27 апреля вторник
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 74.77
eur 90.45
Тема дняКто работает с 1 по 10 мая? Блиц-опрос бизнесменов

Все новости

Все новости

Строитель четвертого моста назвал сроки снятия ограничений на площади Труда

В районе площади Энергетиков к марту 2022 года появятся новые съезды

4 713
52Обсудить

Поделиться

Во время строительства четвертого моста могут ввести новые ограничения

Во время строительства четвертого моста могут ввести новые ограничения

Поделиться

В Новосибирске часть ограничений движения на площади Труда снимут в сентябре 2021 года

Ограничения движения, которые ввели в Новосибирске из-за строительства четвертого моста в районе площади Труда и улицы Станционной, планируют снять в сентябре. А к следующему году там построят объездные дороги.

— Сужение проезжей части сейчас действует на улице Станционной в районе домов № 6–2, Станиславского в районе путепровода под железной дорогой, площадях Труда и Энергетиков, улице Широкой, в том числе с полным запретом на движение здесь в районе домов № 1–23. Ориентировочный срок снятия ограничений на данных участках — сентябрь 2021 года, — сообщили НГС в пресс-службе группы компаний «ВИС» (занимается строительством четвертого моста).

Сейчас на левом берегу подрядчик строит эстакаду, надземный пешеходный переход, демонтирует теплосети и перестраивает инженерные коммуникации. В этом году также начнется строительство двухуровневой развязки на площади Энергетиков и эстакады через площадь Труда. В дальнейшем планируются другие ограничения, но пока планы не озвучиваются.

— Планируется создание временных объездных дорог в районе улиц Станционной и Станиславского для переключения транспортных потоков на время строительных работ. С марта 2022 года планируется организовать движение по уже построенным постоянным съездам без ограничений в районе площади Энергетиков, — добавили в группе «ВИС».

Полное снятие ограничений будет возможно после того, как закончится строительство четвертого моста.

Ранее стало известно, что стоимость работ по возведению нового моста выросла на 6,3 млрд рублей. НГС выяснил, из чего складывается цена строительства и как дорожали другие мосты.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ограниченияплощадь Трудаплощадь Энергетиковстроительствочетвертый мост
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (52)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...