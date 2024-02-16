Прокуратура выиграла суд против проекта застройки центра Новосибирска

Прокуратура в суде добилась, чтобы проект планировки в центре Новосибирска привели в соответствие. В ведомстве сообщали, что в проекте не хватает школ, а зона застройки «Универсама» на Ленина противоречит правилам землепользования.
Речь идет о постановлении мэрии от июня прошлого года по проекту планировки «площадь Ленина», ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева, Дмитрия Шамшурина. Находятся участки в Железнодорожном и Центральном районах города.
— Оценив законность постановлений прокуратура установила, что в нарушение градостроительного законодательства утвержденная документация не учитывает потребность граждан в образовательных учреждениях, — сообщили в ведомстве.
Кроме того, на месте «Универсама» на улице Ленина установили зону многоэтажной специализированной жилой застройки без возможности возведения жилья. По информации прокуратуры, это противоречит правилам землепользования и застройки.
Ведомство обратилось в суд, чтобы мэрия устранила нарушения, суд удовлетворил иск.
Также прокуратура оценила постановление мэрии от августа прошлого года о проекте планировки «Центральный парк», на территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, в Центральном и Октябрьском районах. Там установили зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе жилыми домами, где расположено административное здание на улице Серебренниковской, 14. Суд также удовлетворил иск ведомства.
Исполнение решений суд прокуратура поставила на контроль. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.
В январе 2022 года жители центра узнали, что на месте давно привычного магазина «Универсам», прямо напротив кинотеатра «Победа» могут появиться высотные жилые дома: старый одноэтажный магазин, не говоря уже о расположенном рядом «Пассаже», по мнению владельцев, морально устарели. В декабре Николай Стафиевский, владелец «Универсама», рассказал НГС о проекте реконструкции здания.
Идея не понравилась сначала жителям окрестных домов, которые заподозрили, что навсегда окажутся в тени небоскребов, а затем — и общественникам. Обсуждения концепции застройки длились больше года, и в итоге привлекли внимание Александра Бастрыкина. 30 января 2023 года председатель СК поручил следователям проверить будущую застройку, а спустя три недели владелец АО «Универсам» попросил снять проект с рассмотрения: «в связи с общественным резонансом и напряжением». Сейчас у самого «Универсама» началась новая жизнь, в помещении легендарного магазина открыли большой фуд-корт «Рестохолл».