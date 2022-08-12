«Приходилось даже заниматься легким шантажом»: в Новосибирске открыли театр за 630 миллионов рублей

В 1926 году здесь был первый детский кинотеатр под названием «Юнгштурм». В 1941 году кинотеатр переименовали в «Пионер».



Оказывается, здание перестраивали три раза, потому что часть работ была выполнена с браком.

— Как это обычно у нас, у строителей, это бывает, — пошутил начальник Михаил Голубев.

Он рассказал, что стены были в плачевном состоянии, их пришлось укреплять, но зато теперь здание точно простоит не меньше 100 лет.

