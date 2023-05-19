В Новосибирске придумали правила для фасадов новых зданий: самые строгие — в центре

В Новосибирске планируют ввести требования к новой застройке в исторических частях города и вдоль туристических маршрутов. Документ предусмотрен федеральным правительством, и аналогичные прорабатывают и в других российских городах, но для каждого они свои. В Новосибирске он уже вышел на стадию публичных консультаций — после них его должны доработать и отправить на утверждение в горсовет. 17 мая его рассмотрели на президиуме архитектурно-градостроительного совета мэрии — какие зоны придумали для нас, узнала Лиза Пичугина.
Недовольство новой застройкой, которая появляется в давно сформировавшихся кварталах, уже стало новосибирской константой. Новый документ, который разрабатывают в департаменте строительства мэрии, должен если не исключить его, то хотя бы сгладить: ведомство готовит требования к архитектурно-градостроительному облику (АГО) новых зданий.
Проект документа прошел через целый ряд экспертных обсуждений и 17 мая добрался до президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии. Параллельно на портале «Электронная демократия Новосибирской области» идут публичные консультации — после их завершения в документ внесут последние правки, а затем направят на утверждение городским депутатам.
Согласно проекту требований, в Новосибирске выделят две зоны с четкими регламентами для новых фасадов. В
Зона АГО-2 предусмотрена для центральной части города за пределами
Перечень требований состоит из 10 пунктов, но для
В документе есть требование к отделочным материалам фасадов, устройству крылец, эркеров и балконов (они не должны выступать дальше
Часть требований не распространяется на здания, в которых проводят реконструкцию. Есть также требование к стилистике фасадов, но пока его жестко ни для одной из зон не устанавливают, рассказал представлявший проект главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.
— Разработка такой нормы — новация, мы не имеем каких-то аналогов, все города сегодня идут пионерским путем, — заметил при этом он.
Документ, объяснил Александр Ложкин, готовят по новой норме правительства, которая вступила в силу с 1 марта. Регулирование архитектурно-градостроительного облика должно начаться уже с 1 сентября. Займется этим специальная комиссия, которую предложили собрать из представителей горсовета, Союза архитекторов, НГУАДИ и Сибстрина, регионального Минстроя, городского департамента строительства и архитектуры, УАСИ (которое затем выдает разрешение на строительство нового здания), Госинспекции по охране объектов культурного наследия и из регионального Союза строителей. Всего 15 человек.
— В любой момент до получения разрешения на строительство — до экспертизы, после экспертизы, параллельно с экспертизой — заявитель может лично, почтой или через «Госуслуги» в письменном или электронном виде обратиться с заявлением в департамент строительства. Департамент собирает комиссию по АГО, которая даст рекомендации о согласовании или об отказе, и на основании решения комиссии принимает решение, — объяснил Александр Ложкин. — Вся процедура должна занимать не более 10 рабочих дней, 5 дней дается на работу комиссии.
Некоторым членам градсовета вся эта процедура показалась слишком сложной — они вспомнили «старое доброе АПЗ» (архитектурно-планировочное задание), которое когда-то предоставляли вместе с планом земельного участка, так что застройщик и архитекторы точно знали, в каких рамках проектировать новое здание. Но такой вариант в федеральном законодательстве не предусмотрен — можно только предложить застройщику добровольно показать проект экспертам до комиссии по АГО, как сегодня они проходят через градсовет до получения разрешения на строительство.
— Я думаю, что процедура такая будет, но сделать ее обязательной мы не можем, — сказал Александр Ложкин. — Требовать вариантного проектирования мы тоже не можем, но представить разные варианты никто не запрещает.
При этом он отметил, что документ, над которым сегодня работают в мэрии, будет не окончательным. Скорее всего, его скорректируют через год-полтора, когда появятся какая-то практика и понимание, как он работает. Не исключено, что зон будет больше, а требования к фасадам — более детальные. Сегодня их можно детализировать только для проспекта Маркса, для которого уже разработана единая концепция.
По мнению Александра Ложкина, требования к архитектурно-градостроительному облику зданий становятся сейчас более актуальными: в распоряжении города почти не осталось свободных участков, зато начинается реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ), которое затрагивает в том числе территории частного сектора и промзоны вокруг центра Новосибирска. Со временем большая часть новой застройки сосредоточится именно на них, и нормативы позволят ее регулировать. В конце концов, лишнее напряжение среди горожан власти не нужно.
Параллельно в Новосибирске работают над ограничениями по высотности — они тоже делят город на зоны, наиболее жесткие рамки предлагают для центра.