Строитель четвертого моста назвал сроки снятия ограничений на площади Труда

Ограничения движения, которые ввели в Новосибирске из-за строительства четвертого моста в районе площади Труда и улицы Станционной, планируют снять в сентябре. А к следующему году там построят объездные дороги.



— Сужение проезжей части сейчас действует на улице Станционной в районе домов № 6–2 , Станиславского в районе путепровода под железной дорогой, площадях Труда и Энергетиков, улице Широкой, в том числе с полным запретом на движение здесь в районе домов № 1–23 . Ориентировочный срок снятия ограничений на данных участках — сентябрь 2021 года, — сообщили НГС в пресс-службе группы компаний «ВИС» (занимается строительством четвертого моста).