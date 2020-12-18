В Новосибирске хотят построить новый инфекционный госпиталь

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с первым заместителем председателя Госдумы Алексеем Жуковым вопросы, связанные со строительством в регионе нового инфекционного госпиталя.

— Требуется новый комплекс, и, опираясь на постановление Государственной Думы, мы выбрали самый лучший проект, он реализован в двух субъектах Российской Федерации. Теперь наша задача — в кратчайшие сроки сделать привязку, получить экспертизу. Думаю, что мы за первый, максимум второй квартал 2021 года это сделаем и будем обращаться в правительство, в Госдуму РФ с просьбой выйти на поправки и начать финансировать стройку уже в следующем году, — предложил он в постановлении о принятии бюджета на 2021–2023 годы.