«Русская культура непобедима»: Вячеслав Стародубцев — об отмене всего русского и премьере оперы-сказки

В Новосибирском театре оперы и балета с аншлагом прошла премьера оперы «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Это первое произведение в рамках нового проекта театра — «Пушкинианы».



— В этой сказке есть всё. И добро, и зло, и торжество самых лучших качеств, которые вообще есть в человеке. Александр Сергеевич Пушкин — тот автор, который вечен, это солнце нашей русской культуры, — отметил Вячеслав Стародубцев, главный режиссер НОВАТа.