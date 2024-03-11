Здание типографии «Наука» на Станиславского реконструируют — на его месте построят гостиницу

О сносе рассказала читательница НГС Людмила. По ее словам, работы начались 8 марта, в другие дни технику на территории она не видела.

В июле прошлого года участок в 1 гектар и пять зданий продали на торгах за 249,21 миллиона рублей. Организатор торгов «Дом.РФ» указал, что ближайшая остановка общественного транспорта «Степная улица» расположена в 140 метрах. Менее двух километров — до станции метро «Площадь Маркса», три километра — до железнодорожного вокзала.