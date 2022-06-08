«Злодея всегда играть интереснее»: Павел Поляков об отмене русской культуры, сыне и правде — эксклюзивное интервью

— Сейчас в мире идет тренд отмены всего русского, в том числе и русской культуры. Вас это не пугает?



— Вся истерия с отменой началась давно, но всё же я считаю, что это явление временное. Вспомнить про того же Кевина Спейси. Я считаю, что культуру в принципе отменить невозможно, — это довольно тупиковый путь искусства. Тупиковый и глупый.

Да и выглядит как бред. Не перестанут европейцы читать Достоевского, не перестанут европейские театры ставить Чехова. Потому что это невозможно. Временно могут ввести запрет, но потом всё равно вернутся к тому же Чехову.