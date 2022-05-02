Ставропольский виски и вологодский джин: пробуем отечественные аналоги модного иностранного алкоголя

Производитель: ООО «Ликеро-водочный завод "Фортуна"» (Тимашевск, Краснодарский край). Состав: винный дистиллят из сортов Кангун и Ркацители.



Граппа — напиток, который делается при помощи дистилляции не вина (как это происходит с коньяком), а отходов виноделия. После отжима сока из виноградных ягод в шкурке и мякоти (это называется мезга) остается еще приличное количество сахара. Если в мезгу добавить воды и дать ей забродить, то получится эдакое вторичное вино, которое можно перегнать на крепкий алкоголь.

Исторически граппа была дешевым пойлом для бедных, но во второй половине ХХ века итальянские виноделы решили, что им тоже нужен какой-то свой национальный крепкий алкоголь, и занялись улучшением оригинального рецепта. Сейчас одинарная итальянская граппа стоит в Европе примерно так же, как недорогой шотландский виски или российская водка, а какие-то выдержанные экземпляры продаются в одной категории с коньяком.

