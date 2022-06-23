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Инфекционную больницу с вертолетной площадкой начали строить под Новосибирском

Работы завершатся в третьем квартале 2023 года

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Сегодня, 23 июня, первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков и первый заместитель губернатора Юрий Петухов проверили ход реализации проекта

Сегодня, 23 июня, первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков и первый заместитель губернатора Юрий Петухов проверили ход реализации проекта

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Под Новосибирском начали строить новую инфекционную больницу на 504 койки — сейчас проделаны подготовительные работы, а основной этап работ начнется с 1 июля 2022 года.

Строительство ведется возле поселка Садового Новосибирского района. Уже подготовлена к монтажу часть корпусов боксированных отделений.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, на площадке работают 70 человек и 15 единиц техники, в активной фазе строительства будут задействованы до 550 человек и 60 единиц строительной техники. Завершить объект планируется в третьем квартале 2023 года.

Площадь земельного участка — <nobr class="_">24 га</nobr>

Площадь земельного участка — 24 га

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Новая инфекционная больница рассчитана на 504 койки. В ней планируется шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, пять лабораторий, оперблок, а также хозяйственный и пищевой блоки, собственная котельная. Объект будет оборудован вертолетной площадкой для санитарной авиации.

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость нового инфекционного госпиталя — 4,5 миллиарда рублей.

Как сказал Александр Жуков, несмотря на санкции и непростую экономическую ситуацию, найдены решения, позволяющие завершить строительство в срок, основные закупки оборудования произведены

Как сказал Александр Жуков, несмотря на санкции и непростую экономическую ситуацию, найдены решения, позволяющие завершить строительство в срок, основные закупки оборудования произведены

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Напомним, что строительство инфекционного госпиталя ведется в рамках модели государственно-частного партнерства. Инициатором строительства инфекционной больницы выступила компания ООО «Проекты развития 2».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Проекты развития 2» учреждено компанией ООО «К1 КОНЦЕССИИ» в марте 2021 года, выручка которой за 2020 год составила 1,7 миллиона рублей. «Проекты развития 2» связаны еще с 7 компаниями, общий баланс которых составляет более полумиллиарда рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске планируют построить поликлинику в Советском районе.

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