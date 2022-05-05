Четыре новосибирских театра на две недели уедут из города — расписание «Новосибирского транзита»
В сибирских городах в рамках фестиваля покажут по четыре спектакля
В июне четыре новосибирских театра отправятся на гастроли по сибирским городам. В этом году фестиваль «Новосибирский транзит — 2022» будет выездным.
На две недели из города уедут — «Красный факел», «Глобус», Первый театр и Театр Афанасьева. Турне пройдет по четырем городам: Томск, Кемерово, Новокузнецк и Барнаул.
В каждом городе в рамках фестиваля покажут по четыре спектакля: «Дикая утка» («Красный факел»), «Ханума (Театр Афанасьева), «Генерал и его семья» («Глобус»), «Марьино поле» (Первый театр).
Программа фестиваля
Томск (Театр драмы):
- 10 июня — театр «Красный факел» — спектакль «Дикая утка»;
- 11 июня — Театр п/у Афанасьева — спектакль «Ханума»;
- 12 июня — Первый театр — спектакль «Марьино поле»;
- 13 июня — театра «Глобус» — спектакль «Генерал и его семья».
Кемерово (Театр драмы):
- 12 июня — театр «Красный факел» — спектакль «Дикая утка»;
- 13 июня — Театр п/у Афанасьева — спектакль «Ханума»;
- 14 июня — Первый театр — спектакль «Марьино поле»;
- 15 июня — театра «Глобус» — спектакль «Генерал и его семья».
Новокузнецк (Театр драмы)
- 14 июня — театр «Красный факел» — спектакль «Дикая утка»;
- 15 июня — Театр п/у Афанасьева — спектакль «Ханума»;
- 16 июня — Первый театр — спектакль «Марьино поле»;
- 17 июня — театра «Глобус» — спектакль «Генерал и его семья».
Барнаул (Театр драмы МТА (ТЮЗ):
- 17 июня — Театр п/у Афанасьева — спектакль «Ханума»;
- 18 июня — Первый театр»— спектакль «Марьино поле»;
- 19 июня — театра «Глобус» — спектакль «Генерал и его семья»;
- 20 июня — театр «Красный факел» — спектакль «Дикая утка».
В конце марта на сцене театра «Красный факел» состоялась громкая премьера — водевиль «Свадьба Кречинского» драматурга Александра Сухово-Кобылина. Корреспондент НГС посмотрела генеральную репетицию яркого водевиля.