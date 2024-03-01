Мэрия создает новый проект застройки территории в центре Новосибирска — там находится ЦУМ

— Известно, что его купила группа компаний, которая специализируется на строительстве жилья и апартаментов. Сейчас строить на месте ЦУМа жилье по генплану нельзя, а апартаменты и гостиницы приравняли по жилью по многим параметрам, в том числе, и по социалке. Возможно, мы увидим, как подводят обеспеченность по социальным объектам под новый проект, — считает Михаил Рязанцев.

Окончательно понять, что будет в проекте планировки, можно будет только на следующем этапе, когда проект опубликуют для обсуждения на публичных слушаниях. Именно тогда получится сравнить существующий и новый проекты и понять, кому выгодны изменения, отмечает Рязанцев