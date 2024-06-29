Громадина на ГБШ и долгострой у MilkHouse: как перестроят новосибирские заброшки — рассказываем о планах и проектах

Здание на Гусинобродском шоссе простаивает не одно десятилетие, его планируют продать за сотни миллионов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Долгостроев в Новосибирске по-прежнему много, как в центре города, так и на окраинах. И если недостроенные жилые дома то и дело вводят в эксплуатацию, то с административными зданиями возникают проблемы. Порой собственник больше не может финансировать строительство из-за санкций и пытается продать здание, например, подобное произошло с огромным долгостроем на Гусинобродском шоссе. Иногда у компаний случаются конфликты с мэрией, а из-за судебных тяжб все затягивается. Читайте в материале НГС, как владелец предприятия «Луч» пытается ввести в эксплуатацию перестроенный в офисник жилой дом, как москвичка купила у дочки РЖД недостроенное здание в центре города, решив его изменить и о судьбе других зданий.

Жуткая громадина

Изначально шестиэтажку на Гусинобродском шоссе, строение 3 в конце 1970-х годов возводили для издательства «Детская литература», по задумке там должен был появиться полиграфкомбинат. Застройщик смог построить каркас с перекрытиями и подземный этаж, но стройку остановили на десятилетия.

Долгострой должны были перестроить в торговый центр, но ничего не вышло, в том числе, из-за санкций Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Примерно через 30 лет новосибирская компания «Альтаир» решила реанимировать долгострой, задумав возвести торго-развлекательный центр с гостиницей.



По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Альтаир» образована в 2010 году, учредителями числятся: АО «Авиадельта«(70%), Алексей Шумаков, Сергей Волчков, Александр Костин по 10%. Директором «Авиадельты» при этом числится Алексей Шумаков. На конец 2023 года выручка «Альтаира» составила 35 тысяч рублей, чистый убыток — 2,2 миллиона рублей.

Как рассказывала заместитель директора компании Ирина Гречушкина, в 2010 году «Альтаир» получил разрешение на реконструкцию здания полиграфкомбината. Власти разрешили застройщику перестроить объект на базе существующего каркаса. Тогда замруководителя компании говорила, что спустя несколько лет необустроенное и уродующее место здание превратится в ТРЦ с многоуровневой парковкой и гостиничным комплексом с рестораном.

Так должно было выглядеть перестроенное здание полиграфкомбината Источник: gb6-nsk.ru











Компания планировала перестроить объект примерно за 1–2 года. На участке в 1,65 га инвестор хотел разместить несколько построек, включая мини-ТЭЦ (ее удалось возвести), торговый блок должен был появиться на 7 этаже, первые два уровня выделяли для парковки, на третьем этаже хотели открыть супермаркет. Застройщик даже заложил пустые стеновые проемы блоками, но стройку снова заморозили.



В 2023 году на сайте объявлений появилась информация о продаже здания за 599 миллионов рублей. Продавец указал, что строение можно использовать, в том числе, для производственных нужд, а на верхнем этаже — открыть офисы.

Директор «Альтаира» Олег Клемешов объяснил НГС, что сейчас здание действительно продают. Инвестром торгового центра с гостиницей выступала компания, которая занималась смешанной деятельностью, в том числе, работала на оборонную промышленность и попала под санкции, речь идет об «Авиадельте».

— Компания не смогла дофинансировать завершение строительства, была введена процедура банкротства, заключили мировое соглашение со всеми должниками, долг погасили. Сейчас из-за того, что компания под санкциями и не может финансировать объект, здание выставили на продажу, — рассказал Олег Клемешов.

Пока долгострой не продали, но директор «Альтаира» отмечает, что заинтересованных много, в том числе, есть представители из Китая. Продать объект быстро не получается из-за цены, при этом, говорит руководитель, в строительство вложили порядка 1,1 миллиарда с учетом стоимости земли, чтобы завершить объект, необходимо еще примерно 800 миллионов рублей.

Москвичка перестроит долгострой у MilkHouse

Еще один неполучившийся офисник находится по адресу Октябрьская, строение 24, напротив элитного жилого комплекса MilkHouse. Застройщик, дочерняя компания РЖД, смог возвести только каркас. В 2014 году ЗАО «Жилдорипотека» (а теперь АО «ЖСИ») получило разрешение от мэрии на строительство административного здания высотой в 5 этажей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «ЖСИ» образовано в 2001 году, зарегестрировано в Москве. На конец 2023 года выручка организации составила 1,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 425 миллионов рублей. Согласно официальному сайту, «ЖСИ» — дочерняя компания ОАО «РЖД» — занимающаяся строительством.

Здание новая владелица планирует уменьшить с пяти до трех этажей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У компании дело не пошло, тогда уже АО «Желдорипотека» (сейчас АО «ЖСИ») в 2019 году продало здание на улице Октябрьской предпринимателю Янине Елинской за 20 миллионов рублей. Спустя год после продажи дочка решила судиться с Елинской, из-за того, что впоследствии совет директоров одобрил заключение сделки по цене не ниже 26 миллионов рублей. Суд отказал «ЖСИ».



ИП Янина Елинская зарегестрировала в 2010 году в Москве. Предпринимательница также числится учредителем нескольких юрлиц в разных городах, связанных с медициной и обучением. В Новосибирске Янина владеет институтом переподготовки специалистов здравоохранения с выручкой на конец 2023 года в 141,3 миллиона рублей и чистой прибылью в 3,3 миллиона рублей.

Как рассказала НГС Янина Елинская и руководитель проекта Дмитрий Капустин, долгострой решили перестроить в трехэтажное здание, в котором откроется только образовательное учреждение в формате постдипломного образования для повышения компетенций специалистов. Сдавать помещения в аренду другим компаниям не планируют.



— «Жилдорипотека» строила административный объект, но в процессе реализации внесли несколько изменений, в том числе, по высоте и в ширине. Это затормозило строительство, — объяснил Дмитрий Капустин. — Сейчас мы, взаимодействуя с жильцами и администрацией, прорабатываем эскизный проект.

Дочка РЖД хотела расторгнуть договор купли-продажи, но суд встал на сторону предпринимательницы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Концепция здания, говорит руководитель, гармонично впишется в уже существующую застройку. Руководство вместе с проектировщиками изучали историю района, по словам Дмитрия Капустина, там формировался образовательный кластер еще при царе. Внутри самого здания появятся классы для обучения, онлайн конференций и практических занятий. Здание смогут комфортно использовать и маломобильные граждане.



— Участок непростой, маленький, параметры и сама история территории предъявляет повышенное требование к проектированию и согласованию со всеми заинтересованными. К желаниям жителей также прислушиваемся, — рассказал руководитель проекта. — Перед летним сезоном мы проверили, чтобы на стройплощадку не могли лазить ребятишки.

После того, как компания получит все разрешения, планируется приступить к строительству, по планам, объект начнут возводить в 2025 году. В июле на объекте проведут экспертизу, чтобы узнать, в каком состоянии построенная конструкция, все, что выше трех этажей, точно демонтируют, нижнюю часть, если она пригодна — оставят.

Недостроенный спортзал и неудавшийся БЦ

12 лет назад новосибирская мэрия выдала разрешение на строительство спортивного здания для лицея №22 «Надежда Сибири» на улице Советской, 63. Строить объект изначально планировала компания «Стройкомплекс». Спустя четыре года арендатор земли сменился, им стала компания «АльянсСтрой», разрешение на строительство продлили с 2015 года до 2017 года.

Сейчас, по данным сервиса «Контур.Фокус», компанией «АльянсСтрой» владеет Александр Жунусбеков, он же является и директором организации. На конец 2023 года выручка компании составила 22,7 миллиона рублей, чистый убыток — 26,1 миллиона рублей.

Прошлый учредитель и директор «АльянсСтроя» Андрей Кунгурцев рассказывал НГС, что в 2018 году спортивный объект почти достроили, его, по договору, должны были передать мэрии. Помимо крытого спортзала с двухуровневой парковкой должно было появиться четыре летних площадки: баскетбольная, волейбольная и два небольших корта.

На иллюстрации слева — гимназия, справа — спорткомплекс, сверху — бизнес-центр Так должен был выглядеть бизнес-центр возле учебного заведения 1 из 2 На иллюстрации слева — гимназия, справа — спорткомплекс, сверху — бизнес-центр Источник: архив НГС

Рядом компания планировала построить 8-этажный бизнес-центр и даже получила на это разрешение (застройщик договорился с мэрией о стройке спорткомплекса, который потом бы отдал лицею, за это власти разрешат построить бизнес-центр на смежном участке). Правда, как раз в 2018 году и начался скандал, застройщик по договору вырубил деревья, чтобы подготовить площадку для строительства административного здания, но на место пришли общественники и жители соседних домов. Они потребовали остановить стройку. Вскоре мэр Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра, но суд не согласился с отзывом разрешения.



На фоне судебных тяжб с конца февраля 2019 года у лицея появлялась строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи для бизнес-центра. А в марте встречный иск к застройщику подал и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство потребовало вернуть участок мэрии и закончить строительство спортивного зала.



В середине сентября родители лицеистов и местные жители подписали обращение к Владимиру Путину с просьбой остановить стройку бизнес-центра, они опасались, что из-за передачи участка под застройку учебное учреждение могли закрыть из-за нарушения норм СанПина.

НГС объяснили в мэрии, что застройщик в итоге возвел самовольную трехэтажную постройку спортивного центра, изменив согласованную проектную документацию, поэтому власти не продлили разрешение на строительство. И на основании решения Арбитражного суда признали создание участка под застройку бизнес-центра и спорткомплекса незаконным, аннулировав все разрешения.

Недостроенный спорткомплекс планируют реконструировать, часть объекта также отдадут под учебные классы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас специалисты проверили объект, властям выдали заключение о техническом состоянии здания, сотрудники нашли недостатки в строительстве. Власти прорабатывают решения по реконструкции долгостроя, чтобы включить его в состав лицея, разрабатывают планировочные решения по реконструкции корпуса. Здесь появится борцовский зал и зал для занятий танцами, также планируется увеличить количество учебных мест на 185.

Сроки реконструкции пока неизвестны, но мэрия уже получила заключение о технических недостатках на объекте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сроки реконструкции объекта в мэрии не назвали, пока неизвестно, когда долгострой превратится в спортивный комплекс и учебное здание лицея. На сам объект журналистов не пустили.

Гендиректор завода «Луч» перестроил дом

В центре Новосибирска офисное здание, которое пока так и не достроили, находится на улице Карамзина, 47, недалеко от торгового центра «Галерея Новосибирск». Выглядит оно вполне пригодным для офисного здания, но, как оказалось, владелец не смог получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Ввести в эксплуатацию объект не могут из-за отсутствия документов, собственник судится с мэрией Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Примерно в середине 1900-х годов там располагался двухэтажный жилой дом, в 2011 году Константин Каюров получил разрешение от новосибирской мэрии на реконструкцию здания. Он решил пристроить третий этаж и возвести четырехэтажную пристройку, превратив жилой дом в общественное здание. Первое разрешение действовало до 2012 года, далее срок продлевали вплоть до 2020 года.



По данным сервиса «Контур.Фокус», Константину Каюрову также принадлежит 51% ООО «Инновационно-Технологический Институт» с чистым убытком в 3 тысячи рублей. Он же владеет 92,8% научно-производственного предприятия геофизической аппаратуры «Луч» и является его генеральным директором. Эта же информация указана и на сайте «Луча». На конец 2021 года (более поздних данных нет), выручка предприятия составила 1,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 466,7 миллиона рублей.

В выписках из ЕГРН узнать владельца здания и участка нельзя, потому что они зарегистрированы на физическое лицо, но из документов арбитражного суда следует, что Каюров владеет землей на улице Карамзина, 47. На момент публикации, Константин Каюров не ответил на звонки журналиста.

Зданием владеет генеральный директор предприятия «Луч» Константин Каюров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Объект в эксплуатацию так и не ввели, но в 2022 году Каюров через суд пытался отказаться от права собственности на двухэтажный жилой дом, который перестроил в четырехэтажное здание, и признать право на перестроенное административное здание. Мэрия возражала, ссылаясь на на то, что у предпринимателя нет доказательств, что объект соответствует пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам землепользования и застройки.



В 2020 году Каюров здание достроил и захотел от мэрии получить разрешение на ввод в эксплуатацию, но тут власти отказали, потому что предприниматель не предоставил документы, что здание безопасно и соответствует всем требованиям. Суд встал на сторону мэрии, а Каюров подал аппеляцию, тяжбы с мэрией все еще идут.

Долгострой у НОВАТа

Здание на улице Серебренниковской, 37а начала строить компания «Промфинстрой» в 2000-х годах для размещения драматического театра Сергея Афанасьева. Спустя пять лет организация и мэрия договорились, что его достроят в 2007 году, а часть помещений отдадут в долгосрочную аренду муниципальному учреждению культуры.

Часть здания пока не достроили, но планы по реконструкции у владельца есть Торцы здания 4-этажные, в центре — 3 этажа. В новом проекте предложили продлить линию карниза и выровнять высоту Часть здания, где работает банк, также хотят реконструировать 1 из 3 Часть здания пока не достроили, но планы по реконструкции у владельца есть Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

К назначенной дате здание не достроили, а в 2009 году «Промфинстрой» обанкротилось, тогда и Сергей Афанасьев перестал рассматривать здание в качестве места для переезда (сейчас, кстати, у театра наконец-то появилось свое шикарное здание). Одну из частей строения все-таки возвели, там уже давно работает «Промсвязьбанк». В июне 2011 года «Промфинстрой» за долги генподрядчика отдал здание Сбербанку, и строение с торгов купило барнаульское ЗАО «Новоград», решив реанимировать.



По данным «Контур.Фокус», ЗАО «Новоград» было учреждено в 2012 году в Барнауле предпринимателем Сергеем Шумовым, оно занимается предоставлением финансовых услуг, вложениями в ценные бумаги, а также покупкой, продажей и управлением недвижимостью. Гендиректор компании — Ольга Поклонова, через нее компания связана с рядом юрлиц, в том числе, в Новосибирске. На конец 2023 года чистый убыток организации составил 8,7 миллиона рублей.

Буквально два года назад членам президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии показали концепцию реконструкции долгостроя. По планам в уже построенной части останется банк, а в недостроенной на первых этажах появятся магазины и кафе, какую-то часть должны занять офисы, внутри может появиться и место для культурного пространства. За зданием, по концепции, планируют разбить пешеходное пространство.



Недавно в истории недостроенного торгово-офисного комплекса на площади Маркса появилась надежда на новый виток. Огромное здание вдоль улицы Ватутина более 15 лет стоит пустым, владельцы не смогли его достроить, а мэрия запустила процесс изъятия земельного участка, само же здание хотят выставить на торги.