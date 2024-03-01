Мэрия создает новый проект застройки территории в центре Новосибирска — там находится ЦУМ

Мэрия Новосибирска опубликовала постановление о подготовке проекта застройки территории в центре Новосибирска, где расположен ЦУМ. Недавно здание и участок под ним выкупила компания, аффилированная с застройщиком «Расцветай».
Согласно постановлению, мэрия хочет подготовить новый проект планировки территории, ограниченной Красным проспектом, Вокзальной магистралью, улицей Дмитрия Шамшурина, Туннельным спуском, полосой отвода железной дороги в Центральном и Железнодорожном районах. Там находится участок, на котором расположен ЦУМ.
Как объяснил Михаил Рязанцев, руководитель движения «Искалеченный Новосибирск», проект планировки рассказывает о том, как будет развиваться территория до 2030 года. Документ будет включать в себя этажность, плотность застройки и обеспеченность социальной и транспортной инфраструктурой. Факт работы, по словам эксперта, говорит о заинтересованности изменить существующий проект в свою пользу, самое известное место на этой территории — ЦУМ.
— Известно, что его купила группа компаний, которая специализируется на строительстве жилья и апартаментов. Сейчас строить на месте ЦУМа жилье по генплану нельзя, а апартаменты и гостиницы приравняли по жилью по многим параметрам, в том числе, и по социалке. Возможно, мы увидим, как подводят обеспеченность по социальным объектам под новый проект, — считает Михаил Рязанцев.
Окончательно понять, что будет в проекте планировки, можно будет только на следующем этапе, когда проект опубликуют для обсуждения на публичных слушаниях. Именно тогда получится сравнить существующий и новый проекты и понять, кому выгодны изменения, отмечает Рязанцев
Срок проекта планировки вместе с согласованием и проведением общественных обсуждений установили до конца 2025 года. Кроме того, все граждане и юридические лица с 20 февраля в течение 14 дней могут представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки. Желающих ждут в департаменте строительства и архитектуры мэрии по адресу Красный проспект, 50, кабинет 515.
Как ранее стало известно из выписок ЕГРН, зданием ЦУМа на проспекте Димитрова, 5 с декабря прошлого года владеет компания «Эллада». Эта же организация, но с ноября прошлого года, числится владельцем участка, на котором построен торговый центр. Территорию разрешено использовать для делового управления, магазинов, общественного питания и гостиничного обслуживания.
НГС обратился в компанию «Расцветай», чтобы узнать, будет ли она вносить предложения в проект планировки территории.
ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев, до 11 февраля 2022 года среди учредителей также была компания «Расцветай Инвест». Конечным владельцем компании является Владислав Савельев. На конец 2022 года чистый убыток фирмы составил 108 тысяч рублей. Через учредителя и владельца «Эллада» аффилирована с застройщиком «Расцветай».
Александр Назаров, управляющий партнера консалтинговой компании Nazarov & Partners, ранее отмечал, что с большой долей вероятности торговый центр сменит жилье, потому что «Расцветай» не возводит бизнес-центры. Эксперт также называл сделку самой крупной в истории города.
В 2014 году из-за банкротства прошлых владельцев здание и землю под ним продавали за 706 миллионов рублей. К октябрю 2015 года цена снизилась до 635,8 миллиона. В 2016 году здание купила Анна Большакова — супруга Александра Большакова, который ранее занимал должность гендиректора кинотеатра «Победа» и был его совладельцем через ООО МНПФ «Кантарис». Она понизила цену на 35%, до 413,3 миллиона рублей.
Новые владельцы запланировали масштабную перестройку ЦУМа и заказали проект реконструкции. Его готовила компания из Нижнего Новгорода «IDEM — консультанты по торговой недвижимости» совместно с архитектурным бюро Portner Architects. Согласно концепции, на крыше собирались сделать террасу для ресторанов, в самом здании создать атриум, добавить лифты и эскалаторы. На прилегающей территории решили убрать киоски и временные сооружения, озеленить площадку и поставить арт-объекты. До реализации концепция не дошла.
Согласно выписке из Росреестра в 2023 году, здание ЦУМа принадлежало ряду физических лиц и томской компании «Стройдортранс». Последняя получила в июле 2023 года долю в 15%. По информации Rusprofile, «Стройдортранс» зарегистрирован в Томске в 2003 году. Компания занимается арендой и управлением нежилым имуществом.
В прошлом году культовое кафе уйгурской кухни «Мадина», которое располагалось рядом с ЦУМом снесли. До этого на павильоне появилось сообщение о переезде кафе на другое место, тогда и пошли слухи о том, что на месте торгового центра появится высотка.