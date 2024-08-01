«Это детский утренник»: как «Расцветай» убеждал жителей, что им не помешают две 30-этажки на месте ЦУМа — и чем купит молчание

Через пару лет на месте ЦУМа вырастут один или два дома по 30 этажей и четырехэтажный торгово-офисный центр Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Группа «Расцветай» активно подкупает жителей домов, прилегающих к территории ЦУМа в центре Новосибирска. За поддержку стройки двух зданий по 30 этажей и четырехэтажного торгово-офисного центра застройщик предлагает небольшие бонусы соседям, например, ремонт дома и благоустройство двора. Сейчас представитель компании проводит встречи с местными и просит их не выступать против изменения в зонировании участка на смешанную застройку, которая допускает строительство высотного жилья. У компании пока нет проекта комплекса, да и точных ответов на все вопросы жителей, но подписать, так сказать, «соседское» соглашение хотят как можно скорее. НГС побывал на одной из встреч с жителями и узнал, что задумал построить «Расцветай» на месте ЦУМа и что предлагает компания за молчание.



Что задумал «Расцветай»

ЦУМ и участок под ним компания «Эллада», входящая в группу «Расцветай», купила в прошлом году. Уже тогда активисты заговорили о том, что застройщик снесет старое здание и построит высотки. В июле этого года комиссия по Генплану согласилась изменить общественно-деловую зону по Вокзальной магистрали на зону смешанной и общественно-деловой застройки. Такое назначение участка позволит застройщику возвести жилые дома до 30 этажей и торгово-офисное здание в самом центре Новосибирска.

ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (брат депутата Госдумы Дмитрия Савельева), до 11 февраля 2022 года среди учредителей также была компания «Расцветай Инвест». На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей. Сейчас группа «Расцветай», в том числе, реконструирует здание издательства «Наука», там появится апарт-комплекс, готовит площадку на берегу 1-й Ельцовки для трех свечек, строит ЖК «Сакура» на улице Ипподромской.



Но есть несколько условий. Например, мэрия предлагает заключить договор о комплексном развитии территории (КРТ) и обязать компанию достроить спортивный объект на территории лицея № 22, чтобы в учреждении могло учиться на 185 детей больше. Минстрой региона также оказался не против, только если «Расцветай» не будет сужать пешеходные зоны и тротуары вдоль Вокзальной магистрали, рядом хватает социальных объектов, здания окажутся визуально привлекательными и получится договориться с жителями соседних домов. В будущем застройщику в любом случае придется пройти общественные обсуждения, дату пока не анонсировали.

Здание и участок в прошлом году купила компания, связанная с группой «Расцветай», всё это время застройщик не раскрывал свои планы на землю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Тогда группа решительно начала общаться с местными и устраивать встречи с каждым домом. Вечером вторника представитель застройщика решил пообщаться с жильцами дома на Вокзальной магистрали, 11/1, привели и генподрядчиков, планируя сразу же обсудить план по улучшению дома. Руководитель «Расцветая» в Новосибирске Андрей Ярошенко начал свое выступление бодро, уверяя, что он человек ответственный, принимает решения и выполняет обещания и вообще человек не слова, а дела.



— Хотели попросить у вас помощи и поддержки в согласовании (застройки территории высотками. — Прим. ред.). Землю и само здание исторически и морально устаревшего ЦУМа, который стоит полупустой, мы уже купили. Раньше мы были менее опытные, поэтому ни с кем не советовались, — заявил Ярошенко, намекая на то, что сейчас всё изменилось.

Андрей Ярошенко сразу объяснил, что компания задумала построить один наверняка, а скорее всего, два дома по 30 этажей с коммерцией на нижних уровнях и по 750 квартир на верхних, также запланировали четырехэтажный торгово-офисный центр. Для всего комплекса возведут трехуровневую подземную парковку на 750 машиномест (-1-й этаж — для посетителей бизнес-центра, оставшиеся — для будущих жильцов). Подобное количество парковок считают оптимальным, якобы не у всех людей, которые живут в центре, есть машина.

— У меня автомобиля нет, живу в центре и хожу пешком, машина не нужна. Куда мне ездить? Тут всё рядом. У нас норматив на две квартиры одно машиноместо. У меня есть опыт застройщика, например, в «Расцветае на Красном» половина парковок не куплена. Мы много лишних мест строим, — объясняет Андрей Ярошенко.

Сейчас застройщик пытается договориться с жителями соседних от его участка домов: взамен на молчание предлагают ремонт и благоустройство дворов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Зайти на площадку строители хотят не раньше, чем через год, когда пройдут все градостроительные процедуры, но подписать соглашение с жителями о том, что они не будут чинить препятствия стройке, а в замен им благоустроят территорию, решили как можно скорее.



Стройку в центре «Расцветай» запланировал минимум на 5 лет, сроки могут меняться в зависимости от экономической ситуации, а ниже 30 этажей дома и вовсе строить не хотят. Для застройщика меньшая этажность — условия невыгодные. Высотную часть планируют разместить в углу на пересечении проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали, четырехэтажный офисный центр решили построить в середине, тогда новостройки, уверяет Ярошенко, жильцам не помешают.

Да и вообще группа хотела бы построить 60 этажей, добавил Ярошенко, но все-таки будет 30. Агджрей Ярошенко, представитель ГК «Расцветай» в Новосибирске

— Есть разные товарищи, которые пытаются подкинуть дрова в огонь, кричат, что против. Мы бы хотели попросить наши отношения соседские оформить и зафиксировать. Мы возьмем на себя обязательства по приведению дома и территории в порядок. Часть работ сделаем в этом строительном сезоне, — отметил Андрей Ярошенко.



О загруженности Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова представитель компании также высказался решительно, уверяя, что трафик создают машины всего города, а из-за того, что появятся новостройки, ситуация хуже не станет. Заезды в комплекс решили сделать с двух улиц, а о реконструкции дорог ничего не сказали.

Представитель компании заверил, что трафик не увеличится критично из-за высоток, но ничего не сказал о торгово-офисном центре. Для него выделили 250 парковочных мест на -1-м этаже Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кстати, на встречу с жильцами представитель компании пришел без проекта застройки, говоря о том, что мэрия раскритиковала концепцию и попросила всё переделать. Например, откорректировать фасады и в целом внешний вид комплекса. Показать концепцию жильцам хотят примерно через неделю, попросив никуда не распространять проект, потому что не факт, что он будет окончательным, но подписать документ просят без согласованного проекта.



Что предлагают жильцам за молчание

Взамен на то, чтобы жители сильно не возмущались застройке ЦУМа, компания предлагает отремонтировать крышу, подъезды, обустроить парковку, двор, поставить забор и сделать то, что пожелают местные. На встречу привели и генподрядчиков, которые займутся ремонтом, они уже успели осмотреть коммуникации дома в подвале.

На встрече собрались порядка 15 человек, один из пришедших — мужчина, представившийся Иваном, — и вовсе пришел из дома по улице Вокзальная магистраль, 4/2. Главное, что его волновало — выдержат ли старые трубы подключение двух новостроек и не повторится ли история с прорывом, как это было зимой на левом берегу. Андрей Ярошенко тут же отметил, что собирался организовать встречу только с жильцами конкретного дома, иначе обсуждение превратится в базар, и попросил Ивана договориться о беседе возле его дома. Местные тут же возмутились и добавили, что вопрос коммуникаций касается всех.

Представитель «Расцветая» согласился ответить на вопрос, объяснил, что дома на Вокзальной магистрали подключены к коммуникациям не так, как новостройки. Врезаться застройщик планирует в магистральную трубу, а не в сети микрорайона и тут же привел пример, что построили дом в семи метрах от здания «Союззолото» на улице Каменской, 18, и никаких последствий не было.

— Товарищи энергетики нагрузят нас чем-то, что нужно будет усилить, например, скажут поменять насосы или еще что-то. На вас это не повлияет, — ответил Андрей Ярошенко.

До ближайшей конструкции нового комплекса с соседними домами, заявил застройщик, примерно 50 метров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители начали спор: труба то одна, она старая, зимой парит и может не выдержать, так или иначе из нее питаются их дома и из нее же будут запитывать новостройки. Андрей Ярошенко заверил жильцов, что у магистральной трубы под проспектом Димитрова мощности хватит на два огромных дома и даже больше. Местные не утихали и говорили, что система новых домов даст нагрузку на магистраль, а опосредованно и на их жилые дома. Представитель компании вообще частенько язвил и сразу же сказал, что заявление жильцов неверное.



— Могу вас взять за руку, привести в СГК, посадить напротив специалиста. Всем, кому интересно, мы можем проехать и показать, как это работает. Не будут просаживаться ваши дома, потому что подача рассчитывается по количеству потребителей, — прекратил спор руководитель местного «Расцветая».

Тут же жители попросили показать расчеты энергетиков, но, как оказалось, застройщик пришел без необходимых документов. Тогда собравшиеся предложили компании сначала всё согласовать, показать им, а после уже заботиться об изменении зонирования участка. Но «Расцветай» такую идею не поддерживает, говоря, что все процедуры долгие, и хотели бы их провести параллельно и побыстрее.

— Вы просите наше решение сейчас, расчеты будут готовы через год, а хотите, чтобы мы поддержали изменение назначения участка. Как такое может быть? Вдруг получится так, что расчеты будут на грани или минусовые, а мы уже всё перезонировали, зачем нам это надо? — заявил местный житель Дмитрий.

— Да, хотим так. Если будут минусовые показатели, значит объекта не будет. Но такой ответ по расчетам невозможен априори, — ответил Андрей Ярошенко, говоря, что в частной беседе уже всё обсудили с энергетиками.

Дворы жилых домов застройщик предлагает оградить забором, чтобы случайные приезжие не оставляли на их территории машины Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Неожиданно к собравшимся подошла яркая женщина с укладкой, на каблуках и пакетом продуктов. Яна Юрьевна живет на шестом этаже, и ее окна как раз выходят на ЦУМ. Она сразу же спросила застройщика, чего именно компания хочет от жителей. Например, в соглашении указано, что люди не должны противодействовать стройке и поддерживать ее. Тут же Ярошенко добавил, что документ нужен для понимания, и даже на публичных слушаниях жильцы могут проголосовать против, но всё же компания надеется на поддержку.



— Мы все взрослые люди, наше согласие означает то, какой дом за сколько готов продаться, — заявила Яна Юрьевна.

Обговариваем сумму, на которую мы соглашаемся, ставим подпись, а потом я беру и выхожу на митинг, а вы нам уже ремонт сделали. Как будем расходиться? Яна Юрьевна, жительница дома на Вокзальной магистрали

Никаких санкций, уверяет представитель «Расцветая», для жильцов не будет, и вообще, компания ремонт дома сделает авансом на свой страх и риск. Из толпы доносится шепот, что сейчас речь идет о 10 миллионах рублей. За эти деньги (сумма, вероятно, может измениться) застройщик сделает то, что решат жители, предварительно договорившись. В примере документа указано, что в подъезде очистят стены, нанесут шпаклевку, побелят, покрасят, демонтируют плитку, положат керамогранит и проведут другие виды работ.



— За побелку мы должны согласиться на две тридцатки, что смеяться-то вообще, — говорит Дмитрий. — И масляной краской перила покрасить. Это детский утренник.

Тут же подключается председатель ТСЖ «Высота» Камиль Джафаров, он вопросов застройщику не задавал, а лишь объяснял жителям, что они могут прописать свои условия соглашения. Тогда «Расцветай» начал перечислять перечень работ: убрать мусороприемник, сделать пандус, положить асфальт, обустроить парковку и сам двор, обрезать деревья, снести гаражи, установить забор вокруг дома с воротами и провести другие работы.

— Как говорится, на нашей улице перевернулся грузовик с пряниками. У нас есть возможность поиметь вас по полной программе, — отшутилась Яна Юрьевна.

Жители не высказывались яростно против стройки, но по разговорам было понятно, что и не рады подобному соседству, а от застройщика требовали больше конкретики Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Разошлись жители с застройщиком на том, что в следующей раз представитель принесет проект застройки, чтобы все могли принять окончательное решение. Особенно против высоток местные не выступали, вероятно, смирились с тем, что рядом появятся новостройки, и теперь хотят получить от компании максимум средств для улучшения их дома.



Когда жители победили высотки

Но есть и другой пример, когда активные жители смогли остановить застройку квартала с «Универсамом» в центре Новосибирска, не соглашаясь на предлагаемые условия. В январе 2022 года жители центра узнали, что на месте давно привычного магазина «Универсам», прямо напротив кинотеатра «Победа», могут появиться высотные жилые дома: старый одноэтажный магазин, не говоря уже о расположенном рядом «Пассаже», по мнению владельцев, морально устарел.

На президиум градсовета, где показывали проект, пришло немало жителей соседних домов. Их беспокоила в первую очередь инсоляция их квартир, организация проездов, нагрузка на социальную и инженерные инфраструктуры. Жильцов также уверяли, что проблем не возникнет, а проезды вокруг их дома будут закрытыми.

Идея не понравилась сначала жителям окрестных домов, которые заподозрили, что навсегда окажутся в тени небоскребов, а затем — и общественникам. Жители писали обращения губернатору, мэру города, в областную прокуратуру, привлекали внимание депутатов и собирали подписи.

Обсуждения концепции застройки длились больше года, и в итоге привлекли внимание Александра Бастрыкина. 30 января 2023 года председатель СК поручил следователям проверить будущую застройку, а спустя три недели владелец АО «Универсам» попросил снять проект с рассмотрения: «в связи с общественным резонансом и напряжением». Предостережение о стройке отправляла администрации города и прокуратура, ссылаясь на то, что в центре не хватает социальной инфраструктуры.

В феврале этого года прокуратура выиграла суд против проекта застройки квартала с «Универсамом», ведомство добилось, чтобы всё привели в соответствие. Сейчас у самого «Универсама» началась новая жизнь, в помещении легендарного магазина открыли большой фуд-корт «Рестохолл».