Под Новосибирском появится новый инфекционный госпиталь — кто его построит и где

Правительство Новосибирской области приняло решение о строительстве новой инфекционной больницы и поликлиники в городе. Они появятся по государственно-частному партнерству.

Инициатором строительства инфекционной больницы выступила компания ООО «Проекты развития 2». Она будет возводиться в п. Садовом Новосибирского района. Мощность больницы — 504 места. Проект здания уже утвержден.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Проекты развития 2» учреждено компанией ООО «К1 КОНЦЕССИИ» в марте этого года, выручка которой за прошлый год составила 1,7 миллиона рублей. «Проекты развития 2» связаны еще с 7 компаниями, общий баланс которых составляет более полумиллиарда рублей.