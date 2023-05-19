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В Новосибирске придумали правила для фасадов новых зданий: самые строгие — в центре

Город разделили на две зоны — застройщикам придется проходить дополнительные согласования

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Уже сложившуюся хаотичную застройку Новосибирска изменить, конечно, нельзя, но для новых зданий придумали чуть более конкретные рамки

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В Новосибирске планируют ввести требования к новой застройке в исторических частях города и вдоль туристических маршрутов. Документ предусмотрен федеральным правительством, и аналогичные прорабатывают и в других российских городах, но для каждого они свои. В Новосибирске он уже вышел на стадию публичных консультаций — после них его должны доработать и отправить на утверждение в горсовет. 17 мая его рассмотрели на президиуме архитектурно-градостроительного совета мэрии — какие зоны придумали для нас, узнала Лиза Пичугина.

Недовольство новой застройкой, которая появляется в давно сформировавшихся кварталах, уже стало новосибирской константой. Новый документ, который разрабатывают в департаменте строительства мэрии, должен если не исключить его, то хотя бы сгладить: ведомство готовит требования к архитектурно-градостроительному облику (АГО) новых зданий.

Проект документа прошел через целый ряд экспертных обсуждений и 17 мая добрался до президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии. Параллельно на портале «Электронная демократия Новосибирской области» идут публичные консультации — после их завершения в документ внесут последние правки, а затем направят на утверждение городским депутатам.

Согласно проекту требований, в Новосибирске выделят две зоны с четкими регламентами для новых фасадов. В АГО-1 войдут территории исторической квартальной застройки: Красный проспект, улицы Советская и Мичурина, Тихий центр, а также микрорайон Красная Горка (улицы Богдана Хмельницкого, Народная, Александра Невского), улица Авиастроителей, проспект Дзержинского и центр Левобережья (проспект Маркса и улицы Станиславского, Блюхера, Новогодняя, Сибиряков-Гвардейцев, Титова, Пархоменко).

Застройку кварталов и соцгородка центра Левобережья регламентируют наиболее жестко — как и центр правого берега

Застройку кварталов и соцгородка центра Левобережья регламентируют наиболее жестко — как и центр правого берега

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Зона АГО-2 предусмотрена для центральной части города за пределами АГО-1, Академгородка, а также для основных магистральных улиц (Ипподромской, Никитина, Кирова) и гостевых маршрутов — она будет распространяться на 30 метров в обе стороны от них.

Перечень требований состоит из 10 пунктов, но для АГО-1 и АГО-2 они немного отличаются. Например, обеспечение квартальности застройки и колористические характеристики — цветовые решения для фасадов новых зданий должны быть нейтральны по отношению к окружающей застройке — обязательно только для первой зоны. Впрочем, здесь есть исключения: требование не распространяется на уникальные здания социальной инфраструктуры, культуры и представительские здания.

В документе есть требование к отделочным материалам фасадов, устройству крылец, эркеров и балконов (они не должны выступать дальше 2,5 метра), входных групп (без внешних тамбуров и не выше 0,3 метра), объемов и планировок (высота первых этажей для общественного использования должна быть не меньше 3,5 метра). Площадь остекления должна составлять не менее 50%. Отдельные требования прописаны для различного технологического оборудования, которое могут разместить на фасаде или крыше здания, и подсветки.

Часть требований не распространяется на здания, в которых проводят реконструкцию. Есть также требование к стилистике фасадов, но пока его жестко ни для одной из зон не устанавливают, рассказал представлявший проект главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

— Разработка такой нормы — новация, мы не имеем каких-то аналогов, все города сегодня идут пионерским путем, — заметил при этом он.

Союз архитекторов отметил, что застройка Новосибирска очень разнообразна и не ограничивается классической сеткой кварталов — есть укрупненные кварталы, есть микрорайоны, для которых нужно прописывать свои правила. Эти предложения еще рассмотрят, а через год-полтора документ обещают доработать

Союз архитекторов отметил, что застройка Новосибирска очень разнообразна и не ограничивается классической сеткой кварталов — есть укрупненные кварталы, есть микрорайоны, для которых нужно прописывать свои правила. Эти предложения еще рассмотрят, а через год-полтора документ обещают доработать

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Документ, объяснил Александр Ложкин, готовят по новой норме правительства, которая вступила в силу с 1 марта. Регулирование архитектурно-градостроительного облика должно начаться уже с 1 сентября. Займется этим специальная комиссия, которую предложили собрать из представителей горсовета, Союза архитекторов, НГУАДИ и Сибстрина, регионального Минстроя, городского департамента строительства и архитектуры, УАСИ (которое затем выдает разрешение на строительство нового здания), Госинспекции по охране объектов культурного наследия и из регионального Союза строителей. Всего 15 человек.

— В любой момент до получения разрешения на строительство — до экспертизы, после экспертизы, параллельно с экспертизой — заявитель может лично, почтой или через «Госуслуги» в письменном или электронном виде обратиться с заявлением в департамент строительства. Департамент собирает комиссию по АГО, которая даст рекомендации о согласовании или об отказе, и на основании решения комиссии принимает решение, — объяснил Александр Ложкин. — Вся процедура должна занимать не более 10 рабочих дней, 5 дней дается на работу комиссии.

Новые регламенты и требования становятся всё более актуальными: в городе почти нет свободной земли, и застройщики начинают активно перестраивать частный сектор, промзоны и территории с ветхими домами

Новые регламенты и требования становятся всё более актуальными: в городе почти нет свободной земли, и застройщики начинают активно перестраивать частный сектор, промзоны и территории с ветхими домами

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Некоторым членам градсовета вся эта процедура показалась слишком сложной — они вспомнили «старое доброе АПЗ» (архитектурно-планировочное задание), которое когда-то предоставляли вместе с планом земельного участка, так что застройщик и архитекторы точно знали, в каких рамках проектировать новое здание. Но такой вариант в федеральном законодательстве не предусмотрен — можно только предложить застройщику добровольно показать проект экспертам до комиссии по АГО, как сегодня они проходят через градсовет до получения разрешения на строительство.

— Я думаю, что процедура такая будет, но сделать ее обязательной мы не можем, — сказал Александр Ложкин. — Требовать вариантного проектирования мы тоже не можем, но представить разные варианты никто не запрещает.

При этом он отметил, что документ, над которым сегодня работают в мэрии, будет не окончательным. Скорее всего, его скорректируют через год-полтора, когда появятся какая-то практика и понимание, как он работает. Не исключено, что зон будет больше, а требования к фасадам — более детальные. Сегодня их можно детализировать только для проспекта Маркса, для которого уже разработана единая концепция.

По мнению Александра Ложкина, требования к архитектурно-градостроительному облику зданий становятся сейчас более актуальными: в распоряжении города почти не осталось свободных участков, зато начинается реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ), которое затрагивает в том числе территории частного сектора и промзоны вокруг центра Новосибирска. Со временем большая часть новой застройки сосредоточится именно на них, и нормативы позволят ее регулировать. В конце концов, лишнее напряжение среди горожан власти не нужно.

Параллельно в Новосибирске работают над ограничениями по высотности — они тоже делят город на зоны, наиболее жесткие рамки предлагают для центра.

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