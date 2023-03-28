Застройка как эпидемия: власти решили убрать инфекционную больницу из центра города — что будет на ее месте

Во второй половине 2023 года должна быть полностью достроена новая инфекционная больница. После этого помещения существующих корпусов на улице Семьи Шамшиных начнут освобождать. Пока судьба территории площадью 2,5 гектара не решена, но губернатор уже поручил областному департаменту имущества и земельных отношений совместно с мэрией Новосибирска проработать варианты ее развития. Известный новосибирский девелопер Александр Бойко рассматривал ее для строительства конгресс-центра, что еще можно построить на перспективном участке в центре города, узнала Лиза Пичугина.
В начале года Андрей Травников съездил с инспекцией на стройку новой инфекционной больницы — ее возводят на севере Новосибирска рядом с развязкой Северного объезда. Активное строительство началось прошлым летом и по плану должно закончиться в июле-сентябре — передавать больницу властям компания «Проекты развития 2», выигравшая контракт государственно-частного партнерства, будет вместе с оборудованием.
Стоимость больницы на 500 коек с вертолетной площадкой для санавиации составляет несколько миллиардов рублей. Андрей Травников предположил, что часть расходов на этот проект можно будет покрыть за счет реализации земельно-имущественного комплекса существующей больницы на улице Семьи Шамшиных, 41, который освободится к концу года. И дал поручение региональному департаменту имущества и земельных отношений вместе с мэрией Новосибирска подумать о развитии перспективной площадки.
В мэрии на запрос НГС ничего нового не сообщили: территория больницы пока относится к зоне объектов здравоохранения, а сам объект здравоохранения в проекте планировки этой части города зафиксирован до 2030 года.
— В настоящее время еще не определена судьба земельного участка и объектов недвижимости действующей инфекционной больницы, — добавили в областном департаменте имущества и земельных отношений. — Срок, установленный губернатором Новосибирской области для представления предложений по перспективному использованию имущественного комплекса, — октябрь 2023 года.
Как вместо больницы не построили конгресс-центр
Пока горожане прикидывают, как будут добираться до новой больницы в поселке Садовый и сколько времени это будет занимать, власти и эксперты просчитывают варианты. Их, на самом деле, не так уж много. Либо территория будет продана, как предлагал губернатор, и застроена жильем или какими-то административными зданиями (к ним, к слову, относятся и апартаменты, например), либо останется в распоряжении области.
Вариант размещения на участке больницы в
В разговоре с журналистом НГС Александр Бойко вспомнил, что сначала появилась идея строительства конгресс-центра, а потом для него стали подбирать подходящие площадки. Рассматривали варианты территории сквера за оперным театром и реконструкции кинотеатра имени Маяковского — оба были хороши, но не сложилось.
— У нас, мол, вот такая фигня есть, через пару лет освободится, подумай, посмотри — и предложил вот эту канитель, — пересказывает разговор с чиновниками областного правительства об участке на Семьи Шамшиных Александр Бойко. — Как-то она в голове была, была, а год назад мы вернулись к этой теме и нарисовали. Получилось, в принципе, даже неплохо.
Тем не менее площадка для конгресс-центра оказалась не идеальной, признаёт девелопер. По концепции он был рассчитан на полторы тысячи человек и на крупные, региональные и даже федеральные мероприятия. Предполагалось, что посетители будут останавливаться в новосибирских отелях — для этого они должны быть в шаговой доступности. И если до сквера за оперным или до кинотеатра имени Маяковского можно комфортно дойти пешком из большинства отелей, то до территории больницы — уже нет.
— Плюсом было то, что там в четыре раза больше территория, там можно было построить что-то еще. Мы туда посадили здание для областной администрации на 25 тысяч квадратов, чтобы они сидели все в одном месте, два апарт-отеля и две гостиницы небольших. И у нас туда даже вошел домик небольшой такой, девятиэтажка, — описал концепцию Александр Бойко. — Но то, что мы нарисовали, для того места чересчур вычурно. Как будто вы пришли на свадьбу к подруге, и только вы прекрасно одеты, а все остальные — как попало, включая невесту.
Потом в Заксобрании начали ходить разговоры о том, что землю инфекционной больницы лучше продать — и девелопер стал искать другие площадки для конгресс-центра.
Какие есть варианты
Региональные власти, которым сегодня принадлежит земля, публично озвучивали два сценария развития территории инфекционной больницы. Один из них, самый очевидный в сложившейся в городе градостроительной политике, — продажа на открытых торгах под застройку.
По словам Александра Бойко, власти пообщались с участниками рынка и ожидали получить за комплекс — за землю в первую очередь — до миллиарда рублей за гектар. То есть около 2,5 миллиарда рублей.
— Но я с ребятами разговаривал, и 400 миллионов за гектар — потолок. В этом месте на одном гектаре можно сажать 20 тысяч квадратов, всего получится 50 тысяч квадратов, — рассуждает бизнесмен. — Отдадите вы за это миллиард. То есть 20 тысяч рублей с квадрата вы заплатили только за землю — и это самые дорогие деньги, которые вы увидите только через 7–8 лет. Что за эти 7–8 лет случится? Вы же видите, что у нас происходит с дорогим жильем. Сейчас, я думаю, не то время, когда можно надеяться хорошо банкануть этот кусок земли.
Тем не менее, считает он, среди тех, кто строит жилье, найдутся интересанты на лот почти в центре Новосибирска. По словам одного из участников рынка, на него могут претендовать в том числе и инвесторы строительства новой инфекционной больницы в Садовом — столичный инвестиционно-строительный холдинг «К1», в который входит компания «Проекты развития 2».
По данным «Контур.Фокуса», компанией «Проекты развития 2» управляет ООО «К1 Концессии», входящее в группу компаний «К1» Дмитрия Колосова и Павла Овчинникова. В ее управлении было 19 компаний в разных регионах, которые отличались только числом в названии. Часть из них перешли под управление ООО «Перспектива» Ильи Коршунова и с «К1» больше не связаны. Учредители группы «К1» совместно за 2021 год (данных за 2022 год пока нет) заработали 27 миллиардов рублей выручки, совокупная чистая прибыль бизнесменов составила 940 миллионов рублей, убыток — почти 37 миллионов. Группа «К1» специализируется на концессиях и проектах государственно-частного партнерства. Одна из ее дочерних компаний, «ФракДжет-Строй», например, получила контракт на 2,7 миллиарда рублей на строительство скоростной трамвайной линии в Саратове.
Директор девелоперской группы «Система» Валентин Тиунов оценил территорию для строительства жилья на 5 из 5. Но вариант с продажей больницы для этих целей самым подходящим ему не кажется — гораздо интереснее, считает он, озвученная в декабре Андреем Шимкивом идея оставить землю за правительством для социального объекта.
— Если город продаст эту площадку под жилье, ну сколько они получат за нее с торгов? 800 миллионов, миллиард рублей — на самом деле, это для бюджета сумма мимолетная, они ее проглотят и не заметят, а другой такой территории для развития больше не предвидится. Поэтому было целесообразнее строить социальный объект, а что там будет — бог его знает, — рассуждает Валентин Тиунов. — Наверное, общеобразовательная школа, потому что эта зона в высокой плотности застроена жильем, а социальной инфраструктуры там не хватает.
При этом за территорией пристально наблюдают не только региональные власти и застройщики, но и городские депутаты.
— Центр стал заложником строительной отрасли. Есть инфекционная больница, «Синар», площадки, за которыми надо смотреть, — предупреждал депутат Горсовета Сергей Бондаренко в феврале, принимая годовой отчет мэра. — Обращаю ваше внимание: от Ипподромки до Кошурникова застроено всё. Ни одной школы.
При этом развития территории по схеме КРТ по примеру Клюквенного, где до мельчайших подробностей продумали даже расположение домов, опрошенные НГС эксперты не предполагают — слишком тесно.