниматься ООО «Эллада». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2022 году, директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (брат депутата Госдумы Дмитрия Савельева), до 11 февраля 2022 года среди учредителей также была компания «Расцветай Инвест». На конец 2023 года чистая прибыль застройщика составила 633 тысячи рублей. Сейчас группа «Расцветай», в частности, реконструирует здание издательства «Наука» в апарт-комплекс, готовит площадку на берегу 1-й Ельцовки для трех свечек и строит ЖК «Сакура» на улице Ипподромской.



По словам одного из жителей дома Алексея (имя изменено по его просьбе), работы в их подъезде начались на прошлой неделе. О том, что ремонт будет, люди узнали за несколько дней до того, как на объект зашли рабочие.

— Они быстро-быстро начали демонтаж, наскоком. Председатель написал в группу чуть ли не за день-два до начала работ. Один из подрядчиков рассказал, что всё демонтируют, а потом побелят стены, выложат плитку, — объяснил Алексей. — Ремонт делает нам на безвозмездной основе «Расцветай», об этом говорил и сам председатель.

Рабочие в момент, когда журналисты НГС пришли к дому на Вокзальной, 11/1, вывозили строительный мусор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Представитель застройщика, говорит другой житель, как раз был на встрече с собственниками в конце июля вместе с прорабами, которые отвечают за демонтаж и дальнейший ремонт.



Председатель ТСЖ «Высота», которое управляет домом, Камиль Джафаров разговаривать с журналистом НГС по телефону не захотел, узнав в мессенджере, какие именно вопросы ему хотят задать. То, что работы ведет подрядчик от «Расцветая», председатель отрицает, уверяя, что ремонт в подъезде текущий, а значит, согласовывать его со всеми жителями необязательно. Хотя собрание всё равно провели.



— Жители одобрили ремонт, проводят его подрядчики, не «Расцветай», — говорит Камиль Джафаров.

Ремонт подъезда, говорит председатель, текущий и не связан с «Расцветаем», который обещал такие же работы взамен на молчание жителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Называть компанию, которая ремонтирует подъезд, председатель сначала отказался, сославшись на то, что это будет рекламой организации: мол, если подрядчик готов заплатить за нее ТСЖ, то он обязательно его назовет. В конце концов Камиль Джафаров раскрыл компанию не для публикации — оказалось, что ремонт делает индивидуальный предприниматель по бартеру.



— Я оказываю им юридическое сопровождение, они ремонтируют подъезд дома, в котором живет моя семья, — объяснил председатель ТСЖ.

Кое-где в подъезде уже убрали плитку с пола, в чате дома жильцов просили открыть доступ к местам общего пользования и убрать личные вещи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











При этом председатель соседнего дома № 11 уверена, что ремонтом подъезда хоть и опосредованно, но всё-таки занимается группа «Расцветай». Сам застройщик комментировать ситуацию не стал.

Интересно, что, по данным сервиса «Контур.Фокус», Камиль Джафаров возглавил ТСЖ «Высота», образованное в 2014 году, совсем недавно — в марте 2023 года. До этого председателем почти 9 лет была Александра Слегина. На конец 2023 года выручка ТСЖ составила 307 тысяч рублей, чистая прибыль — 390 тысяч рублей.

Джафаров при этом — помощник депутата Госдумы Рената Сулейманова, первый секретарь отделения КПРФ Центрального района Новосибирска и юрист новосибирского отделения партии.



Странное объявление и уговоры

Необычная активность началась и в доме на Вокзальной магистрали, 11: там появилось объявление, подписанное советом дома, о том, что 5 августа «Расцветай» начнет ремонт в их подъездах. Перед этим, в прошлую пятницу, рассказывает жительница дома Олеся, на очередную встречу с собственниками пришел представитель застройщика Андрей Ерошенко и показал примерное расположение будущего комплекса на участке. Проект, по словам Олеси, даже не дали подержать в руках и сфотографировать — разрешили посмотреть только из рук представителя.

— Показал проект, в котором напротив нашего дома стоит многоэтажка на границе участка, где сейчас находится овощной киоск. От дома — чуть больше 38 метров. На рисунке у них четырехугольное здание идет по периметру, а внутри — дворик. Сказали, что будет частный детский сад, медицинский центр, большой продуктовый магазин, — вспоминает Олеся.

Такое объявление появилось на подъездах 11-го дома, сейчас его убрали, застройщик ремонтировать подъезд пока не начал Источник: читатель НГС











На встрече Андрей Ерошенко, продолжает она, заявил, что в понедельник, 5 августа, на объект придет подрядчик, чтобы отремонтировать подъезд. Присутствующие, по словам Олеси, сразу сказали застройщику, что косметический ремонт им не нужен. В выходные вопрос возможных работ обсуждали в чате дома, провели там же голосование — все выступили против ремонта. Но застройщик, уверяет Олеся, уже был готов начать работы.



Историю появления странного объявления на двери раскрыла НГС председатель совета дома (она попросила не указывать ее имя): оказалось, написала его она сама после разговора с представителем «Расцветая». По словам женщины, было собрание, на котором жители показывали, что и где им стоит починить в подъезде.

— Разговор про ремонт был, мы не голосовали, но всё вытекало из контекста встречи, — объясняет старшая по дому. — Недовольные раскричались, вплоть до того, что если придет подрядчик, то вызовут полицию. Я довела это до сведения застройщика, сказали, что попробуют успокоить жителей.

Сейчас на доме осталось лишь одно объявление: о том, что «Расцветай» планирует внести изменения в генплан Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Представитель застройщика, рассказывает женщина, регулярно проводит встречи с соседями. На их доме, например, уже установили специальное оборудование, чтобы отслеживать подвижки здания. «Расцветай» также подготовил визуальный отчет о состоянии дома (документ имеется в распоряжении НГС), в будущем сделают еще один — со сверлением грунта и фундамента. Подобная экспертиза, по словам старшей по дому, стоит дорого: визуальная — примерно 40 тысяч рублей, более подробная — около 500 тысяч рублей. Сами жители себе подобное позволить не смогут, а работы по укреплению фундамента и вовсе могут стоить миллионы.



— Я пытаюсь объяснить жильцам, что нам выпал жребий: мы свои проблемы можем решить за счет застройщика. Они не слышат, орут, в грудь бьют себя, что стройка под окнами им не нужна. Я объясняю, что даже если будет реконструкция ЦУМа — это все равно стройка. Только мы с этого можем что-то поиметь, а иначе останемся гордые и нищие, — объясняет председатель.

Сейчас у «Расцветая», рассказала она, есть несколько вариантов эскизов. Первый в мэрии уже не одобрили, предварительно пока остановились на том, где высотка стоит на пересечении проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали. Она, по словам председателя Совета дома № 11, узкая и напоминает Биг-Бен, потому что сверху есть башня. На участке может появиться и восьмиэтажное здание, но где именно, женщина не помнит.

Пятиэтажный дом на Вокзальной, 7 построили в 1962 году. По словам старшей по дому, на здании уже есть трещины, а почва под фундаментом «плавает» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сильнее всего противостоят застройщику жители дома на Вокзальной магистрали, 7. Им «Расцветай» предлагает такие же условия, как и соседям, но собственники не соглашаются: они уверены, что из-за строительства высоток жить станет хуже. Их беспокоит рост трафика на дорогах, нагрузки на инфраструктуру и социальные объекты.



— Наш дом находится ближе всего к ЦУМу, мы будем жить в эпицентре стройки. «Расцветай» приходит, уговаривает нас. Мы слушаем, но не соглашаемся, — объяснила старшая дома № 7 Елена. — Наш дом может не выдержать нагрузку от строительства дома поблизости.



По словам Елены, сейчас обвинения сыплются и в их адрес, потому что во дворе устанавливают шлагбаум — ходят слухи, что тоже на деньги «Расцветая». На самом деле шлагбаум устанавливают на средства дома, а оплачивали его через управляющую компанию.



Если жильцы не поддержат стройку, что будет с ремонтом?

Беспокоит недовольных напором застройщика и то, что его представитель предлагает подписать договор о соглашении сторон. «Расцветай» по нему благоустраивает территории вокруг домов, ремонтирует подъезды, фундамент и делает всё, что пожелают собственники (если на это согласна компания). Жильцы в свою очередь поддерживают стройку и не мешают компании строить то, что и как ей нужно.

— Боимся и того, что застройщик просит подписать соглашение, чтобы мы не мешали стройке. А если вдруг им не дадут построить или кто-то начнет возмущаться, то они, может быть, выставят нам счет за тот же ремонт дома. Как бы не обошлось всё такой хитростью, — говорит Алексей.

Согласно документу (есть в распоряжении НГС), собственники должны согласиться на внесение изменений в генплан, правила землепользования и застройки и проект планировки. В документе не указано, что будет, если собственники нарушат условия соглашения, но прописано, что если застройщик не соблюдает условия, то документ становится недействительным. В этом случае жильцы могут отстаивать свои интересы по закону, строительные работы останавливаются и вся ответственность ложится на застройщика.

Проголосовать, соглашаться или нет на ремонт от застройщика, жильцы дома на Вокзальной, 11/1 должны с 1 до 31 августа (документ о голосовании есть в распоряжении редакции НГС). При этом собственники других домов, на Вокзальной, 11 и 7, говорят, что они пока подобного соглашения с их домами и застройщиком не видели и голосовать еще не начинали.

Рабочие уже развернули активную строительную деятельность — пока только в подъездах у соседей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Руководитель юридической компании «Финправ» Вадим Бадмаев объяснил, что соглашение необходимо застройщику для оформления согласия на внесение изменений в градостроительную документацию, чтобы проводить те работы, которые хочет «Расцветай».



— Документ — больше соглашение о намерениях, потому что в нем нет конкретики о том, что стороны договорились обо всех нюансах. Конструкция такая, что всё согласуют в будущем. Для застройщика это инструмент, чтобы настроить и сформировать сознание людей, чтобы они приняли изменения, — объясняет Вадим Бадмаев. — Застройщик при наличии соглашения может на него ссылаться, вероятно, так ему будет проще согласовать изменения.

При этом, говорит эксперт, документ не обязывает жильцов принять конкретное решение — они могут изменить мнение на этапе публичных слушаний. Соглашение — один из инструментов в общей массе других документов.

Единственный момент, который может насторожить жителей, — в соглашении нет конкретного плана мероприятий по благоустройству, заметил Вадим Бадмаев. Он будет утвержден только в будущем, а согласие просят подписать сейчас.

Стоит отметить, что группа «Расцветай» порой довольно изобретательно добивается поддержки своих проектов. В частности, в 2022 году выяснилось, что комплекс из семи 17-этажек на улице Узорной поддержали умершие новосибирцы и люди, которые не имеют никакого отношения к территории будущей стройки.

А три года назад жители активно отказывались от парковки около домов в пользу строительства большего числа квартир на улице Ватутина недалеко от СТЦ «Мега». Там застройщик вместо дома и огромной парковки на 579 мест построил еще три дома и всего 78 парковок.

