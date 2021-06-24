Под Новосибирском появится новый инфекционный госпиталь — кто его построит и где

Правительство Новосибирской области приняло решение о строительстве новой инфекционной больницы и поликлиники в городе. Они появятся по государственно-частному партнерству.
Инициатором строительства инфекционной больницы выступила компания ООО «Проекты развития 2». Она будет возводиться в п. Садовом Новосибирского района. Мощность больницы — 504 места. Проект здания уже утвержден.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Проекты развития 2» учреждено компанией ООО «К1 КОНЦЕССИИ» в марте этого года, выручка которой за прошлый год составила 1,7 миллиона рублей. «Проекты развития 2» связаны еще с 7 компаниями, общий баланс которых составляет более полумиллиарда рублей.
— Ориентировочная общая площадь — более 35 тысяч кв. метров. Оператором по целевой эксплуатации объекта станет ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница
Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость нового инфекционного госпиталя — 4,5 миллиарда рублей.
Инициатором второго проекта ГЧП — строительства поликлиники в Советском районе Новосибирска — стало ООО «Сибирский медицинский проект».
— Минздравом региона и ГБУЗ НСО «Городская больница
ООО «Сибирский медицинский проект», по данным «Контур-Фокуса», зарегистрировано в Москве и управляется компанией «Инвестиции в ГЧП». «Сибирский медицинский проект» связан еще с 16 компаниями, общий баланс которых составляет более 2,8 миллиарда рублей.
Вчера на заседании правительства также были приняты новые ограничения из-за распространения коронавируса.