Сотни новосибирцев выстроились в длинные очереди за едой — что они пытались съесть
Первый фестиваль мексиканской кухни привлек ажиотажный спрос
В новосибирском Академгородке прошел первый фестиваль тако — мексиканской традиционной уличной еды. На праздник собрались больше 1000 человек. Тако хватило не всем. Но жюри (которому тоже пришлось довольствоваться малым) смогло выбрать самый вкусный тако в Новосибирске.
Тако — маленькая тонкая лепешка из кукурузной или пшеничной муки, на которую выкладывают начинку из приготовленных разными способами мяса (реже рыбы), зелени и соуса. На родине, в Мексике, его продают преимущественно в точках уличной еды. Именно таким образом — из уличных палаток — тако и продавали на фестивале.
«Тако Фест» организовала ресторанная группа GUSI, он проходил на базе одного из ее заведений — Bistro by Gusi рядом с Вычислительным Центром. В фестивале приняли участие три команды. Кроме самих «Гусей» это были Taqueria del Centro и New Mexico Grand Cafe. Это не полный список заведений Новосибирска, где готовят тако, но прочие («Типография», Hit&Meat, Tacos на Центральном рынке) или не знали о мероприятии, или не смогли выделить для него сотрудников.
Кроме тако, на фестивале готовили паэлью — традиционное блюдо южной Испании (регион происхождения — Валенсия). К мексиканской кухне паэлья отношения не имеет, просто у владельцев New Mexico есть соответствующее оборудование, а у сотрудников заведения — навыки приготовления.
Решение добавить испанское блюдо к мексиканским закускам оказалось верным. Несмотря на то, что никакой рекламы фестиваля (кроме анонсов в социальных сетях) организаторы не делали, мероприятие привлекло внимание порядка тысячи новосибирцев. Обслужить которых трем точкам с тако и одной — с паэльей было непросто. Существенную часть времени посетители провели в длинных очередях. К которым, впрочем, люди относились толерантно. Видно, что фестивальная публика приучена к подобным вещам.
По информации организаторов, всего на фестивале было съедено порядка 1500 порций тако и порядка 160 порций паэльи. Но даже этого количества не хватило всем желающим. У заведений просто кончились продукты.
— Я стоял в Taqueria del Centro, но там сначала показали табличку, что кончилось мясо. Затем появилась табличка, что кончилось всё, — грустно заметил стоявший в очереди уже в другую точку парень. Где уже всё заканчивалось.
На фестивале выбирали лучшие тако. Для этого в жюри позвали имевшихся в наличии в городе латиноамериканцев: кубинца Роландо Феито Сардуй (бывал в Мексике, но давно живет в Новосибирске), Эрика Эстуардо Моралеса из Гватемалы (соседняя с Мексикой страна с похожей кухней), настоящего мексиканца Трепо из Гвадалахары, Инну Чумаченко из Новосибирска, которая по стечению обстоятельств три года прожила в Мексике, а также автора этих строк.
Жюри пробовало тако, не зная, какое заведение их приготовило, что, конечно, несколько лишало возможности оценить артистизм самих «такеро» (что для любой уличной еды может быть не менее важным, чем содержимое тарелок). Поскольку нужно было попробовать в общей сложности девять видов тако (а поток заказов от обычных посетителей не иссякал), каждому члену жюри досталось по половинке тако. Стандартная порция состоит из трех тортилий с начинкой.
Приз за самое оригинальное блюдо достался Taqueria del Centro за тако с кроликом и брусникой. Ничего подобного в Мексике, разумеется, не делают. Но заведение поощрили за интересную попытку сделать тако с сибирским колоритом.
Лучшим же признали тако New Mexico. Причем жюри пришлось выбирать между двумя версиями этого блюда от этого заведения. В итоге выбор пал на более традиционный вариант с рваной свининой и острым соусом. Нужно заметить, что только у New Mexico была специальная утварь для уличных точек — суадеро — большая стальная форма, похожая на шляпу с загнутыми вверх полями. Это приспособление позволяет одновременно готовить и сохранять горячим мясо в соусе. И обжаривать лепешки — тортильи — на высокой центральной части. Tacos de suadero — один из наиболее распространенных видов этого уличного блюда в самой Мексике.
Развлекала публику группа «Капитан Дик». Фестиваль завершился уже с наступлением темноты. Тако к тому времени давно закончились, но пиво продолжало поступать.
На прошлых выходных в Новосибирске проходил фестиваль сибирского ремесленного сыра. Зрителей на нем не было, зато в состязании приняли участие 137 образцов от 20 сыроварен.