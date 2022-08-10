Известный художник из Мексики рисует в центре Новосибирска мистический мурал во всю стену

Художника пригласил ресторатор Даниил Прицкау, которому принадлежит кафе мексиканской кухни New Mexico. Однако Трепо Паркера рисует свой мурал во дворе здания, где должно появиться ещё одно заведение, в создании которого Прицкау тоже принимает участие вместе с партнерами, По замыслу, это будет бар в мексиканском стиле. А рисунок на стене позволит создать в этом дворике особенную атмосферу.

