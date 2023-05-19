В Новосибирске придумали правила для фасадов новых зданий: самые строгие — в центре

Недовольство новой застройкой, которая появляется в давно сформировавшихся кварталах, уже стало новосибирской константой. Новый документ, который разрабатывают в департаменте строительства мэрии, должен если не исключить его, то хотя бы сгладить: ведомство готовит требования к архитектурно-градостроительному облику (АГО) новых зданий.



Проект документа прошел через целый ряд экспертных обсуждений и 17 мая добрался до президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии. Параллельно на портале «Электронная демократия Новосибирской области» идут публичные консультации — после их завершения в документ внесут последние правки, а затем направят на утверждение городским депутатам.

