Ставропольский виски и вологодский джин: пробуем отечественные аналоги модного иностранного алкоголя
Российские виски, граппа, джин, кальвадос и что-то выдающее себя за текилу из Белоруссии
Понятие «импортозамещение» приобрело невиданную доселе актуальность. Отечественные производители кинулись (или хотя бы пообещали) заместить буквально всё, что доселе приходилось везти из-за рубежа. Мы решили проверить, как обстоят дела с такой сферой, как крепкий алкоголь, где самые простые (на родине) напитки у нас уже попадают в категорию премиум, сползая постепенно и вовсе в лакшери. На всякий случай мы предупреждаем, что употребление (даже умеренное) перечисленных напитков может повредить вашему здоровью.
Что мы брали и почему
С российским вином всё более или менее нормально. Здесь есть много хороших виноделен — как огромных, так и совсем небольших, которые делают продукт вполне приличного, а местами и выдающегося качества. А вот с крепким алкоголем дело обстоит несколько иначе. То есть водку, бренди (то есть произведенный вне Франции коньяк) и всевозможные настойки у нас делают давно и даже добились на этом пути некоторых успехов. Но вот остальной массив напитков до сих пор приходится импортировать.
При этом никакой проблемы с тем, чтобы выпускать в России виски, джин, кальвадос или граппу, нет. Даже с юридической точки зрения все эти названия не являются контролируемыми по месту происхождения (как cognac, например) — их делают по всему миру. Сырье для перечисленных видов алкоголя также можно найти в России. Так что нет ничего странного в том, чтобы делать их у нас, причем на приличном уровне. Вот мы и решили попробовать, насколько этот уровень приличен, купив четыре бутылки с разным алкоголем. Впечатления о еще одном отечественном аналоге автор почерпнул из недавнего личного дегустационного опыта.
Don Chiku Blanco (407 рублей)
Производитель: Брестский филиал ЗАО «Минский завод виноградных вин», по заказу торговой сети «Лента». Состав: вода питьевая, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Люкс», текила «Тольтека», экстракт зерна.
На бутылке не написано, что это текила (и на том спасибо), но дизайн настойчиво намекает, что перед вами нечто похожее, какой-то аналог. Может быть, похуже, но и цена у него гораздо ниже, всё честно. В нашей выборке текила — единственный напиток контролируемого происхождения. Причем контроль этот не только юридический, но и природный. Текилу можно произвести только из голубой агавы — растения, которое довольно сложно выращивать в других регионах (такие попытки предпринимались).
Едва открыв пробку, понимаешь, что внутри что-то невыразимо гадкое. Это совершенно химический запах, который должен вызвать у нормального человека единственную реакцию — закрыть крышку обратно. Вот лишь несколько типичных отзывов:
— Страшно даже пробовать.
— Пахнет огуречным лосьоном.
— Мои рецепторы сейчас умрут.
Это удивительный образец того, как можно взять и сделать что-то значительно худшее, чем даже просто разбавленный водой этиловый спирт. Хотя, казалось бы, химическая промышленность сегодня предлагает невероятное разнообразие отдушек и вкусовых добавок. Наверняка можно было сделать что-то, что хотя бы отдаленно напоминало мексиканский алкоголь.
Оценка: меньше 1 балла из 5.
Grappa Castello Fortuna (699 рублей)
Производитель: ООО «Ликеро-водочный завод "Фортуна"» (Тимашевск, Краснодарский край). Состав: винный дистиллят из сортов Кангун и Ркацители.
Граппа — напиток, который делается при помощи дистилляции не вина (как это происходит с коньяком), а отходов виноделия. После отжима сока из виноградных ягод в шкурке и мякоти (это называется мезга) остается еще приличное количество сахара. Если в мезгу добавить воды и дать ей забродить, то получится эдакое вторичное вино, которое можно перегнать на крепкий алкоголь.
Исторически граппа была дешевым пойлом для бедных, но во второй половине ХХ века итальянские виноделы решили, что им тоже нужен какой-то свой национальный крепкий алкоголь, и занялись улучшением оригинального рецепта. Сейчас одинарная итальянская граппа стоит в Европе примерно так же, как недорогой шотландский виски или российская водка, а какие-то выдержанные экземпляры продаются в одной категории с коньяком.
На граппу было больше всего надежд. Во-первых, потому что на Кавказе давным-давно существует ее прямой аналог — чача. Грузины также пытаются последние пару десятилетий придать ей респектабельный вид. Но в целом проблем возникнуть не должно. На нос это действительно отдаленно похоже на что-то натуральное, но нет ни чистоты (которая ощущается в продукте высокого уровня), ни забористого специфического аромата более грубого первоисточника. Вот несколько реакций:
— Что-то химическое.
— Это настойка на алоэ?
— Пахнет отталкивающе.
В целом, однако, уже не так плохо, как псевдотекила, но всё равно непонятен потенциальный потребитель. За эти же деньги можно купить недорогой отечественный коньяк, у которого будет худо-бедно аромат и вкус. Или уже просто купить хорошую водку и не мучить себя знакомством с инновациями
Оценка: 1,8 из 5 баллов.
Blended Whiskey Stoker (464 рубля)
Производитель: ОАО «Жемчужина Ставрополья» (село Красный Октябрь, Ставропольский край). Состав: дистиллят висковый выдержанный зерновой, дистиллят висковый выдержанный солодовый, вода, сахарный колер.
Виски пытались производить еще в СССР во времена Хрущева, но от затеи довольно быстро отказались. Для освоения технологии (чтобы делать продукт хотя бы на уровне массового импортного), нужно было время, а советский потребитель вполне был удовлетворен простым коктейлем из спирта-ректификата и воды (известным как водка). В новое время попытки тоже предпринимались, но их результат на фоне индустрии с вековыми традициями выглядели неубедительно. Да и по цене выигрыш был не особенно значителен. А тому, кто в виски ценит не только алкоголь, но и вкус, было проще чуть переплатить и купить что-то шотландское.
Ставропольский вискарь встречает резким спиртовым духом, в котором только очень внимательный дегустатор сможет уловить какие-то «тона дуба» (и то без подсказки не обойтись). «Стокер» скорее похож на какой-то подкрашенный карамелью, отдохнувший в дедушкином подвале средней руки домашний самогон, чем на виски. Вот несколько отзывов:
— Как будто ацетон добавили и какой-то парфюм.
— Это водка с чаем?
— Дайте, пожалуйста, колу.
«Стокер» уже напоминает виски. Возможно, именно такого качества напитками приходилось довольствоваться посетителям салунов на Диком Западе. Но сегодня это вряд ли может быть заменой даже какому-нибудь простенькому скотчу, пить его в чистом виде можно только с целью алкогольного опьянения. Но тогда зачем переплачивать?
Оценка: 2,14 баллов из 5.
Джин White Lace (349 рублей)
Производитель: ООО «Русский Север» (Вологда). Состав: зерновой спирт «Люкс», ароматный спирт можжевельника, почек сосны, кориандра и имбиря, ароматный спирт лимонной корки, вода.
Джин — самый популярный сейчас объект импортозамещения. В гипермаркете или просто большом супермаркете можно найти с десяток наименований, произведенных в России и Белоруссии. Что неудивительно — технология производства проще, чем у виски (не говоря уже о текиле), добиться чего-то удобоваримого здесь проще. Ведь и исторически джин появилс, как попытка заглушить добавками с интенсивным ароматом отвратительный запах дешевого алкоголя. Прежде всего в ход шли ягоды можжевельника. Но, в принципе, джин допускает разные добавки, что окончательно развязывает руки производителям.
White Lace — единственный в подборке напиток, который не вызывает сразу желания вылить его куда-нибудь. Можжевельник забивает всё, а чуть сладковатый привкус делает возможным употребление его даже самостоятельно, вне коктейлей. Вот несколько отзывов:
— Это незамерзайка?
— Ну, как минимум похоже на джин.
— О, ёлочки.
Единственный образец, внушающий надежду. Хорошему британскому уступает, конечно, но здесь тот случай, когда недостаток качества компенсируется ценой.
Оценка 2,5 из 5.
Calvados Ai Petri (450 рублей)
Производитель: АО «Симферопольский винодельческий завод». Состав: кальвадосные дистилляты, выдержанные в контакте с древесиной дуба, вода
Как и cognac, слово calvados относится к названиям контролируемого происхождения. То есть формально так можно называть только то, что произведено в нескольких субрегионах Нормандии (Франция). Но Россия — страна возможностей (особенно сегодня), так что на это никто не обращает внимания. Кальвадос делается из яблок (реже груш), и по идее производство этого напитка должно было быть налажено в России даже раньше коньяка. Потому что яблоки растут даже в Ленинградской области (у нас на Алтае), а виноград всего в паре-тройке регионов. Не очень понятно в этом смысле, зачем кальвадос делать именно в Крыму, где прекрасно растет виноград, но выбирать особенно не из чего.
Этого образца не было на дегустации, но автор решил включить его, опираясь на собственные впечатления. Уже сам цвет вызывает вопросы, поскольку таким темным дистиллят может стать только после многих лет в бочке, а здесь явно не тот случай. Основной вкус также получен, похоже, карамелью, а не исходным фруктовым сырьем. Простенький кальвадос натурально пахнет фруктами. Забавляет и формулировка про выдержку «в контакте с древесиной дуба». Таким деликатным образом можно обозначить технологию, когда дистилляты настаивают на дубовой щепе.
Честно говоря, без подсказки понять происхождение напитка будет непросто. Не зная о содержимом бокала, вы, скорее всего, решите, что перед вами просто дешевый грубоватый «коньяк».
Оценка: 2,4 балла из 5.
Общее впечатление от напитков печальное. Пока это всё напоминает больше не «отечественные аналоги», а какие-то кроссовки Abibas, цель которых обмануть покупателя схожестью названия. Желание расширить спектр отечественной продукции, конечно, отрадно, но принимать вовнутрь результаты этого расширения мы бы пока не рекомендовали. Пусть производители потренируются на ком-то, кого не жалко.
Это не самая странная дегустация в НГС. Прошлый раз мы вообще пробовали гречку, купленную по цене от 98 до 228 рублей за килограмм.