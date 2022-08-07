Сотни новосибирцев выстроились в длинные очереди за едой — что они пытались съесть

В новосибирском Академгородке прошел первый фестиваль тако — мексиканской традиционной уличной еды. На праздник собрались больше 1000 человек. Тако хватило не всем. Но жюри (которому тоже пришлось довольствоваться малым) смогло выбрать самый вкусный тако в Новосибирске.



Тако — маленькая тонкая лепешка из кукурузной или пшеничной муки, на которую выкладывают начинку из приготовленных разными способами мяса (реже рыбы), зелени и соуса. На родине, в Мексике, его продают преимущественно в точках уличной еды. Именно таким образом — из уличных палаток — тако и продавали на фестивале.