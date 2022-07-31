В Новосибирске выбрали лучший сыр Сибири — участие приняли восемь городов

В Новосибирске впервые прошел региональный фестиваль ремесленного сыра. Свои образцы на него представили 20 сыроваров из 8 городов Сибири. Победила новосибирская сыроварня. Обозреватель НГС Стас Соколов не только присутствовал на мероприятии, но даже принял посильное участие в работе жюри.

Фестиваль организовала сеть сырных лавок «Сырный сомелье», в Сибири подобный конкурс проводился впервые. Как рассказал глава жюри Никита Обдалов, всего приглашения были разосланы примерно 40 сыроварням.