«Русская культура непобедима»: Вячеслав Стародубцев — об отмене всего русского и премьере оперы-сказки
Первый показ «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»
В Новосибирском театре оперы и балета с аншлагом прошла премьера оперы «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Это первое произведение в рамках нового проекта театра — «Пушкинианы».
— В этой сказке есть всё. И добро, и зло, и торжество самых лучших качеств, которые вообще есть в человеке. Александр Сергеевич Пушкин — тот автор, который вечен, это солнце нашей русской культуры, — отметил Вячеслав Стародубцев, главный режиссер НОВАТа.
Вместе с Тимуром Гуляевым, художником-постановщиком, ему удалось в полной мере отразить русский колорит на сцене и в костюмах, и реквизите. Особое внимание и впечатление производят богатыри. Они появляются в шикарных доспехах и с оружием.
Мы подготовили видеоролик из мастерской, чтобы вы могли лучше рассмотреть детали.
Высказался Вячеслав Стародубцев и о попытках отмены русской культуры. В западных странах демонстративно снимают постановки по произведениям русских классиков из-за происходящих вокруг Украины событий.
— Отменить русскую культуру невозможно — так же, как осушить океан, — подчеркнул Вячеслав Стародубцев. — Сейчас мы прививаем детям любовь к театру, к искусству. Это очень важно — с малых лет рассказывать, что наша русская культура непобедима, многогранна. Она настолько мощна и высока — невозможно ее отменить. Даже сама мысль — отменить русскую культуру — смешна.
Постановка — многогранный образовательный проект, который включает в себя не только театр, но и музейное и сказочное пространство. На сцене возвышается величественный дуб — центр множества русских сказок, который, как открыл секрет главный режиссер, будет использоваться и в других постановках.
Интересно было следить за реакцией юных зрителей — дети смотрели сказку не отрываясь. Кажется, театру удалось невозможное — оторвать их от гаджетов и полностью завладеть их вниманием.
Музыка Виктора Плешака и либретто Юрия Александрова легко переносят и взрослых, и детей в сказку, а современные спецэффекты делают происходящее по-настоящему волшебным. На сцене установлены специальные панели, на которые по ходу оперы демонстрируют лучшие произведения русской живописи.
В антракте зрителю тоже есть чем заняться. Слева и справа от сцены создана галерея с репродукциями картин Виктора Васнецова, Михаила Врубеля и Ивана Билибина.
Планы у режиссера масштабные. Он объяснил, что следующими на очереди будут «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане». Премьерой Вячеслав Стародубцев остался тоже доволен и обещает и дальше удивлять новосибирских зрителей.
Ранее актер и телеведущий Марат Башаров выступил на сцене оперного театра в Новосибирске в премьере балета «Конек-Горбунок». Он сыграл роль царя. Партия Башарова хоть и не танцевальная, но всё же одна из главных. Корреспондент НГС поговорила с артистом и узнала, почему он решился выступить в Новосибирске.