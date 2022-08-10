Известный художник из Мексики рисует в центре Новосибирска мистический мурал во всю стену
Работа должна стать частью оформления нового барного дворика
Мексиканский уличный художник Трепо Паркер приехал в Новосибирск, чтобы создать здесь мурал (большую картину на стене — Прим.ред.) на тему мексиканской мифологии. Его работа должна стать частью декора будущего барного дворика на Красн.
Художника пригласил ресторатор Даниил Прицкау, которому принадлежит кафе мексиканской кухни New Mexico. Однако Трепо Паркера рисует свой мурал во дворе здания, где должно появиться ещё одно заведение, в создании которого Прицкау тоже принимает участие вместе с партнерами, По замыслу, это будет бар в мексиканском стиле. А рисунок на стене позволит создать в этом дворике особенную атмосферу.
Живописные полотна во всю стену (муралы) являются частью культуры Мексики. Эта направление в искусстве сочетает традиции ацтеков и модернизма начала 20-го века. Самым известным представителем «мурализма» считается Диего Ривера.
Трепо Паркер — известный уличный художник из Гуадалахары (столица мексиканского штата Халиско). Он приступил к работе недавно, но на стене уже видны элементы будущего мурала: голова индейца раскуривающего трубку, змея, леопард, волк и орёл. Работу планируется завершить до конца месяца.
Идея пригласить мексиканского художника для росписи стены пришел Прицкау давно. Несмотря на дополнительные расходы, присутствие мастера из Мексики позволяет создать изображение в котором будет передан дух этой страны.
Кроме работы в качестве художника, Трепо Паркер успел принять участие в судействе на первом в Новосибирске фестивале тако (где в жюри был единственным мексиканцем).