Застройка как эпидемия: власти решили убрать инфекционную больницу из центра города — что будет на ее месте

Тем не менее площадка для конгресс-центра оказалась не идеальной, признаёт девелопер. По концепции он был рассчитан на полторы тысячи человек и на крупные, региональные и даже федеральные мероприятия. Предполагалось, что посетители будут останавливаться в новосибирских отелях — для этого они должны быть в шаговой доступности. И если до сквера за оперным или до кинотеатра имени Маяковского можно комфортно дойти пешком из большинства отелей, то до территории больницы — уже нет.



— Плюсом было то, что там в четыре раза больше территория, там можно было построить что-то еще. Мы туда посадили здание для областной администрации на 25 тысяч квадратов, чтобы они сидели все в одном месте, два апарт-отеля и две гостиницы небольших. И у нас туда даже вошел домик небольшой такой, девятиэтажка, — описал концепцию Александр Бойко. — Но то, что мы нарисовали, для того места чересчур вычурно. Как будто вы пришли на свадьбу к подруге, и только вы прекрасно одеты, а все остальные — как попало, включая невесту.

