Инфекционную больницу с вертолетной площадкой начали строить под Новосибирском
Работы завершатся в третьем квартале 2023 года
Под Новосибирском начали строить новую инфекционную больницу на 504 койки — сейчас проделаны подготовительные работы, а основной этап работ начнется с
Строительство ведется возле поселка Садового Новосибирского района. Уже подготовлена к монтажу часть корпусов боксированных отделений.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, на площадке работают 70 человек и 15 единиц техники, в активной фазе строительства будут задействованы до 550 человек и 60 единиц строительной техники. Завершить объект планируется в третьем квартале 2023 года.
Новая инфекционная больница рассчитана на 504 койки. В ней планируется шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, пять лабораторий, оперблок, а также хозяйственный и пищевой блоки, собственная котельная. Объект будет оборудован вертолетной площадкой для санитарной авиации.
Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость нового инфекционного госпиталя — 4,5 миллиарда рублей.
Напомним, что строительство инфекционного госпиталя ведется в рамках модели государственно-частного партнерства. Инициатором строительства инфекционной больницы выступила компания ООО «Проекты
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Проекты
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске планируют построить поликлинику в Советском районе.