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Четыре новосибирских театра на две недели уедут из города — расписание «Новосибирского транзита»

В сибирских городах в рамках фестиваля покажут по четыре спектакля

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Спектакли будут показывать с 10 по 20 июня

Спектакли будут показывать с 10 по 20 июня

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В июне четыре новосибирских театра отправятся на гастроли по сибирским городам. В этом году фестиваль «Новосибирский транзит — 2022» будет выездным.

На две недели из города уедут — «Красный факел», «Глобус», Первый театр и Театр Афанасьева. Турне пройдет по четырем городам: Томск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул.

В каждом городе в рамках фестиваля покажут по четыре спектакля: «Дикая утка» («Красный факел»), «Ханума (Театр Афанасьева), «Генерал и его семья» («Глобус»), «Марьино поле» (Первый театр).

Программа фестиваля


Томск (Театр драмы):

  • 10 июня — театр «Красный факел» — спектакль «Дикая утка»;
  • 11 июня — Театр п/у Афанасьева — спектакль «Ханума»;
  • 12 июня — Первый театр — спектакль «Марьино поле»;
  • 13 июня — театра «Глобус» — спектакль «Генерал и его семья».

Кемерово (Театр драмы):

  • 12 июня — театр «Красный факел» — спектакль «Дикая утка»;
  • 13 июня — Театр п/у Афанасьева — спектакль «Ханума»;
  • 14 июня — Первый театр — спектакль «Марьино поле»;
  • 15 июня — театра «Глобус» — спектакль «Генерал и его семья».

Новокузнецк (Театр драмы)

  • 14 июня — театр «Красный факел» — спектакль «Дикая утка»;
  • 15 июня — Театр п/у Афанасьева — спектакль «Ханума»;
  • 16 июня — Первый театр — спектакль «Марьино поле»;
  • 17 июня — театра «Глобус» — спектакль «Генерал и его семья».

Барнаул (Театр драмы МТА (ТЮЗ):

  • 17 июня — Театр п/у Афанасьева — спектакль «Ханума»;
  • 18 июня — Первый театр»— спектакль «Марьино поле»;
  • 19 июня — театра «Глобус» — спектакль «Генерал и его семья»;
  • 20 июня — театр «Красный факел» — спектакль «Дикая утка».

В конце марта на сцене театра «Красный факел» состоялась громкая премьера — водевиль «Свадьба Кречинского» драматурга Александра Сухово-Кобылина. Корреспондент НГС посмотрела генеральную репетицию яркого водевиля.

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