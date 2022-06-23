Инфекционную больницу с вертолетной площадкой начали строить под Новосибирском

Под Новосибирском начали строить новую инфекционную больницу на 504 койки — сейчас проделаны подготовительные работы, а основной этап работ начнется с 1 июля 2022 года.



Строительство ведется возле поселка Садового Новосибирского района. Уже подготовлена к монтажу часть корпусов боксированных отделений.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, на площадке работают 70 человек и 15 единиц техники, в активной фазе строительства будут задействованы до 550 человек и 60 единиц строительной техники. Завершить объект планируется в третьем квартале 2023 года.