24 июня четверг
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 5/10
usd 72.67
eur 86.71
Тема дняПочему в Сибири уже 3 месяца нет полпреда?

Все новости

Все новости

Под Новосибирском появится новый инфекционный госпиталь — кто его построит и где

Мощность больницы будет в 504 койки

7 167
85Обсудить

Поделиться

Новый инфекционный госпиталь Новосибирска построят в поселке Садовом

Новый инфекционный госпиталь Новосибирска построят в поселке Садовом

Поделиться

Правительство Новосибирской области приняло решение о строительстве новой инфекционной больницы и поликлиники в городе. Они появятся по государственно-частному партнерству.

Инициатором строительства инфекционной больницы выступила компания ООО «Проекты развития 2». Она будет возводиться в п. Садовом Новосибирского района. Мощность больницы — 504 места. Проект здания уже утвержден.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Проекты развития 2» учреждено компанией ООО «К1 КОНЦЕССИИ» в марте этого года, выручка которой за прошлый год составила 1,7 миллиона рублей. «Проекты развития 2» связаны еще с 7 компаниями, общий баланс которых составляет более полумиллиарда рублей.

— Ориентировочная общая площадь — более 35 тысяч кв. метров. Оператором по целевой эксплуатации объекта станет ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница № 1». Оператором по техническому обслуживанию — частный партнер, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость нового инфекционного госпиталя — 4,5 миллиарда рублей.

Инициатором второго проекта ГЧП — строительства поликлиники в Советском районе Новосибирска — стало ООО «Сибирский медицинский проект».

— Минздравом региона и ГБУЗ НСО «Городская больница № 3» также уже подготовлен и утвержден проект задания на проектирование. Общая площадь объекта соглашения — не менее 10 553 кв. метров. Мощность — 700 посещений в смену. Объект соглашения: взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация. Оператором по целевой эксплуатации поликлиники выступит ГБУЗ НСО «Городская больница № 3», — добавили в ведомстве.

ООО «Сибирский медицинский проект», по данным «Контур-Фокуса», зарегистрировано в Москве и управляется компанией «Инвестиции в ГЧП». «Сибирский медицинский проект» связан еще с 16 компаниями, общий баланс которых составляет более 2,8 миллиарда рублей.

Вчера на заседании правительства также были приняты новые ограничения из-за распространения коронавируса.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

инфекционный госпиталькоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (85)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...