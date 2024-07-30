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Недвижимость Территорию ЦУМа в Новосибирске могут отдать под жилье в 30 этажей — изменение хотят внести в Генплан

Территорию ЦУМа в Новосибирске могут отдать под жилье в 30 этажей — изменение хотят внести в Генплан

Комиссия согласилась с тем, чтобы перевести участок в зону смешанной застройки

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135 комментариев
Мэрия решила выставить владельцу участка условия

В Новосибирске участок, на котором находится ЦУМ, могут отдать под застройку. Здание и землю в прошлом году выкупила компания, связанная с группой «Расцветай».

Как сообщили в мэрии Новосибирска, общественно-деловую зону по Вокзальной магистрали, которая включает ЦУМ, предлагают перевести в зону смешанной и общественно-деловой застройки. На комиссии по внесению изменений в Генплан рассмотрели предложение одного из заявителей. Имя заявителя в мэрии не назвали.

Мэрия прорабатывает условия, при которых возможно перевести территорию в зону смешанной застройки. Первое — заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ). Второе — собственника обяжут достроить спортивный объект на территории лицея № 22.

— Спортобъект и административное здание для дополнительного образования должны быть реконструированы. Это позволит увеличить количество мест для учащихся на 185, — сообщили в мэрии.

Решение по смене согласовали с Минстроем региона, но при условии, что «Расцветай» не будет сужать пешеходные зоны и тротуары вдоль Вокзальной магистрали, будет учитывать интересы жителей соседних домов. В том числе, если рядом есть социальные объекты и у новых зданий будет привлекательное архитектурное решение.

Предложение члены комиссии по Генплану поддержали. В будущем вопрос по смене зонирования вынесут на публичные слушания.

Как объяснил НГС Михаил Рязанцев, руководитель движения «Искалеченный Новосибирск», фактически на месте ЦУМа могут построить жилье. Сейчас на участке Генплане общественно-деловая зона, которая допускает строительство разных объектов, но не жилья, также действует ограничение в 30 этажей.

— Предложено перевести территорию ЦУМа в смешанную и общественно-деловую застройку. Отличием является то, что в смешанной и общественно-деловой застройке можно возводить жилье до 30 этажей. То есть предложено построить на месте ЦУМа жилье, — объяснил Михаил Рязанцев.

Эксперт также отметил, что участок попадает в зону архитектурно-градостроительного облика (АГО), со стороны проспекта Димитрова — АГО-1, в ней регулируется этажность, которая не должна быть выше соседних зданий. Со стороны Вокзальной магистрали участок попадает в АГО-2, не такую строгую зону. Новые дома должны будут пройти согласование.

Как ранее стало известно из выписок ЕГРН, зданием ЦУМа 5 с декабря прошлого года владеет компания «Эллада». Эта же организация, но с ноября прошлого года, числится владельцем участка, на котором построен торговый центр.

ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев, до 11 февраля 2022 года среди учредителей также была компания «Расцветай Инвест». Конечным владельцем компании является Владислав Савельев. На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей.

Александр Назаров, управляющий партнера консалтинговой компании Nazarov & Partners, ранее отмечал, что с большой долей вероятности торговый центр сменит жилье, потому что «Расцветай» не возводит бизнес-центры. Эксперт также называл сделку самой крупной в истории города.

В прошлом году культовое кафе уйгурской кухни «Мадина», которое располагалось рядом с ЦУМом снесли. До этого на павильоне появилось сообщение о переезде кафе на другое место, тогда и пошли слухи о том, что на месте торгового центра появится высотка.

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ЦУМ Застройка ГК Расцветай Компания Застройщик
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Комментарии
137
Человек прямоходящий свободный
30 июля 2024, 12:55
А где инженерные сети, которые выдержат такое здание? А у них есть, спасательная техника, под такие высоты?!! Износ инженерных сетей и их перегрузка, этой зимой, ничему никак не научил? Город хотите заморозить?!
281832002
30 июля 2024, 13:15
ГК РАСЦВЕТАЙ хоть что нибудь сделала для города ?? парк ? 1 м дороги ? реконструкцию теплосетей ?? только муравейников налепили по городу
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