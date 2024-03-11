Здание типографии «Наука» на Станиславского реконструируют — на его месте построят гостиницу

В Новосибирске начали сносить здание бывшей типографии «Наука» на улице Станиславского. Сейчас оно принадлежит фирме, которая входит в группу «Расцветай. Здание разрешили реконструировать.
О сносе рассказала читательница НГС Людмила. По ее словам, работы начались 8 марта, в другие дни технику на территории она не видела.
В июле прошлого года участок в 1 гектар и пять зданий продали на торгах за 249,21 миллиона рублей. Организатор торгов «Дом.РФ» указал, что ближайшая остановка общественного транспорта «Степная улица» расположена в 140 метрах. Менее двух километров — до станции метро «Площадь Маркса», три километра — до железнодорожного вокзала.
При этом комплекс находится в районе с высокой деловой активностью, на первой линии оживленной восьмиполосной магистрали, здание окружено жилыми многоквартирными домами и объектами торговли. После реконструкции зданий собственник сможет провести здесь редевелопмент, построить жилье или апартаменты, сообщали в «Дом.РФ».
Согласно документам, 27 декабря мэрия Новосибирска выдала компании «Диадема» разрешение на реконструкцию нежилого здания на улице Станиславского, 25 в гостиницу с объектами для продажи товаров. Общая площадь земельного участка — почти 10 тысяч квадратных метров. Высота нового здания составит 5 этажей, еще один будет находиться под землей. Всего в гостинице должно появиться 280 номеров, 7 мест для магазинов и три технических помещения. Разрешение действует до июня 2025 года.
На сайте Минстроя указано, что в эксплуатацию здание должны ввести во втором квартале 2025 года. Строит гостиницу застройщик «Диадема», компания входит в группу «Расцветай». НГС обратился в компанию, чтобы узнать о проекте больше.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Диадема» создали в июле 2022 года, гендиректором организации числится Глеб Половников, учредитель — Владислав Савельев. На конец 2022 года чистый убыток компании составил 64 тысячи рублей.
Здание ранее принадлежало ликвидированному в 2022 году ФГУП «Издательство «Наука»». Издательство реорганизовали из унитарного предприятия (ФГУП) в бюджетное учреждение (ФГБУ). Как писал НГС, у учреждения скопился долг в 900 миллионов, в июле 2022 года московское руководство издательства выпустило приказ о простое новосибирской типографии «в связи с причинами экономического характера» (оба документа имеются в распоряжении НГС), несмотря на то, что, по словам сотрудников, заказы на предприятие поступали регулярно. Тогда работники попали под сокращение, а директор объяснял это тем, что производство перенесли в Москву, а в Новосибирске будут собирать заказы, редактировать тексты и заниматься художественной работой.
Большая часть долга «Науки» скопилось перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Здание на улице Станиславского в Новосибирске из-за этого передали «Дом.РФ» по договоренности с ФНС.
Недавно компания, аффилированная с застройщиком «Расцветай», выкупила здание ЦУМа и участок под ним в центре Новосибирска. На месте торгового центра может вырасти высотка. После мэрия опубликовала постановление о подготовке проекта застройки территории, где расположен ЦУМ.
В декабре НГС прогулялся по району Телецентра недалеко от будущей гостиницы и метро «Площадь Маркса», сейчас это одна из самых застраиваемых в Новосибирске территорий. На месте старых бараков то и дело появляются новые многоэтажные комплексы или одинокие высотки. На Телецентре уже строится два жилых комплекса, вскоре возводить дома начнут еще два застройщика.