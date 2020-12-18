В Новосибирске хотят построить новый инфекционный госпиталь

Новый инфекционный госпиталь построят в Новосибирске
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с первым заместителем председателя Госдумы Алексеем Жуковым вопросы, связанные со строительством в регионе нового инфекционного госпиталя.
— Требуется новый комплекс, и, опираясь на постановление Государственной Думы, мы выбрали самый лучший проект, он реализован в двух субъектах Российской Федерации. Теперь наша задача — в кратчайшие сроки сделать привязку, получить экспертизу. Думаю, что мы за первый, максимум второй квартал 2021 года это сделаем и будем обращаться в правительство, в Госдуму РФ с просьбой выйти на поправки и начать финансировать стройку уже в следующем году, — предложил он в постановлении о принятии бюджета на 2021–2023 годы.
В Госдуме инициативу поддержали, сообщив, что новая инфекционная больница на 500 коек необходима Новосибирской области. Поэтому об этом была сделана запись в постановлении о принятии федерального бюджета. Также предполагается, что госпиталь будет аналогичен больнице, построенной в Татарстане. Ориентировочная стоимость проекта — 4,5 миллиарда рублей.
Здание инфекционного корпуса в Казани было построено за 100 дней. Его площадь составляет 17,5 тысячи квадратных метров. Мощность — 232 койки с возможностью расширения до 504 коек. В корпусе также есть отделение анестезиологии и реанимации, блоки приготовления молочных смесей и обеззараживания отходов, 20 одноместных палат, 5 боксов, лаборатория. Также он оснащен современным оборудованием — аппараты ИВЛ, УЗИ, компьютерный томограф, рентгенологическое и эндоскопическое оборудование.
В этом году военные построили в Новосибирске новый госпиталь, который рассчитан на 160 коек.