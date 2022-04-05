Каша патриота: пробуем вслепую гречку от 98 до 228 рублей за кг. Какая вкуснее?

Вопреки расхожему заблуждению, какого-то очень уж широкого распространения гречиха в России не имела, поскольку урожайность ее, мягко говоря, сильно уступает (более чем на порядок) пшенице или ржи. Основное достоинство этой культуры — неприхотливость, для ее выращивания сгодятся земли, которые злакам не подходят. Но даже в большей степени гречиху ценили как медонос — на монастырских землях ее сажали в немалой степени потому, что гречишное поле — прекрасный источник нектара для пчел.



Звездный час гречки настал во время Второй мировой войны. В силу своего устройства (каждое зернышко заключено в довольно твердую скорлупку) гречка может долго храниться, что делает возможным накапливать ее на черный день. Такой день настал, когда Советскому Союзу стало нужно чем-то кормить огромную армию. И именно гречка стала основой полевого, походного рациона.

