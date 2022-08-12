«Приходилось даже заниматься легким шантажом»: в Новосибирске открыли театр за 630 миллионов рублей
Долгострои, порванные заявления и жизнь в подвале: как театр Сергея Афанасьева получил свое здание через 33 года
12 августа на улице Максима Горького состоялось техническое открытие здания театра под руководством Сергея Афанасьева. Театру уже больше 30 лет, но всё это время он ютился в подвале на Вокзальной магистрали и надеялся на свой дом. Когда-то театр должен был получить здание на улице Серебренниковской, но стройка остановилась, и пришлось снова ждать. Даже после того как театру передали здание бывшего кинотеатра «Пионер», ремонт в нём не начинался. В 2019 году уставший от мытарств театра Сергей Афанасьев написал заявление на увольнение с поста художественного руководителя театра, но его попросили не принимать таких решений и пообещали, что дело всё же сдвинется с места. Первый спектакль в отремонтированном здании на улице Максима Горького планируют показать в ноябре. А пока здесь отметили профессиональный праздник строителей, которые аплодировали выступившим на сцене актерам, губернатору и мэру города, рассказавшему по ролям историю скитаний новосибирского театра. Подробности — в репортаже Анны Богдановой.
Уже в этом году улица Максима Горького и Первомайский сквер станут местом встреч театралов. В здание бывшего кинотеатра «Пионер», на улицу Максима Горького, 52, переезжает драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. 12 августа состоялось техническое открытие, которое совместили с торжественным мероприятием, посвященным Дню строителя. И это точно не случайное совпадение, а, скорее, благодарность строителям, которые воплотили в жизнь амбициозный проект за 630 миллионов рублей.
В этот день прохожие, привыкшие к строительным работам возле Первомайского сквера, спрашивали, что тут случилось и почему так много народу. Некоторые с любопытством наблюдали, как паркуются черные машины представителей власти на улице Максима Горького. После коротких бесед и приветственных пятиминуток делегация зашла в украшенное золотыми шарами фойе, где гостей встречали играющие саксофонисты.
Несмотря на массовый приход людей в костюмах и остатки запаха краски в воздухе, театр наполнился атмосферой творчества. Чтобы ее почувствовать, достаточно было взглянуть на стены изумрудного цвета, шахматный пол как из сказки «Алиса в стране чудес» и переливающийся как по мановению волшебной палочки свет богатых люстр.
Торжественный выход женщин-гусаров, а затем танцующих строителей с флагами сменился торжественной речью генерального директора ЗАО «РСУ-5», которое ремонтировало театр.
— Здание непростое, было построено в 1910 году купцом, называлось «Первоклассный образцовый электротеатр Гранд Иллюзион Модерн». Здесь 10 лет крутили фильмы под струнный оркестр, — рассказал историю здания генеральный директор РСУ Михаил Голубев.
В 1926 году здесь был первый детский кинотеатр под названием «Юнгштурм». В 1941 году кинотеатр переименовали в «Пионер».
Оказывается, здание перестраивали три раза, потому что часть работ была выполнена с браком.
— Как это обычно у нас, у строителей, это бывает, — пошутил начальник Михаил Голубев.
Он рассказал, что стены были в плачевном состоянии, их пришлось укреплять, но зато теперь здание точно простоит не меньше 100 лет.
Михаил Голубев подчеркнул, что благодаря профессиональным строителям сроки реконструкции здания сократились чуть ли не на пять лет, и посвятил этот проект
Подарок, в который не верили
Новосибирскому городскому драматическому театру под руководством Сергея Афанасьева уже 33 года. Все эти годы главная площадка театра была в подвальчике на Вокзальной магистрали. В 2006 году театр должен был переехать в строящееся для него здание на улице Серебренниковской, которое в итоге стало долгостроем. Затем театру пророчили переезд в многофункциональный комплекс на улице Большевистской. И это не сложилось, но свет в конце тоннеля забрезжил 5 лет назад, когда после долгих судебных тяжб с арендатором — компанией «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» — мэрия все-таки получила здание на Горького, 52 в свое распоряжение и в 2017 решила передать его театру Афанасьева.
Это широко анонсировали и даже называли суммы, которые вот-вот поступят из федерального бюджета. Сергей Афанасьев называл передачу здания театру событием историческим, разделившим жизнь города на до и после.
Театр хотели открыть чуть ли не 31 декабря, в год
В ноябре 2019 года в культурной жизни Новосибирска произошел скандал — отчаявшийся получить здание театра Сергей Афанасьев написал заявление на увольнение с поста художественного руководителя. Правда, через несколько дней, после обещаний мэрии решить вопрос, публично порвал его на пресс-конференции в ТАСС.
В итоге здание начали реконструировать по национальному проекту «Культура» на средства областного и федерального бюджетов. Контракт на реконструкцию здания по улице Максима Горького, 52 под размещение театра выиграла компания — ЗАО
История в лицах
На мероприятии в честь Дня строителя мэр Анатолий Локоть рассказал, как ходил в кинотеатр «Пионер» с детства и заметил, что у всего есть своя история, и в его глазах история строительства театра выглядит по-своему: полна драматизма и неожиданных поворотов, коллизий и попыток обрести свой дом.
— Кстати, это не первая попытка, — произнес мэр со сцены, и в ответ от Сергея Афанасьева из середины зала прозвучало «не первая». — Первая уже была, стоит у нас на улице Серебренниковской. Потом еще был такой заход, к нему нужно было подготовиться.
Анатолий Локоть вспомнил, что на защиту театра поднялась вся культурная общественность страны, ему начали присылать грозные письма, например, от Александра Калягина.
— Вот так вот, из XIX века, чеховский Платонов вам пишет. Господин мэр, ты что там себе думаешь? У тебя театр без крыши над головой. Ты палец о палец ударь! — передал он тон письма актера.
По словам мэра, сначала нужно было убедить Министерство финансов страны, потом — Министерство культуры в том, что нужно войти в программу. Дело пошло, но не так быстро, как хотелось бы, но всё же в конце концов стало шедевром, описал происходящее Анатолий Локоть и поблагодарил вице-мэра Анну Терешкову за идею перевести театр Афанасьева в это здание.
В свою очередь губернатор тоже подчеркнул, что удалось сделать большое дело, хотя путь к нему был тернист.
— Сегодня осознаю, насколько верным было решение выбрать именно это здание, эту площадку для размещения театра Афанасьева, — отметил губернатор Андрей Травников и поделился, что процесс переговоров о деньгах с федеральными властями проходил непросто. — Приходилось даже заниматься легким шантажом федеральных чиновников. Напоминать, что они давали слово, торговаться.
Торг, принятие и не исключено, что злость. Наверное, за 30-летнюю историю театра Сергей Афанасьев и его труппа прошли все эти стадии. Дело за малым — выйти на сцену, поприветствовать зрителя и уже по-настоящему перевернуть страницу в истории культуры города.
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