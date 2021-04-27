Строитель четвертого моста назвал сроки снятия ограничений на площади Труда

В Новосибирске часть ограничений движения на площади Труда снимут в сентябре 2021 года
Ограничения движения, которые ввели в Новосибирске из-за строительства четвертого моста в районе площади Труда и улицы Станционной, планируют снять в сентябре. А к следующему году там построят объездные дороги.
— Сужение проезжей части сейчас действует на улице Станционной в районе домов
Сейчас на левом берегу подрядчик строит эстакаду, надземный пешеходный переход, демонтирует теплосети и перестраивает инженерные коммуникации. В этом году также начнется строительство двухуровневой развязки на площади Энергетиков и эстакады через площадь Труда. В дальнейшем планируются другие ограничения, но пока планы не озвучиваются.
— Планируется создание временных объездных дорог в районе улиц Станционной и Станиславского для переключения транспортных потоков на время строительных работ. С марта 2022 года планируется организовать движение по уже построенным постоянным съездам без ограничений в районе площади Энергетиков, — добавили в группе «ВИС».
Полное снятие ограничений будет возможно после того, как закончится строительство четвертого моста.
Ранее стало известно, что стоимость работ по возведению нового моста выросла на